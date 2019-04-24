Страсти Христовы и Воскресение

Утром в пятницу арестовавшие Иисуса иудейские первосвященники привели Его к прокуратору Понтию Пилату (главе римской администрации Иудеи). Первоначально Пилат пытался избавить Христа от казни: по его приказу солдаты подвергли Спасителя бичеванию, после чего прокуратор хотел отпустить Его, сказав, что наказание исполнено. Однако толпа под предводительством священников требовала смертной казни, и Пилат, опасаясь бунта в неспокойном Иерусалиме, уступил.

В знак того, что он снимает с себя ответственность, римский прокуратор умыл руки, после чего приказал солдатам привести в исполнение смертный приговор. Спаситель был распят на горе Голгофе рядом с Иерусалимом и скончался к вечеру пятницы. Столь быстрая смерть на кресте была редкостью: как правило, человек умирал в страшных мучениях на протяжении нескольких дней.

Евангелие свидетельствует, что в момент смерти Иисуса произошло землетрясение, а в Храме разорвалась завеса, отделявшая верующих от алтаря.

После смерти Иисуса Его тайные ученики из числа влиятельных иудеев упросили римские власти передать им тело. Они похоронили Спасителя в непосредственной близости от места казни. По требованию иудейских начальников возле гроба была выставлена стража.

В ночь с субботы на воскресенье, то есть, накануне иудейской Пасхи, Мария Магдалина и другие женщины пришли к пещере, чтобы омыть и умастить благовониями тело казненного Христа. Этих женщин в Церкви принято называть Женами-мироносицами.

Преданные Господу ученицы обнаружили, что камень, закрывавший вход в пещеру, отвален, а сам гроб пуст. Им явились два Ангела и возвестили Воскресение Христа: «Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: что вы ищете живого между мертвыми?» (Лк 24:4-5).

После этого, согласно Писанию, в разное время Воскресшего Иисуса видели более пятисот учеников. В течение 40 дней Он беседовал с ними и говорил о том, чего недосказал ранее. Теперь они были готовы принять в сердце все слова, произнесенные Учителем. И не только принять, но и пронести их по всему миру, проповедуя Евангелие и свидетельствуя о Нем.

Воскресение Христово — это смысловой центр всего христианства. Апостол Павел писал в Первом послании коринфянам: «Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор 15:13-14).

Вот уже почти два тысячелетия Православная Церковь несет миру свет Истины, свет божественной любви, свет Вечности - тот самый свет, который когда-то воссиял в пещере в день Христова Воскресения.

Благодатный огонь.

Накануне православной Пасхикаждый год в Великую субботупроисходитчудо схождения Благодатного огня, или Святого Света, как его еще называют. Первые письменные свидетельства очевидцев о появлении Святого Света относятся еще к IX веку.

Чудо совершается в Иерусалиме в храме Воскресения. По преданию, он был построен на месте горы Голгофы, где был распят Спаситель, и гроба Господня — пещеры, в которой Он был погребен, и где Ангелы явились Женам-мироносицам, чтобы возвестить, что Христос воскрес. Построили храм в IV веке император Константин и его мать, царица Елена.

Благодатный огонь выносят на особом богослужении из Кувуклии. Это часовня внутри храма Воскресения, в которой находится Гроб Господень.

В церемонии схождения Благодатного огня участвуют представители нескольких поместных православных Церквей: Иерусалимской православной церкви (Греко-православный патриархат Иерусалима), Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви, Коптской и Сирийской церквей. Греческий Патриарх молится на Гробе Господнем о чуде, иногда его молитва продолжается очень долго. Именно он передает сошедший огонь другим патриархам, а затем огонь разносят по храму.

Православные христиане приезжают на службу со всего мира, с замиранием сердца ждут: свершится ли чудо в этот год? В руках люди держат связанные по 33 снопы свечей — по числу земных лет Спасителя. Когда огонь выносят, так называемые «скороходы» быстро распространяют его по всему храму — от свечи к свече. Очевидцы схождения Благодатного огня говорят, что первые минуты после чуда он не жжется, некоторые верующие умывают им лицо в знак радости о предстоящей Пасхе.

В храм Воскресения ежегодно приезжают до 15 тысяч верующих. Не всем хватает места внутри храма, и многие ждут чуда около его стен. Служба транслируется в прямом эфире на телеканалах многих стран.

Существует традиция приносить Благодатный огонь из Иерусалима в разные страны.