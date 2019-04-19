Кто «должен» сдать суверенитет: недомолвки «панамо-патриотов» чреваты бедой

Между первым и вторым голосованиями на нынешних президентских выборах мир созерцал анекдотичную игру (сюжет которой годится и для компьютерных игр-стрелялок): кандидат П. Порошенко и Ко возбужденно требовали срочно провести его публичные «дебаты» с альтернативным кандидатом В. Зеленским. Поясняли эту спешку тем, что вероятный сменщик нынешнего «гаранта» им страшен «отсутствием опыта» президентства и «утаиванием» своих политических взглядов и намерений. Но реальный мотив обнаружился в ином: команда узурпатора держателя «президентства» боится срыва своей «сделки века» по уступке иностранцам… суверенитета Украины.

«Панамо-патриотов» страшит ревизия спорных актов «внешней политики»

Не пристало упрекать в утаивании тем, кто в 2014 г. ухватил власть в результате венского сговора и потом (вопреки предвыборным «программам») явно и многократно обманывал сограждан, узурпируя, удерживая пост главы государства. Тем более, что В. Зеленский свою предвыборную «программу» (декларацию намерений) в установленном порядке опубликовал, а политические воззрения обозначал много лет в спектаклях «95-го квартала» и фильме «Слуга народа». Но зачем-то, как полоумные, «порошенковцы» срочно вымогали начать «дебаты», хотя такое шоу запланировано по закону на последнюю пятницу перед днем голосования (т. е. на 19 апреля). В итоге П. Порошенко не удержался и выболтал причину указанных выше сует:

«...на дебаты кандидата Владимира Зеленского и пригласили для того, чтобы мы услышали, как он видит европейскую и евроатлантическоую интеграцию, как он видит первые направления реформ».

Показательно, что порошенковцев заботит не поднятие жизненного уровня украинцев или возврат резкого взращенного при них долга Украины, а ход «евроатлантической интеграции», творимой ими самовольно и не без личной выгоды. Но в той фразе, употребив местоимение «мы», П. Порошенко лукаво недосказал, зачем именно им надо «услышать, как он видит…».

При смене президентской команды новоизбранные имеют право и обязаны провести «ревизию» того, что было «пороблено» предшественниками и… привлечь к ответственности за явные преступления. Увы, подобное в Украине практикуют редко и избирательно. Например, команда Л. Кучмы не стала обнародовать и карать соучастие семейства Л. Кравчука в разграблении крупнейшего «стратегического» предприятия страны – Черноморского морского пароходства («Бласко»), а пришедшие с В. Януковичем не стали допытываться у «попередников», как те отдали иностранцам крупную часть нефтегазоносного шельфа Украины близ острова Змеиный.

Невыгодно «системным» политикам публично выяснять, кто, как, сколько, кому «слил» из национального достояния сограждан. И не страшила бы порошенковцев передача власти – себе подобным. Но ныне им грозит смена – «несистемщиком» (не «замазанным» в дерибане, как и киногерой Голобородько), который лишь укрепит авторитет, если нарушит негласный уговор предшественников «закрывать глаза» на спорные деяния «держателей высших госпостов. Тем более, что «команда Зе» пообещала избирателям два «Нет»:

«Ні обіцянок, ні пробачень»…

Чтобы не стать (в т. ч. в интересах саморекламы новой политсилы) объектом показательного криминального преследования, порошенковцам крайне нужны влиятельные заступники, каковыми могут выступить лишь ряд влиятельных… иностранных политиков. Можно удостоиться их покровительства, если их убедить, что «команда Зе» – зло и для них, а не только лишь для приспешников П. Порошенко. Тогда последним могут ниспослать чудесный шанс.

Например, в 2004 году польский президент А. Квасневский возглавил делегацию представителей ЕС, лично убеждавших (на фоне «майдана») и склонивших уходящего с должности Л. Кучму провести «переголосование» в интересах более симпатичного иностранцам кандидата В. Ющенко. Затем в 2010 г. В. Януковичу позволили избежать повторения «майдана», благодаря его визиту в Давос и заверениям в неизменности курса на подчинение местных «элит» – заинтересованным кругам Запада, а свергли его в 2014 г. тоже благодаря поддержке извне нового «(евро)майдана»…

Де-факто, вопреки декларируемому в Конституции Украины, её политики уже поступились частью «самостийности» державы, и в этом их поддерживают зарубежные «бенефициары» уступок, недооформленных официальными договорами.

Продолжать эту постыдную практику В. Зеленский не обещал (это разочаровало бы патриотичную часть его сторонников и вряд ли соответствует намерениям его команды) и порошенковцы уповают добыть и предъявить своим зарубежным «партнерам» доказательства, что передача ими власти «несистемному» политику а-ля Голобородько лишит иностранцев выгод, сулимых порошенковцами. Тогда последние могут получить согласие Запада на «недемократичные» приемы удержания постов нынешними «можновладцами».

Это схоже с тем, как «чёрные маклеры», взявшись помогать клиенту завладеть квартирой «лоха», оговаривают применимость к обираемому «продавцу» тех или иных (незаконных) мер «убеждения».

Правда, в нынешней «геополитической» ситуации на кону – не дом или даже «элитное» поселение, а целая огромная страна, которую где-то там удумали переподчинить комиссарам соседнего ЕС и генералам военного альянса NATO. Поэтому П. Порошенко и увещевает влиятельных иностранцев, что при его замене эту затею могут затормозить.

Случать «народ» без согласия – преступно!

