Некомпетентность и отвага торговой политики Украины

«Политическая ситуация в Украине в 2014-2015 годах несла существенные угрозы для национальной безопасности РФ». Думаете, дорогие мои читатели, что я цитирую какой-нибудь российский информационный ресурс? Совсем нет!

Это дословный перевод формулировки судебного решения по делу DS512 «Россия – Меры, касающиеся транзитных перевозок», которое Украина проиграла Российской Федерации в рамках Всемирной торговой организации в начале апреля 2019 года. Причём, если информация о подобного рода судебном разбирательстве в судах высшей инстанции международного уровня – в Стокгольмском арбитраже, выигранном НАК «Нефтегаз Украины» у Газпрома в 2018 году, доносилась из каждого телевизора и «каждого утюга», была широко распиарена всеми функционерами от власти, как собственное достижение, а руководством Нефтегаза подкреплено миллионными премиями себе любимым, то весть о проигрыше в «транзитном» споре во Всемирной торговой организации – ВТО – прошла для рядового украинца незамеченной. Почему так вышло и, только лишь президентские предвыборные баталии, заполонившие информационное поле страны и сознание украинцев, послужили тому виной – давайте разбираться!

Фиаско в торговых спорах – обычная практика?

В июле 2016 года Российская Федерация запретила транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки украинской сельскохозяйственной продукции и некоторых других товаров с таможенной пошлиной выше нулевой в Казахстан и Киргизию. Впоследствии аналогичные ограничения были введены РФ в отношении украинских товаров, предназначенных для Монголии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Таким образом Украина оказалась лишена торгового сообщения со странами Средней Азии через украинско-российскую и белорусско-российскую границы.

Получив от РФ отказ на междусторонние консультации, Украина в 2017 году подала иск в ВТО с просьбой о создании третейской группы для рассмотрения дела по сути. И как вы, дорогие мои читатели, успели понять, третейская группа ВТО, проанализировав все детали в подробностях, признала, что действия России по ограничению транзита украинских товаров были, таки, правомочны по причине угрозы безопасности соседнему с Украиной государству.

Другими словами, вся антироссийская, антипутинская мировая коалиция, на заступничество которой Украина в праве была рассчитывать, в лице Всемирной торговой организации, не моргнув глазом, поддержала мнение Кремля о том, что ограничительные меры России «относятся к числу тех, которые необходимы для защиты своих основных интересов в области безопасности. Важнейшим принципом для применяющей стороны является добросовестность, понимаемая как направленность мер на защиту интересов безопасности, а не на избегание обязательств в сфере торговли».

Мало этого, оказывается, Украина уступает в спорах с Россией уже не первый раз. Ранее ВТО удовлетворила жалобу РФ на введение уже нашей страной защитных пошлин на российскую аммиачную селитру, а также отклонила нашу жалобу на блокирование Россией импорта железнодорожного подвижного состава и железнодорожного оборудования (дела DS499 «Российская Федерация – Меры, влияющие на ввоз железнодорожного оборудования и его частей» от 21 октября 2015 года и DS532 «Российская Федерация – Меры, касающиеся ввоза и транзита некоторых украинских товаров» от 13 октября 2017 года).

К слову сказать, просто обзавидуешься позитивному настрою наших чиновников из Министерства экономического развития и торговли. Категорически отказываясь признавать проигрыш по этим двум делам в ВТО, «поскольку эта информация преждевременная и не соответствует действительности», а по «транзитному» спору планируя подавать апелляцию, они до сих пор считают, что все прогрессивные силы мира на нашей стороне, а организации, подобные ВТО, служат для защиты интересов маленьких стран.

Конфуз в торговых спорах

Но если в создавшейся ситуации низкая компетенция украинских торговых и дипломатических представителей в ВТО для всех очевидна и предсказуема, то как быть с позицией наших международных партнёров? Как вообще могла появиться столь чудовищная для украинского сознания формулировка – «Политическая ситуация в Украине в 2014-2015 годах несла существенные угрозы для национальной безопасности РФ»? Оказывается, и такая аргументация для ВТО вполне объяснима.

Конфуз именно этого торгового спора Украина создала сама, решив оспорить ограничения России в соответствии с регламентом Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), другого международного соглашения, призванного снижать барьеры в мировой торговле. Конкретнее – по статье 21 ГАТТ от 1994 года о «соображениях национальной безопасности».

Особенно важный момент для понимания произошедшего – Украина стала первой страной в мире, которая подала жалобу по статье 21 ГАТТ в ВТО. Нашей стране настоятельно было рекомендовано воздержаться от такого выбора, поскольку практики решений в ВТО по данной статье не было в принципе. Но украинским функционерам подобный выбор статьи против РФ казался беспроигрышным.

