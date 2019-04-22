«Пантеон Одессы»: документальные короткометражки и мемориал очеркисту Дерибасу

Мультикультурный проект «Пантеон Одессы» возвращает горожанам имена прославленных земляков,которые покоятся на 2 христианском кладбище.

Материалом для 8 серий историко – документального сериала послужили исследования одесских краеведов Инны Арутюновой, Валерия Шерстобитова, Александра Сурилова, Олега Губаря, Ростислава Александрова, Тараса Гончарука. «Мы руководствовались вкладом наших героев в жизнь Одессы», - говорят исследователи, уточняя, что общее количество захоронений на 2 христианском кладбище – более полумиллиона.

- Задача проекта: не утратить время. Мы успеваем зафиксировать истории и архивные, и от современников, от людей, которые знали наших великих земляков. И делаем это в художественной форме, - отмечает режиссер и автор проекта «Пантеон Одессы», Игорь Козлов - Петровский.

Силами краеведов, исследователей организована настоящая киноэкспедиция в прошлое. На Втором христианском кладбище Одессы обрели покой знаменитые художники, архитекторы, писатели, актеры, музыканты, ученые, военачальники, изобретатели ХIХ- ХХ веков. Героев в серии короткометражных фильмов несколько сотен. Премьера собрала в зале Одесской киностудии не только одесситов, но и учеников области, школы им. А.Одария, села Белка Ивановского района.

В рамках проекта, кроме премьеры заключительных серий первой части цикла «Пантеон Одессы», состоялось открытие на втором кладбище памятника Александру Дерибасу. Кровный родственник основателя города Иосифа Дерибаса, Александр заложил краеугольный камень в историографию юной Одессы. Он родоначальник понятия «одессика», руководил научной библиотекой. И – на много лет оказался забытым в своем любимом городе.

82 года могила очеркиста была без должного внимания. Силами кинокомпании «Юг- фильм» (президент – Эвелина Сергеева), Всемирного клуба Одесситов, города сегодня надгробие великого земляка оформлено как мемориал. Его украшает открытая книга «Старая Одесса», автором которой был Александр Дерибас. Отметим, что фрагменты из книги в течении года печатаются в газете клуба одесситов «Всемирные Одесские новости».

- Проект «Пантеон Одессы» - один из важных аспектов сохранения истории города и передачи ее будущим поколениям. - отметила на открытии мемориала директор департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова.

Работа над следующим сезоном проекта продолжается. К началу осени запланированы первые съемочные дни. Авторская группа серии документальных короткометражек «Пантеон Одессы» надеется, что правдивые истории, связанные с выдающимися одесситами, будут интересны современникам.

- Надеюсь, что у проекта есть и телевизионное будущее, и фестивальное, - отметил Андрей Осипов, директор Одесской киностудии. - Одесский городской совет объявил конкурс короткометражных фильмов об Одессе. Мы отправляем несколько работ, в том числе и серии «Пантеона Одессы».