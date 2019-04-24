Успех на Евро: украинцы привезли из Бухареста 17 медалей

Представители одесского спортивного клуба «Мангуст» успешно выступили на чемпионате Европы по грэпплингу и панкртиону, который прошёл в столице Румынии городе Бухаресте. В первенстве приняли участие спортсмены из 16-ти стран Европы. По итогам двух дней соревнований национальная сборная Украины в общей сложности завоевала 17 наград: 4 золотых, 4 серебряных и 9 бронзовых медалей. Команда заняла второе общекомандное место в обоих разделах «ги» и «ноу ги». А если конкретно, в разделе «ноу ги» украинские грэпплеры получили 9 медалей, в разделе «ги» - 8.

Мы гордимся, что воспитанники спортивного клуба «Мангуст» достойно представили Украину на международной арене. В частности, в разделе «ноу ги» Галина Ковальская заняла почетное второе место, уступив в финале очень сильной сопернице из Франции. В разделе «ноу ги» наш спортсмен Андрей Галета стал бронзовым призером. Не остались мы без бронзовых достижений и в разделе «ги». Так, в поединках за третье место Галина Ковальская и Андрей Галета также вышли победителями.

- рассказала исполнительный директор спортивного клуба «Мангуст» Татьяна Акуленко.

Параллельно с первенством по грэпплингу и панкратиону в Бухаресте также прошёл чемпионат Европы по вольной борьбе. В составе национальной сборной на данных соревнованиях Украину представили спортсмены СК «Мангуст» Семен Радулов, Владимир Буруков, а также Василий Михайлов.

Европейский турнир по вольной борьбе всегда традиционно сильный, в нём участвуют все чемпионы своих стран. Не надо забывать, что это олимпийский вид борьбы и он достаточно конкурентноспособный. При том, что наши ребята, к сожалению, не вошли в тройку призёров, они проиграли достаточно сильным и достойным противникам. В любом случае, участие в Европервенстве станет для них важным спортивным опытом и стимулом ещё лучше готовиться к предстоящим соревнованиям.

- комментирует главный тренер СК «Мангуст» Андрей Ещенко.

Важным достижением данного турнира, по словам Андрея Ещенко, стало то, что по его итогам спортсмен клуба «Мангуст» Василий Михайлов завоевал лицензию на Европейские игры.

Любой международный официальный страт – он всегда для любого спортсмена важен, а Европейские игры – проходят раз в четыре года, поэтому это в несколько раз важнее старт как для страны, так и для всего мира. Четыре года все ждут этих игр, все готовятся и туда соответственно проходит лицензированный отбор и вот категория 74 килограмма – это одна из лицензированных категорий и наш спортсмен Василий Михайлов завоевал эту лицензию.

Единственным представителем Украины в своей весовой категории 61 килограмм стал студент 5-го курса судебно-административного факультета Национального университета «Одесская юридическая академия» Владимир Буруков.

Как уже сказал мой тренер, я не дотянул по причине нехватки опыта – мне удалось отобраться на взрослый турнир, где соперники были намного опытней меня. Тем более и жребий выпал не совсем в мою пользу – мне пришлось бороться с очень сильными спортсменами – грузином и россиянином – они оба чемпионы мира. Поэтому пока медаль не удалось завоевать, но с опытом я думаю, обязательно всё будет.

- выразил уверенность Владимир Буруков.

Напомним, что не так давно Андрей завоевал золото на чемпионате Украины по вольной борьбе в своей весовой категории 61 килограмм, а также показал блестящие результаты на рейтинговом турнире в Болгарии «Дан Колов и Никола Петров», где выиграл три встречи, поочерёдно одолев спортсменов из Индии, Турции и Болгарии. Мастер спорта Украины по вольной борьбе и грэпплингу, призёр и победитель чемпионата Украины по грэпплингу Владимир Буруков отмечает, что поддержка родного университета очень важна в построении спортивной карьеры.

Сейчас я на 5-м курсе, проучился в Одесской юридической академии уже 5 лет и с уверенностью могу сказать, что это один из лучших вузов, даже так – это лучший вуз, потому что для спортсменов созданы очень хорошие условия, весь педагогический коллектив всегда идёт нам на встречу - бывает такое, что мы не успеваем закрыть свои зачёты, экзамены, приезжаем после сборов - постоянно нас нет на месте, нет в городе, потому что сборы у нас в основном в Киеве проводятся и по приезду нам всегда идут на встречу. Президент университета Сергей Васильевич Киваловочень помогает спортсменам, за что ему огромная благодарность.

Спортивный клуб «Мангуст», Одесскую юридическую академию и Международный гуманитарный университет связывают давняя дружба и сотрудничество, а несколько лет назад на базе данных вузов клуб обрёл высококлассную тренировочную базу.

Последние несколько лет Вы знаете, у нас появился ещё один зал, который находится на Академической, 7. Зал предоставлен Юридической академиейи мы благодарны за поддержку Сергею Васильевичу Кивалову. Условия для тренировок у спортсменов все есть - залы оборудованы необходимым инвентарём, в любое время года в них комфортный температурный режим.

- заключил главный тренер СК «Мангуст» Андрей Ещенко.