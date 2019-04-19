До свиданья, наш ласковый Петя…

Штаб Порошенко обвинил олигарха Коломойского в изготовлении фейковых бордов, нер-вирующих президента. Пока Петр Алексеевич пытается всех убедить, что способен преодолеть разрыв в 80% между собой и Зеленским, Украину украсили плакаты с многозначительным словом «Конец». Спикер штаба пока действующего президента О. Медведев заявил, что владельцем провокационных бордов в стилистике Порошенко с надписью «Конец» является компания «Доверие Аутдор», принадлежащая группе «Приват». До второго тура президентских выборов в Украине остается меньше недели. Еще нет итоговой социологии, но уже никто не сомневается в том, что следующим президентом страны станет В.Зеленский.

Страх, уступивший место ненависти

Осенью 2018 года многим не только на Украине казалось, что почти идеальная машина подавления, выстроенная в стране П.Порошенко, не может дать сбоев, и что она непременно перемелет своими жерновами любое сопротивление. К выборам Порошенко готовился давно. Еще за два года до них прошла тотальная зачистка СМИ и блогосферы. Причем на этот раз чистили Украину по принципу личной лояльности и готовности к активному противоборству режиму. Затем пришло время построения сеток тотальной фальсификации выборов. Они выстраивались по древнему методу кнута и пряника. В.Гройсман и его Кабмин мобилизовывали под нужную дату для населения возможно большее число «пряников», а карательные органы и президентская вертикаль власти готовила для страны и для мелких чиновников и бесправных служащих не меньшее число кнутов, которые и должны были решить все в пользу Порошенко. При этом действующий «гарант» не гнушался ничем. Он сознательно создавал и нагнетал в обществе линии разлома и культивировал в нем ненависть. Оголтелая русофобия, доходящая до маразма, Томос, вакханалия с провокациями против Москвы – все шло в ход. Режим в своем желании остаться у власти потерял последние капли разума и последнее доверие своих западных спонсоров. А потому те и решили, что его пора менять… А дальше началась буквально феерическая избирательная кампания Владимира Зеленского, который, не проведя ни единого митинга и очень грамотно сработав в социальных сетях, сумел стать собирательным образом украинского протеста. Уже в конце января стало понятно, что именно он, а не Тимошенко будет главным противником Порошенко, а через месяц его позиции окрепли настолько, что это испугало даже «гаранта». Под знаменами Зеленского объединились, казалось бы, непримиримые противники. За него собирались голосовать и упоротые «патриоты», и не менее упоротые «ватники». Сторонники восточного и западного курсов развития страны объединились в едином порыве скинуть ненавистную власть, и именно с Зеленским они, вероятно ошибочно, связывали все свои надежды. Бороться с этим, особенно закостенелой в своих старых технологиях и пороках украинской властной машине, оказалось просто не по силам.

Запоздалое осмысление

Причин называется много, и все они в той или иной степени, действительно, повлияли на решение украинцев. Но одна – самая главная – причина остаётся вне зоны осмысления. И это – война. Отличительной чертой президентской кампании-2019 стала победа формы над смыслом, и вина в этом лежит не на Зеленском, как могло бы показаться вначале, а на власти во главе с Порошенко, считает Соня Кошкина. «В 2019-м, между двумя турами, и в случае Порошенко, и Зеленского форма одержала победу над смыслом. Это отличительный признак нынешней кампании. В чем повинен не столько «резко позеленевший» избиратель, но – во многом – нынешняя власть в широком смысле. Да, во главе с действующим Президентом. В данной связи вопрос о том, почему «у Порошенко не получилось» подразумевает не только его самого (хотя основные претензии, конечно, лично к нему), но и сконструированную им эпоху, актуальные правила «политической культуры», новые традиции и т.д. Включая разочарование и усталость людей от «прогрессивных экспатов», толп «молодых демократов», «прогрессивных общественников» и активистов» – пишет она в статье под названием «Почему у Порошенко не получилось?».

