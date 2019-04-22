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  • Дата: Сегодня, 13:08
Сегодня, 13:08

Одесская Юракадемия продолжает развивать сотрудничество с НАБУ

Категория: Новости / Наука и образование

Одесская Юракадемия продолжает развивать сотрудничество с НАБУ

Директор Одесского территориального управления Национального антикоррупционного бюро вместе с детективами НАБУ посетили Национальный университет «Одесская юридическая академия». Антикоррупционное ведомство сотрудничает с ведущим украинским вузом на постоянной основе в рамках подписанного меморандума. Сейчас в крупнейшей в Украине научной библиотеке Одессской Юракадемии открыта выставка научных трудов НАБУ, в частности представлен отчет за прошедшие месяцы, анализ работы и выдержки из законодательства.

 

Одесская Юракадемия продолжает развивать сотрудничество с НАБУ

 

Мы обмениваемся своим опытом, который уже есть у детективов и у нас непосредственно - представителей Национального антикоррупционного бюро, кроме того студенты Одесской юридической академии имеют возможность проходить практику в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Поэтому считаем, что в дальнейшем будем только наращивать наше сотрудничество, чтобы оно было более плодотворным и более масштабным. Мы считаем, что те студенты, которые учатся сегодня в Одесской юридической академии, они имеют все шансы в дальнейшем быть сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины.

-  уверен директор Одесского территориального управления Национального антикоррупционного бюро Владимир Деулин.

 

Одесская Юракадемия продолжает развивать сотрудничество с НАБУ

 

Также в рамках визита сотрудники теруправления НАБУ пообщались со студентами Одесской Юракадемии. Основные вопросы - опыт работы детективов, общие формы и методы работы антикоррупционного органа. В университете отмечают, что сотрудничество с НАБУ предоставляет студентам возможность лучше понять действующее законодательство и в будущем получить востребованную профессию.

 

Одесская Юракадемия продолжает развивать сотрудничество с НАБУ

 

Такое сотрудничество является полезным не только для проведения научных исследований, подготовки научных выводов по запросу Национального антикоррупционного бюро, но также и для подготовки будущих специалистов, ведь как подчеркивает президент нашего университета Сергей Васильевич Кивалов, важно не только предоставить студентам глубокие теоретические знания,  но также и помочь им развить практические навыки и обеспечить их будущее трудоустройство.

- комментирует проректор по научной работе Одесской Юракадемии Галина Ульянова.

 

Одесская Юракадемия продолжает развивать сотрудничество с НАБУ

 

Напомним, что ранее Национальный университет «Одесская юридическая академия» посещал первый директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сергеевич Сытник. Он поделился со студентами информацией о структуре, деятельности, методах, принципах действий и общей стратегии Антикоррупционного бюро. Также Артем Сергеевич детально рассказал о главном их подразделении – детективном и о требованиях, необходимых для трудоустройства в это подразделение. Глава НАБУ отметил высокое материально-техническое оснащение университета и передовые методы преподавания, что, по его словам, даёт возможность готовить профессионалов для силовых структур на самом высоком уровне. В связи с тем, что на сегодняшний день в Украине нет профильного ВУЗа, который бы готовил детективов, Сытник выразил надежду на то, что в будущем именно в НУ «ОЮА» будет открыт факультет подготовки детективов.

Отметим, что студенты и выпускники Одесской Юракадемии стопроцентно трудоустраиваются по окончании вуза или еще во время учебы. Многие из них уже проходят стажировку и работают в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

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Одесская Юракадемия продолжает развивать сотрудничество с НАБУ
Одесская Юракадемия продолжает развивать сотрудничество с НАБУ
Одесская Юракадемия продолжает развивать сотрудничество с НАБУ
Одесская Юракадемия продолжает развивать сотрудничество с НАБУ
Одесская Юракадемия продолжает развивать сотрудничество с НАБУ
Одесская Юракадемия продолжает развивать сотрудничество с НАБУ
Одесская Юракадемия продолжает развивать сотрудничество с НАБУ
Одесская Юракадемия продолжает развивать сотрудничество с НАБУ
Одесская Юракадемия продолжает развивать сотрудничество с НАБУ
Одесская Юракадемия продолжает развивать сотрудничество с НАБУ
Одесская Юракадемия продолжает развивать сотрудничество с НАБУ
Одесская Юракадемия продолжает развивать сотрудничество с НАБУ
Одесская Юракадемия продолжает развивать сотрудничество с НАБУ
Одесская Юракадемия продолжает развивать сотрудничество с НАБУ
Одесская Юракадемия продолжает развивать сотрудничество с НАБУ
Одесская Юракадемия продолжает развивать сотрудничество с НАБУ
Одесская Юракадемия продолжает развивать сотрудничество с НАБУ
Одесская Юракадемия продолжает развивать сотрудничество с НАБУ
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