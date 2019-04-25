Студенты Юракадемии посетили детские дома Одессы и Одесской области

Недели благотворительности, которые проводит Первичная профсоюзная организация Национального университета «Одесская юридическая академия» при поддержке Президента университета Сергея Васильевича Кивалова, уже стали доброй традицией вуза. Собранные средства ребята тратят на помощь детям, лишенным родительской опеки или в силу различных обстоятельств вынужденным жить вдалеке от родного дома. В этот раз маршрут благотворительного рейда актива профкома проходил через два детских учреждения – Одесский дом ребенка № 3 «Солнышко» и Красносельский детский дом-интернат.

Всего на протяжении недели нам удалось собрать рекордную сумму - 10 тысяч гривен. На эти деньги мы купили фрукты, игрушки, канцтовары, одежду, средства гигиены, бытовую химию.

- рассказывает замглавы Первичной профсоюзной организации Национального университета «Одесская юридическая академия» Адриана Вавринчук.

Одесский Дом ребенка «Солнышко» существует более 45 лет. Гостей здесь всегда встречают с радостью. Сегодня в Доме ребенка воспитываются 105 детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Среди них – брошенные дети, лишенные родительского попечительства, дети-инвалиды и ВИЧ-инфицированные.

Дети всегда любят, когда им привозят игрушки, сладости. Они очень довольны, когда приходят гости, когда с ними играют, когда им улыбаются, когда их обнимают, когда вручают им подарки. Мы с удовольствием дружим со всеми учебными заведениями, и, конечно, обрадовались предложению студентов Одесской Юракадемии нас навестить. Дети должны быть всесторонне развиты, и такое общение полезно для молодых людей. Пусть знают, что брошенных деток быть не должно.

- отметила главный врач дома-ребенка № 3 «Солнышко» Зброжик Ольга Пантелеевна.

Во время визита студенты как раз застали маленьких воспитанников младшей группы на прогулке. Малыши получили от ребят подарки, сладости, но самое главное, каждому из них досталась частичка внимания, которого им всегда так не хватает.

Обрадовались визиту гостей и в Красносельском детском доме-интернате, где живут 139 девочек в возрасте от 4 до 35 лет с расстройствами психического развития.

Сегодня с нашим коллективом Профкома мы выехали немного за пределы города, потому что в Одессе многие детские дома, школы-интернаты находятся под опекой Сергея Васильевича Кивалова. Мы решили посмотреть, какие детские дома есть в области, какие тут условия и немного помочь деткам.

- отметила Адриана Вавринчук.

Большинство воспитанниц дома-интерната имеют родных, которые навещают их по выходным, а на каникулах и на праздники забирают к себе. По словам главного врача детского учреждения Ольги Павловны Прищепы, содержать таких детей дома достаточно тяжело, не столько материально, сколько морально. А благодаря тому, что дети находятся в коллективе, они имеют возможность развиваться, общаться с такими же, как и они. Кроме того, на территории интерната они проводят много времени на природе, что, конечно же, несравнимо с сидением в четырёх стенах.

К нам очень часто приезжают посетители. Каждый старается чем-то помочь, поэтому мы благодарны абсолютно всем, кто приезжает к нам с открытой душой, с теплом. Наши дети такого же возраста, как студенты Юракадемии, и такой контакт очень позитивно сказывается на всех них. Я была очень удивлена, сколько много позитивных эмоций принесла эта встреча.

- отметила Ольга Прищепа.

Девочки из дома-интерната рассказали гостям о своих увлечениях и даже продемонстрировали свои таланты. Воспитанницы устроили небольшой концерт. Это вдохновило студентов, и ребята приехать сюда еще не раз.

Напомним, за каждым факультетом Одесской Юракадемии закреплены различные детские дома, специализированные интернаты для детей-сирот, детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Студенты университета регулярно участвуют в различных благотворительных акциях и очень часто сами выступают их инициаторами.