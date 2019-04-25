Благоустройство Одессы: на улицах города проходят субботники

Весна в Одессе – время не только возрождения природы, но и трудовых субботников на благо города.

Во дворах по улице Черняховского, что в Приморском районе, было с самого утра многолюдно: взрослые и маленькие жители домов высыпали на улицу. А еще здесь высадился целый трудовой десант, состоящий из активистов Украинской морской партии Сергея Кивалова.

Работа кипела. Здесь высаживали кусты и цветы, красили скамейки, окапывали деревья.

Среди тех, для кого суббота была сопряжена с общественно-полезным трудом, я увидела и студентов Национального университета «Одесская юридическая академия».

Сегодня все мы вышли на субботник, который был организован по инициативе президента нашего вуза и лидера Украинской морской партии – Сергея Кивалова. Мы хотим благоустроить дворы и детские площадки

нашего Приморского района, чтобы каждому жителю было приятно в них жить, развиваться и проводить свободное время. Ведь должно быть красиво не только в наших квартирах, но и в подъездах, дворах. В этом качество нашей жизни, которая должна быть привлекательной, наполненной красками, как сегодня эта детская площадка.

– рассказал студент третьего курса факультета прокуратуры и следствия Национального университета «Одесская юридическая академия» Станислав Новицкий.

День стал очень продуктивным: участники субботника покрасили бордюры, заборы, скамейки, турники, песочницы и качели на детской площадке. Здесь же во дворах по улице Черняховского была проведена санитарная подрезка деревьев.

Пока взрослые занимались благоустройством двора, дети веселились и хорошо проводили время. Для организации детского досуга были приглашены аниматоры и клоуны.

Еще в одном важном деле приняли участие представители молодежного крыла Украинской морской партии. Жители Приморского района могли не один год наблюдать за усилиями жителей дома № 12 по улице Черняховского, что на пересечении с улицей Маршала Говорова. Здесь, возле пешеходного перехода, остановкой городского общественного транспорта, рядом с банком и магазинами возник... уголок живой природы. Возник не сам по себе и не благодаря, а вопреки. Жителям удалось превратить участок земли в зеленый газон, в сад, в цветник, который радует прохожих. За собственные средства они закупали и сажали там цветы, кустарники и деревья. Увы, не всем это нравилось. Несколько лет людям приходилось отстаивать зеленую зону от нападок коммерсантов, их попыток заставить и застроить участок – МАФами и торговыми лотками.

Сколько пришлось обивать пороги чиновников, обращаться в городские и районные органы власти, писать письма депутатам. И, наконец, свершилось. Власти признали право жителей на благоустройство окружающей среды.

А ухоженный зеленый сад, это маленькое чудо живой природы среди машин, камня и бетона, – обрел долгожданное ограждение.

Один из активных инициаторов обустройства сада – пенсионер Владимир Трунов, в прошлом – морской офицер. Его супруга работала педагогом математики. А теперь, по их собственному признанию, они – агрономы и отдают все свободное время и средства на обустройство скверика. Не для себя – для всех. Но выкроить из пенсий деньги на установку забора вокруг сада было выше их возможностей. Чиновники, к которым они обращались за помощью, ссылались на отсутствие средств. А порой, пожимая плечами, ответствовали: ваш участок – вы и огораживайте.

А ставить ограждение было необходимо – от нерадивых граждан, собственников домашних животных, предпочитающих выгуливать своих питомцев, где попало, особенно в цветниках, и с каким-то маниакальным упорством не желающим за ними убирать.

С 2010 года мы боролись за эту территорию. Я перенял эстафету прежнего соседа, ныне покойного, который вкладывал всю душу, чтобы озеленить этот участок и не дать отвести его под застройку или торговлю. В свое время жители сбросились и купили столбики, уголки. Нам все сломали и уничтожили, под видом того, что у нас нет на то согласования. Все сдвинулось с места только после обращения к депутатам Украинской морской партии.

– не скрывал радости Владимир Трунов.

Жители посадили акации, вишни, кусты сирени, роз. На них уже зазеленели молодые листочки.

Теперь появилась надежда, что этот зеленый скверик будет жить и приносить радость людям.

А Украинская морская партия Сергея Кивалова продолжит регулярно организовывать субботники, преображая дворы нашего города.