Группа третейских экспертов ВТО, в свою очередь, посчитала ограничения по соображениям безопасности очень даже применимым к РФ и Украине, так как между этими странами существует чрезвычайная ситуация в международных отношениях. В результате – потери украинской стороны от данного решения ВТО можно оценить на сумму от 500 миллионов до 1 млрд долларов. По сравнению с 2013-м годом наш экспорт в такие страны, как Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Монголия сократился с 3,1 млрд долларов до 0,8 млрд по итогам прошлого года.

Своя рубашка ближе к телу

Справедливости ради необходимо подчеркнуть, что на такой вердикт третейских экспертов ВТО повлиял ещё один важнейший фактор.

Дело в том, что 21 статья ГАТТ иногда используется «большими» государствами для того чтобы щемить «маленьких», а также своих противников в торговых войнах.

Непосредственно с помощью данной статьи США периодически вводят пакеты импортных пошлин на различные товары иностранного производства. Недавно так были обложены поставки стали и алюминия, затем по той же процедуре ограничили китайский ширпотреб. Все совершалось во имя «национальной безопасности», что, в конечном итоге, справедливо в плане создания комфортных условий для собственного, американского производителя.

Как вы уже, наверное, догадались, мои дорогие читатели, в такой ситуации оспаривать действия РФ по данной статье – это косвенно «наезжать» и на США, так как создание опасного прецедента для Америки неприемлемо при любых раскладах.

Невзирая на Украину, США сделали все от них возможное, чтобы ВТО не приняло требуемое нами решение, несмотря на то, что этим самым американцы почти открыто поддержали россиян.

Непрекращающийся флэшмоб

Что может сделать Украина во избежание подобных конфузов в торговых спорах?

Например, мы могли бы использовать договорную базу в рамках Союза Независимых Государств – СНГ – для отстаивания своих прав в спорах в ВТО. Для этой торговой организации предпочтительней рассматривать торговые конфликты, которые урегулированы в рамках отдельных региональных соглашений.

И хотя СНГ не тождественен России, а в это содружество входят такие потенциальные страны-союзники, как Белоруссия и Казахстан, однако любые переговоры в рамках СНГ воспринимались у нас на уровне акта государственной измены. Весь истеблишмент неоднократно, как мантру, повторял, что пребывание в СНГ для Украины было чисто номинальным, скорее на бумаге, чем в реальности; Украина давно вышла из координационных органов СНГ. Параллельно в МИД устраивали настоящие флэшмобы с фаер-шоу и «сожжением» целого ряда торговых соглашений, заключенных в рамках СНГ, которые и призваны были как раз защищать и наш транзит, и наши компании на евразийских рынках.

А потому договором СНГ мы уже воспользоваться не сможем. Равно как и договорами в рамках Евразийского экономического союза, от которого мы добровольно отказались в угоду договорам по ЗСТ с Европейским Союзом. Не прошло и пяти лет после Евромайдана, на котором украинцы определились с вектором своего геополитического развития, как выяснилось, что в реальной жизни, в отличие от геометрии, европейский и евразийский векторы развития не являются взаимоисключающими. И тому подтверждение – Казахстан и Армения, успешно совмещающие сотрудничество с ЕврАзЭС, СНГ и ЗСТ с Евросоюзом.

Меж тем, у нас на кону новый важный иск, которым мы оспариваем тарифы на товары более 150 позиций. Есть риск и его проиграть. Суть проблемы блестяще описывает директор Фонда Блейзера в Украине Олег Устенко:

«То есть, мы вступили в ВТО, заключили договоренности, потом поняли, что что-то сделали неправильно, что мы как-то не так защищаем свои интересы, и теперь подаем иски. Эти претензии, даже по меркам хорошо стоящих на ногах и отстаивающих свои интересы стран в подобного рода институциях кажутся комическим кейсом. Как правило, отстаивают одну-две позиции, и это уже очень много. Но список изболее 150 позиций кажется совершенно странным и ненормальным. Думаю, нас ждет фиаско по этому делу. Суть в том, что мы выставляем себя неквалифицированным посмешищем. В рамках ВТО, членом которой мы являемся, подаем иски, не понимая даже, что делать дальше. Конечно, все можно исправить, но только потребуется очень много времени. Процесс принятия решения в ВТО достаточно продолжительный. Украину должны представлять в таких спорах грамотные специалисты и юристы, а у нас проигрышей больше чем достаточно».