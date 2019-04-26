В Одесском аэропорту установлен автоматический внешний дефибриллятор

Международный аэропорт «Одесса» проводит комплексные мероприятия по усилению безопасности пассажиров, внедряя современные мировые практики по оказанию первой помощи. 26 апреля 2019 года в зоне регистрации пассажиров был установлен автоматический внешний дефибриллятор (АВД), а накануне 85 сотрудников аэропорта научились спасать жизни в экстренных ситуациях.

По словам директора Международного аэропорта «Одесса» Павла Прусака, безопасность аэропорта, здоровье и жизнь его сотрудников, пассажиров и посетителей является одним из главных приоритетов. Поэтому решение об установке дефибриллятора и организации обучения сотрудников было твердым. «Установив автоматический дефибриллятор в аэропорту, мы вводим мировые стандарты безопасности – как для своих сотрудников, так и для пассажиров Одесского аэропорта, которых ежегодно насчитывается более 1,5 миллиона», - отмечает Павел Прусак.

Федор Сердюк, основатель компании FAST и соучредитель компании Reskits, которая занималась установкой дефибриллятора, утверждает, что «Каждый должен уметь оказывать первую помощь. Ведь остановка сердца или критическая кровотечение может произойти в любом месте и с любым человеком, независимо от возраста, пола и состояния здоровья. И наша неравнодушие и умения – при наличии необходимого оборудования – может спасти не одну жизнь.

Согласно данным МОЗ почти 70% смертей в Украине вследствие сердечно-сосудистых заболеваний. От внезапной остановки сердца ежегодно умирает более 400 тыс. европейцев. Когда сердце прекращает работу, мозг способен жить еще 5-7 минут. Каждая минута, в течение которой в мозг не поступает кислород, снижает вероятность возвращения пострадавшего к «нормальной жизни». 94% пострадавших умирают до приезда скорой, поскольку средний промежуток времени от вызова до подачи электрического разряда в «обычном обществе» составляет 11 минут.

Перезапустить сердце в таких случаях может автоматический внешний дефибриллятор – портативный электронный прибор, который автоматически диагностирует потенциально опасные для жизни нарушения ритма сердца и устраняет их посредством подачи электрического разряда. Дефибрилляция в течение первых трех минут увеличивает долю человек, которые выживают до 75%.

Чтобы оказать первую помощь, в том числе и с помощью АЗД, медицинское образование не требуется. Для этого достаточно пройти однодневный тренинг по первой помощи. Сотрудники аэропорта с помощью тренингов от компании FAST научились действовать в экстренных ситуациях: при внезапной остановке сердца, потере сознания, судорожном припадке (эпилепсии).







Автоматические внешние дефибрилляторы должны появиться во всех общественных местах Украины: в аэропортах, метро, ​​на вокзалах. Это мировая практика, целесообразность которой подтверждают спасенные жизни».