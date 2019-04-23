«Иностранный хит»: в Одесской Юракадемии звучали песни на всех языках мира

Изучение иностранных языков очень важно для успешной карьеры юристов, политологов, социологов, психологов и журналистов. Однако, кроме развития профессиональных качеств, иностранные языки способствуют и культурному росту молодежи.

Именно с целью привлечения студентов к зарубежной культуры в Одесской юридической академии уже четвертый год подряд проходит вокальный конкурс «Иностранный хит».

Национальный университет «Одесская юридическа яакадемия» - единственный вуз на всем постсоветском пространстве, где еще 12 лет назад Президентом вуза Сергеем Васильевичем Киваловым был запущен проект, согласно котрого лекции и семинары в нашем университете читаются на английском, немецком, французском, русском, украинском языках. Также есть курсы на испанском и итальянском языках. И если в нашей стране, к сожалению, языковой вопрос стоит как нельзя остро, то этот вопрос давно еще был в решен в стенах родного университета. Для юриста знание иностранных языков дает большой плюс в дальнейшем трудоустройстве.

- говорит председатель Первичной профсоюзной организации Одесской Юракадемии Валентин Федоров.

Выполняя иностранные хиты, студенты не только показали хороший вокал и прекрасный уровень владения иностранным языком, но и смогли передать неповторимый колорит и культуру других стран.

В Одесской юридической академии учатся самые талантливые студенты. Они получают качественное образование не только в сфере юриспруденции, политологии, социологии, психологии, журналистики, IT-сфере, но еще и являются творческими людьми и сегодня в очередной раз проходит такой фестиваль-конкурс «Иностранный хит». И благодаря таким конкурсам наши студенты раскрывают свои таланты.

- отметила глава Студенческого совета Одесской Юракадемии Карина Лукащук.

Все участники выступили на высоком уровне и были достойны победы, однако количество призовых мест ограничено, поэтому жюри пришлось принять нелегкое решение.

Сегодня исполнялись иностранные хиты на таких языках, как итальянский, испанский, французский, английский, польский, белорусский, грузинский язык.

Мы оценивали по нескольким критериям. Конечно же, в первую очередь, это вокал, потому что конкурс вокальный и произношение и поэтому в жюри были представлены как преподаватели джазового вокала Одессы, так и преподаватели кафедры иностранных языков.

- рассказала директор Центра культуры Одесской Юракадемии Ольгой Слуцкой.

По результатам вокального конкурса первое место занял студент Международного гуманитарного университета Николас Учава, который является многократным призером конкурсов «Пою о тебе я, Одесса моя» и «Песни у моря».

Я сегодня выбрал грузинскую песню. Она вдохновила меня на одном из фестивалей, на котором я прошел в финал. Если честно, я в шоке, что занял первое место. Спасибо Сергею Васильевичу Киваловуза этот фестиваль и за возможность развивать свое творчество.

- говорит Николас Учава.

Все участники получили почетные награды, среди которых англо-украинский словарь терминологии международного права, который основан на выступлениях Сергея Кивалова в Европейской комиссии за демократию через право и Парламентской Ассамблеи Совета Европы, где он представлял нашу страну на протяжении почти десяти лет.