Одесская Юракадемия продолжает развивать сотрудничество с НАБУ

Директор Одесского территориального управления Национального антикоррупционного бюро вместе с детективами НАБУ посетили Национальный университет «Одесская юридическая академия». Антикоррупционное ведомство сотрудничает с ведущим украинским вузом на постоянной основе в рамках подписанного меморандума. Сейчас в крупнейшей в Украине научной библиотеке Одессской Юракадемии открыта выставка научных трудов НАБУ, в частности представлен отчет за прошедшие месяцы, анализ работы и выдержки из законодательства.

Мы обмениваемся своим опытом, который уже есть у детективов и у нас непосредственно - представителей Национального антикоррупционного бюро, кроме того студенты Одесской юридической академии имеют возможность проходить практику в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Поэтому считаем, что в дальнейшем будем только наращивать наше сотрудничество, чтобы оно было более плодотворным и более масштабным. Мы считаем, что те студенты, которые учатся сегодня в Одесской юридической академии, они имеют все шансы в дальнейшем быть сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины.

- уверен директор Одесского территориального управления Национального антикоррупционного бюро Владимир Деулин.

Также в рамках визита сотрудники теруправления НАБУ пообщались со студентами Одесской Юракадемии. Основные вопросы - опыт работы детективов, общие формы и методы работы антикоррупционного органа. В университете отмечают, что сотрудничество с НАБУ предоставляет студентам возможность лучше понять действующее законодательство и в будущем получить востребованную профессию.

Такое сотрудничество является полезным не только для проведения научных исследований, подготовки научных выводов по запросу Национального антикоррупционного бюро, но также и для подготовки будущих специалистов, ведь как подчеркивает президент нашего университета Сергей Васильевич Кивалов, важно не только предоставить студентам глубокие теоретические знания, но также и помочь им развить практические навыки и обеспечить их будущее трудоустройство.

- комментирует проректор по научной работе Одесской Юракадемии Галина Ульянова.

Напомним, что ранее Национальный университет «Одесская юридическая академия» посещал первый директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сергеевич Сытник. Он поделился со студентами информацией о структуре, деятельности, методах, принципах действий и общей стратегии Антикоррупционного бюро. Также Артем Сергеевич детально рассказал о главном их подразделении – детективном и о требованиях, необходимых для трудоустройства в это подразделение. Глава НАБУ отметил высокое материально-техническое оснащение университета и передовые методы преподавания, что, по его словам, даёт возможность готовить профессионалов для силовых структур на самом высоком уровне. В связи с тем, что на сегодняшний день в Украине нет профильного ВУЗа, который бы готовил детективов, Сытник выразил надежду на то, что в будущем именно в НУ «ОЮА» будет открыт факультет подготовки детективов.

Отметим, что студенты и выпускники Одесской Юракадемии стопроцентно трудоустраиваются по окончании вуза или еще во время учебы. Многие из них уже проходят стажировку и работают в Национальном антикоррупционном бюро Украины.