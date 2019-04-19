Из искры возгорелось пламя

…Собор Парижской Богоматери возводили почти полтора столетия. Благословение на строительство от римского папы Александра III архиепископ Морис де Сюлли получил еще в 1163 году. А последние работы завершились в начале XIV века. Возводили все понемногу. Начинали одни, заканчивали другие. Многие зодчие не оставили даже своих имен. До нас дошли имена двух, как считается, главных создателей Нотр Дама, работавших в XIII веке. Это Жан де Шель и гениальный новатор в готике Пьер Монтрей. Они-то в основном и определили неповторимый облик собора.

Если перечислять, сколько здесь за восемь с половиной веков произошло интересных исторических событий, можно, наверное, несколько дней потратить. Одна только свадьба Маргариты Валуа (знаменитой королевы Марго) чего стоила! Было это так: Марго стояла у алтаря, а ее жених - Генрих IV, вернее, тогда еще никакой не IV, а всего лишь Генрих Наваррский, – на паперти. Он ведь был вождем гугенотов и не мог венчаться в католическом соборе. Но потом все же принял католичество, сказав свою знаменитую фразу «Париж стоит мессы». Чего только не сделаешь, чтобы тебя признали французским королем!

Во время французской революции собор хотели уничтожить якобинцы, прозвав его «твердыней мракобесия». Однако что-то их остановило. В итоге они посвятили собор богине Разума, а праведный народный гнев обрушили на статуи иудейских царей, украшавших фасад. Статуям снесли головы, на том собор и оставили в покое – разум все-таки победил!

В 1804 году в соборе короновали Наполеона. Для этого его заново освятили – после осквернения революционерами. Саму же церемонию проводил тогдашний папа Пий VII.

Головы иудейским царям, кстати, впоследствии также восстановили. После знаменитого романа Виктора Гюго на Нотр Дам вновь обратили внимание. Была создана комиссия по реставрации. Работу поручили молодому архитектору Виолле-ле-Дюку, известному впоследствии по своей книге «Беседы об архитектуре».

Собор пережил две мировые войны. Когда Франция была освобождена от нацистской оккупации в 1944 году, колокольный звон Нотр-Дама отметил этот исторический момент.

Четверть века спустя здесь проходили похороны бывшего французского президента и героя войны генерала Шарля де Голля.

И вот – XXI век…Символ Франции, ее история, ее душа, Собор Парижской Богоматери, горит на глазах у всего мира! Власти бессильны, люди молятся и рыдают! Пожарные пытаются победить огонь, действуя по некоему заранее разработанному плану…

В итоге – собор лишается шпиля, часов, кровли, колонн в нефе, многочисленных произведений искусства, находившихся внутри… И выясняется, что то, что не удалось революционерам, фашистским оккупантам, неумолимому времени, в конце концов – удалось одной искре, возникшей вследствие короткого замыкания! Такова,по крайней мере, озвученная специалистами на сегодняшний день версия пожара.

Криминалисты, работающие на месте происшествия, назвали вероятную причину возгорания. Об этом во вторник, 16 апреля, сообщила газета «Le parisien».

По их версии, очаг возгорания был расположен у основания шпиля. Они считают, что причиной пожара стала «проблема с электрикой».

Напомню, с огнем боролись в общей сложности 12 часов. При пожаре пострадали двое полицейских и один пожарный, всего на месте происшествия работали почти 400 человек.

Первые эмоции – недоумение, растерянность, боль, страх постепенно отходят. Все же собор не уничтожен совсем. Президент Макрон обещает восстановить его за 5 лет… Но вот что приходит на ум, когда пытаешься серьезно разобраться в произошедшей трагедии: если бы нечто подобное случилось у нас, в Украине, или даже в соседней России, я бы ничуть не удивилась. Известная славянская безалаберность, попытки всегда полагаться на «авось» были бы объяснением всему. А еще - как обычно, вскрылось бы, что система противопожарной безопасности была или отключена, или не работала, пьяный охранник где-то закрыл дверь. Или, наоборот, открыл что-то не то… Дальше – обнародовали бы, что рабочие не соблюдали технику безопасности, выяснили бы даже какой откат получила фирма, что проводила реставрационные работы, и при этом нормально рабочих не организовала.... Все возмущались бы, кого-то показательно посадили… И в итоге все окончилось бы ничем… До следующего раза. В целом и систему, и отношение к работе никто бы не изменил. Но это - мы, которые только стремимся в цивилизованный мир! А там французы – априори люди цивилизованные! Там – Франция - одна из ведущих стран Европы! Как же у них-то такое произошло? Ведь все оказалось так «по-нашему» - и денег на реставрацию не хватало, и о пожаре вовремя не сообщили, и 20 минут после первого оповещения противопожарной системы сотрудники пытались самостоятельно что-то выяснять, и власти четкого плана действий не имели, и пожарные…Хотя должны были отработать этот план до мелочей на специальных учениях. Как могло такое случиться в передовой стране, где все напичкано датчиками, электроникой, всюду камеры наблюдения, техника на высшем уровне? У меня лично ответа нет! Кроме того, что это был знак свыше… Ведь все-таки не музей, не магазин какой-то сгорел – действующий собор! Сгорел на Страстной неделе - у католиков Пасха наступает уже в это воскресенье! Сгорел храм, где находись главные христианские святыни –терновый венец Спасителя, частица Креста, на котором распяли Христа. Слава Богу, они не пострадали! Кто-то скажет: просто совпадение, сгореть могло все, что угодно. Но я бы задумалась…Возможно, в нынешней Европе все же что-то идет не так? Вот мы, украинцы,несмотря ни на что, стремимся в Европу, а Европа с ее либеральными ценностями - куда сегодня стремится? Уж точно не к Богу… А если не к Богу, то куда?