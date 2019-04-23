«Иностранный хит»: в Одесской Юракадемии звучали песни на всех языках мира

Изучение иностранных языков очень важно для успешной карьеры юристов, политологов, социологов, психологов и журналистов. Однако, кроме развития профессиональных качеств, иностранные языки способствуют и культурному росту молодежи.
Именно с целью привлечения студентов к зарубежной культуры в Одесской юридической академии уже четвертый год подряд проходит вокальный конкурс «Иностранный хит».
- говорит председатель Первичной профсоюзной организации Одесской Юракадемии Валентин Федоров.
Выполняя иностранные хиты, студенты не только показали хороший вокал и прекрасный уровень владения иностранным языком, но и смогли передать неповторимый колорит и культуру других стран.
- отметила глава Студенческого совета Одесской Юракадемии Карина Лукащук.
Все участники выступили на высоком уровне и были достойны победы, однако количество призовых мест ограничено, поэтому жюри пришлось принять нелегкое решение.
Мы оценивали по нескольким критериям. Конечно же, в первую очередь, это вокал, потому что конкурс вокальный и произношение и поэтому в жюри были представлены как преподаватели джазового вокала Одессы, так и преподаватели кафедры иностранных языков.
- рассказала директор Центра культуры Одесской Юракадемии Ольгой Слуцкой.
По результатам вокального конкурса первое место занял студент Международного гуманитарного университета Николас Учава, который является многократным призером конкурсов «Пою о тебе я, Одесса моя» и «Песни у моря».
- говорит Николас Учава.
Все участники получили почетные награды, среди которых англо-украинский словарь терминологии международного права, который основан на выступлениях Сергея Кивалова в Европейской комиссии за демократию через право и Парламентской Ассамблеи Совета Европы, где он представлял нашу страну на протяжении почти десяти лет.