Но в сделках по «интеграции» в какой-либо Союз или военный Альянс республики «Украина» правами «законного владельца» наделен не какой-то деспот или семья «царственных» особ, а все граждане, о ком в Конституции (в ст. 5) прописано:

«Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами».

Увы, предостережения, отмеченные во второй части этой статьи Основного Закона, в последние 5 лет нагло игнорировала группа политиканов, сгруппированных под началом П. Порошенко (чей опыт вывода финсредств за рубеж и заключения убыточных для Украины договоров давно заслуживает внимания правоохранителей). Поэтому далеко не всем из западных политиков нравится, как порошенковцы, обещав «демократизацию», путем узурпаций и перестройки «коррупции» опустили сограждан в обнищание, отчаяние и побуждают к отказу от государственной самостоятельности.

Но перепуганные уповают на чудо и усмотрели «спасительность» для себя в слове из… предвыборной программы В. Зеленского. Тот отметил, что (как требует Конституция Украины) «вступать» в NATO или Евросоюз можно лишь се одобрения такого изменения государственной политики на всеукраинском референдуме (принятый в Европе способ непосредственного волеизъявления граждан – от лат. Referendum). Против этого законного замечания оппонентов порошенковцы и подняли вдруг дикий вопль.

«Я считаю, что это («референдум» — Авт.) сознательное оттягивание нашей дороги по возврату нашего народа к семье европейских народов», – прилюдно негодовал 14 апреля П. Порошенко на «самодебатах» в НСК «Олимпийский». Оратор в очередной раз слал «месседж», что без него – «всё пропало», обещанную сделку могут пересмотреть.

Но возмущаться против участия «народа» в определении своей (и будущих поколений) судьбы – саморазоблачительное действо. И тут же П. Порошенко, подменяя криками логику и смыслы, заявил противоположное: мол, он – не против того, что назвал «оттягиванием нашей дороги»:

«…референдум все равно будет. И Президент не против референдума. Но будет тогда, когда мы поставим вопрос абсолютно предметно…

Референдум проводится не по вопросу – идти или не идти. Народ определился (?!), я еще раз хочу сказать, и не надо его затягивать в заблуждение, потому что это путинский сценарий. А вопрос на референдуме будет – готов ли украинский народ делегировать часть полномочий наднациональному органу… Потому что страна, будучи членом Европейского Союза, делегирует часть полномочий».

Признание о том, что порошенковцы признают, что «вхождением» под власть «наднационального органа» лишат наш народ части нынешнего суверенитета – уже достойно внимания и осмысления. Но показательно, как он пытается хитрить набором недомолвок: «делегировать» – утрачиваемое, «мы» поставим, народ (якобы) «определился» без всяких референдумов. Заодно «гарант» пытался свести в одно – два разных действа: взятие обязательств по подчинению NATO и мифическое «вступление» в члены Евросоюза. По каждому из этих вопросов нужно проводить отдельные референдумы. Но порошенковцам хочется, чтобы он был – лишь один и таким, где уже мало, что решают: больше или меньше отдать своих суверенных прав.

Так, интригуя против «Зе», нынешний глава «панамских патриотов» (держащих капиталы в зарубежных оффшорах) ненароком обнажил предательский умысел проводимой ими политики последних лет. И закономерно, что они терпят неудачу, как и век назад предыдущие самовольные «реинтеграторы».

Просчет президента П.

П. Порошенко отличает (как утверждают многие лично общавшиеся) чрезмерная тяга к стяжательству материальных благ. С таким «менталитетом» он самоубедил себя в опасном заблуждении: мол, всё и вся можно продавать, скупать (а при случае – лучше «прихватывать»), привлекая в подельники – посулами сверх-наживы.

Но украинские избиратели таким «ухищрениям» не особо поддались, осознав в большинстве своём риск и сиюминутность нынешних предвыборных посулов и подачек этого правителя. «Народ» своим голосованием 31 марта явно заявил желание избавиться от такого «профессионала» торговых, дипломатических и прочих сделок.

Не вполне оправдали ожидания П. Порошенко и политики Запада. Не только среди президентов и европарламентариев, но и среди генералитета Альянса NATO там преобладают люди понимающие: всё имеет разумные пределы, а мнимые «выгоды» грубого насилия над волей украинцев – дадут обратный эффект. Причём особенно роковыми (с глобальным летальным исходом) последствиями чревато мошенническое заманивание в Украину желающих устроить «щит» из ракетных установок, военных кораблей и прочих средств, затратных в обслуживании и оправданных лишь в случае крайней необходимости при реальной военной угрозе. Даже в NATO господствуют не фанатичные искатели военного столкновения с сильным «государством-агрессором», а функционеры, желающие в мирное время наслаждаться радостями жизни, а не «прелестями» обмена ракетными и прочими обстрелами. Поэтому NATO-вцы не спешат «окапываться» в Украине и тем более брать на себя какие-то обязательства по обороне используемых местными «барыгами» земель, не говоря уж об отвоевывании Крыма или Донбасса. Командованию NATO такой «заход в Украину» сейчас абсолютно не нужен.

А значит метушня П. Порошенко с поиском «компромата» против «Зе» пойдет – «коту под хвост». И разжигая истерию по теме «интеграции» дальновидные штабисты БПП на самом деле рассчитывают не на «помощь Запада», а на доверчивость части избирателей (особенно – в Западной Украине), кто за эту риторику отдаст им свои «голоса» на парламентских выборах: всё-таки не перевелись еще в нашей стране – «лохи».