Триумф одесских гребцов на Кубке Украины памяти Юлии Рябчинской

Одесские гребцы привезли двенадцать медалей с Кубка Украины памяти Юлии Рябчинской, который прошёл в Днепре. При этом представители сборной нашей области, за которую выступали спортсмены “Химика” и “Динамо” выиграли восемь золотых наград. Три медали взяла выпускница Международного гуманитарного Университета, финалистка Олимпиады в Бразилии Анастасия Тодорова. В составе экипажа-четверки она победила на дистанции 500 метров. Этот успех практически гарантировал Анастасии участие в Европейских играх, которые пройдут в Минске. Также Тодорова взяла серебро в соревнованиях одиночек на 500-метровке и в ещё одном олимпийском виде – байдарке-двойке на той же дистанции.

Моя задача была попасть в команду, так как первая-шестая на 500 отбиралась. Задачу-минимум я выполнила, максимум выиграть попробуем на Чемпионате, к которому уже сейчас активно готовимся. Впечатления хорошие, я всё сделала, как планировала.

- поделилась победительница Кубка Украины по гребле на байдарках.

На сегодняшний день Анастасия Тодорова – среди лидеров сборной Украины по гребле на байдарках и одна из лучших спортсменок Одесской области. В 2017 году она окончила Международный гуманитарный университет и получила диплом магистра права с отличием. Сейчас Анастасия является спортсменом-инструктором Министерства молодёжи и спорта Украины и входит в основной состав национальной сборной Украины по гребле. За время обучения в университете девушка одержала множество важных побед в своей спортивной карьере - стала победителем и призёром Кубка мира, серебряным и бронзовым призёром чемпионатов Европы по гребле на байдарках и удостоилась звания мастера спорта Украины международного класса. Анастасия стартовала на олимпийской дистанции 500 м в составе экипажа байдарки-четверки, который завоевал серебро на чемпионате Европы-2015 и получил олимпийскую лицензию на участие в Олимпийских играх-2016. Вместе с Инной Грищун Анастасия Тодорова завоевала также бронзовую награду еще в одной олимпийской дисциплине - байдарке-двойке на дистанции 500 м. В 2016 году спортсменка приняла участие в двух финалах Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в составе сборной Украины, тогда до олимпийской медали ей не хватило в буквальном смысле доли секунды. Как одна из лучших студенток нашего города, она получала стипендию Одесского городского головы, а её портрет был размещён на бордах социальной рекламы, популяризирующей спорт и здоровый образ жизни.

Что касается мужского состава соревнований, золото на олимпийской «тысяче» и серебро среди экипажей-четверок выиграл Николай Очкур. Юрий Галкин стал победителем в дуэте на 500-метровке и финишировал вторым на «тысяче». Еще четыре награды - две золотые и две бронзовые принесли одесские байдарочники - братья Вадим и Олег Бойчуки, серебро в экипажах-четвертках взял Илья Шаргородский.