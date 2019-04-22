 Студент Одесской Юракадемии стал победителем 14-го Стипендиального конкурса юридической фирмы «АНК»

Тезис о том, что изучение теории должно непременно сопровождаться применением полученных знаний на практике, справедлив для всех без исключения сфер подготовки будущих специалистов и особенно актуален для студентов, изучающих юриспруденцию, ведь эффективно изучить законы можно лишь видя, как именно они работают. Хорошей возможностью развить практические навыки являются различные конкурсы профессионального мастерства, проводимые как государственными органами, так и частными юридическими фирмами. В Одессе наиболее известным таким конкурсом является ежегодный Стипендиальный конкурс, проводимый юридической фирмой «АНК». В нынешнем году он прошёл уже в 14-й раз, по его итогам победителем стал студент 1 курса магистратуры факультета гражданской и хозяйственной юстиции Национального университета «Одесская юридическая академия» Иван Иордек. В качестве поощрения молодой человек в течении полугода будет получать ежемесячную стипендию в размере 1500 гривен, а во время летних каникул сможет пройти стажировку в юридической фирме «АНК».

Сам конкурс проходил в два этапа: на первом, заочном этапе участникам предлагались три задачи, содержащие обстоятельства реальных юридических ситуаций, по которым необходимо было предоставить юридическое заключение. Второй этап, в котором приняло участие 8 студентов-юристов из одесских университетов и который проходил непосредственно в офисе юрфирмы «АНК», было гораздо сложнее. Он включал в себя 4 задания: тесты на знание законодательства, задание, проверяющее умение пользоваться сервисом «Лига Закон», задание, содержащее фабулу дела, по которой участник должен был поставить себя на место судьи - вынести соответствующее решение и обосновать свою позицию перед комиссией, а также конкурс на знание юридического английского – необходимо было вычитать договор, составленный на английском языке и обсудить с членами комиссии его основные положения. Каждое задание оценивалось отдельно, а победитель определялся по общей сумме баллов. Иван Иордек, показавший в наивысший результат в стипендиальном конкурсе нынешнего года, говорит, что победить ему помог опыт, полученный во время работы в Юридической клинике своего родного вуза, где он в течении 6 месяцев каждый день занимался поиском юридических инструментов решения очень многих проблем граждан. Большое значение имело и его участие во Всеукраинской школе морского права, которая ежегодно проходит в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия» и на которой Иван впервые познакомился с отраслью морского права.

Конкурс действительно очень сложный, и если в первом этапе можно было основательно подойти к решению задач, используя судебную практику, ведь времени на юридическую оценку ситуаций, представленных в задачах, было достаточно, то во втором этапе заранее ничего сделать было нельзя, так как нужно было принимать решение здесь и сейчас, руководствуясь исключительно имеющимися знаниями и опытом. И вот тут мне как раз очень помогли знания, полученные на Всеукраинской школе морского права, где я собственно впервые познакомился с этой отраслью права, которая в юридической фирме «АНК» является профилирующей, а поэтому и много заданий было именно по морскому праву. Ну и конечно же, это очень важен опыт работы полученный в Юридической клинике, созданной более 20 лет назад Президентом университета Киваловым Сергеем Васильевичем. Ведь мы учимся распутывать сложные юридические ситуации в очень сжатые временные рамки. Это очень полезно для становления студента как будущего юриста и развития необходимых для данной профессии навыков.

- считает победитель Стипендиального конкурса юридической фирмы «АНК» Иван Иордек.

Будущий магистр права уже определился, в какой отрасли юриспруденции хотел бы работать – сейчас его интересует правовое регулирование энергетического сектора – новая и динамично развивающаяся сфера. При этом пока в приоритете учёба– работать по специальности Иван планирует в основном для получения опыта, а полноценную частную практику собирается начинать уже после получения диплома магистра.

Отметим, что наряду с Иваном Иордеком во второй тур 14-го Стипендиального конкурса юридической фирмы «АНК» прошли ещё три студента Одесской юридической академии. Учащиеся данного вуза уже традиционно становятся призёрами и победителями этого престижного студенческого конкурса профессионального мастерства, что говорит о высоком уровне подготовки будущих юристов в стенах НУ «ОЮА».