«Действительно, украинцы сегодня ненавидят власть. Всякую. В любом ее проявлении. Ей попросту не доверяют. Невыполненные обещания, откровенная ложь, жонглирование очевидным, агрессивная риторика пропрезидентских ЛОМов (от депутатов и чиновников до Facebook-троллей) – все это накапливалось, будто снежный ком. Непроданный «Рошен», Мальдивы, общий бизнес с Ахметовым, Роттердам Плюс, увлеченная травля оппонентов вместо реального конструктива (Яценюк и Саакашвили – лишь наиболее «выпуклые» примеры), внезапное военное положение, воровство в оборонке… Не замечать все это человеку здравомыслящему было попросту невозможно. Но ему даже не пытались объяснить, почему так происходит, какой в этом смысл, тем более – как исправить ситуацию. Кадровые выводы? Нет, не слышали. Честный диалог с народом? Зачем? Ведь многим, попадающим на Банковую, кажется, будто они там вечны. И непогрешимы. Кто не согласен – агент Путина. Вот только люди – простые украинцы – очень не любят, когда их считают дураками. Что и доказали 31-го марта», – рассуждает Кошкина. Радикализм, традиционализм, агрессивные национальные нарративы послужили тому, что Петр Порошенко в 2019-м, по сути, занял электоральную нишу партии «Свобода». «Будем говорить честно: это один из важных факторов, сыгравших против действующего главы государства. Как выяснилось, для переизбрания на второй срок недостаточно выглядеть «меньшим злом» в глазах Львовщины и Тернопольщины», – пишет в статье «Работа над ошибками» журналист «Украинской правды» Михаил Дубинянский. Результаты первого тура выборов, по мнению автора, обнажили практически непреодолимую пропасть между агрессивными пассионариями, обитающими на просторах социальных сетей, и массовым избирателем, далеким от всякой агрессии и националистических «высоких смыслов». «Многое из того, что принималось на «ура» виртуальным «общественным мнением», раздражало реальных жителей реальной страны. В теории мы наблюдали победоносную украинскую экспансию во всех сферах жизни, укрепление государства и наведение порядка, сплочение пробудившейся нации перед лицом врага. А на практике всякое закручивание гаек – от неуклюжих запретов до спорных переименований, от жесткой языковой политики до борьбы с «евробляхами» – расширяло ряды недовольных обывателей, коих в стране многократно больше, чем пассионариев. Человек не любит, когда в его личное пространство бесцеремонно вторгаются. Какими бы благими целями ни оправдывалось это вторжение», – говорит автор, попутно обвиняя украинскую либеральную общественность в том, что, мол, недостаточно оппонировала с каждым годом усиливавшемуся национализму и агрессии, выбирала конформизм, а не борьбу, предпочитая отмалчиваться и не ссориться с соратниками по Майдану.

Мягкая сила Зеленского

На этом фоне Владимир Зеленский, не обременяющий граждан идеологией и духовными скрепами, не обещающий ломать украинцев через колено, был обречен на успех. «Как следствие, либеральная повестка – особенно в гуманитарной сфере – оказалась фактически вытеснена из официального мейнстрима. И предсказуемо перешла в пространство антисистемного и популистского. В конце концов она приросла к популярному шоумену. К человеку, который вообще не обременен националистической идеологией, зато выглядит достаточно умеренным, не видит проблемы в общении на русском и не утомляет аудиторию доморощенными духовными глупостями» – указывает автор на ошибки Порошенко, которые стали «точками роста» Зеленского. Правы ли авторы в своих оценках? Безусловно, да. Агрессивное навязывание националистических «духовных скреп», чуждых подавляющему большинству украинцев, спорные переименования городов и улиц, ненависть ко всему русскому, тем более, российскому, запреты на родной язык и, не смотря ни на что, являющуюся для многих родной, культуру, а также ложь, тотальная коррупция, аресты и тюремные сроки для оппонентов, и многое-многое другое послужили тому, что народ сказал свое «нет» дальнейшему правлению Порошенко.

Война на Донбассе – ключевая проблема

Но являются ли все эти факторы причинами, или они все же – следствия одной основной, ключевой, главной проблемы – войны, которую развязал гарант в Донбассе? Сегодня на теле Украины кровоточащая рана под названием Донбасс, и пока она не будет исцелена, надеяться на экономический рост, развитие, прогресс, улучшение жизни населения, рост его благосостояния, искоренение коррупции и прочее – нелепо. Для того, чтобы начать «лечить» вой-ну в Донбассе, ее нужно отрефлексировать. Уйти от штампов и клише, навязанных пропагандой, перестать называть людей по ту сторону линии соприкосновения «боевиками» и «террористами», понять причину, побудившую их на восстание. Возвращать людей, а не территории, как безуспешно пытался это сделать Порошенко. За пять лет войны стало очевидно, что как раз таки военного решения у проблемы Донбасса нет. Осмыслив проблему Донбасса, поняв и устранив ее причины, завершив войну, прежде всего, в своих головах, а потом уже и по факту, Украина сможет выйти на свой путь развития. Удастся ли сделать это предполагаемому победителю выборов В.Зеленскому? Не факт. Но неоспоримо то, что у него хотя бы есть шанс. У Порошенко, заведшего Украину в глухой тупик бессмысленной войны, такого шанса уже точно нет.