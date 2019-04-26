Как Петр Алексеевич Владимира Александровича проморгал

С самого начала своей деятельности Петр Порошенко выбрал малорезультативный образ «Украинского президента для Украины с точки зрения Галичины» естественно, что во всей остальной Украине этот образ сильно проигрывал. Ставка была сделана на малочисленный, но очень агрессивный электорат. Петр Алексеевич, проявляя недюжинные актерские способности старался как можно ярче воплотить образ «циничного бандеры», однако складывалось впечатление, что Порошенко сам себя переиграл. Своей настойчивостью, плавно переходящей в навязчивость, он просто всех утомил. А ведь электорат, он как женщина, а женщине насильно мил не будешь.

2015 год, это время тотального запрета на дискуссию и политический протест. Со всех экранов навязывалась одна точка зрения, инакомыслие каралось немедленно и беспощадно. Народ был окончательно запуган и деморализован. И вот, 16 ноября на телеканале «1+1» состоялась Премьера первого сезона телевизионного сериала «Слуга народа» это был продукт — «Студии Квартал 95». Слоган сериала: «История следующего президента». По бесстрастной статистике Google телешоу «Слуга народа» понравилось 93% пользователей.

Трудно отделаться от мысли, что этот популярнейший украинский сериал за три сезона стал лучшей предвыборной рекламной компанией, которую вообще возможно было придумать.

Почему же Порошенко проморгал такую опасность? Ответ прост – банальный снобизм и неумение отличить политтехнологов от идеологов. Для идеолога не важно, что происходит вокруг, он, страстно веруя в свою идею может находится в полнейшем неадеквате к окружающей реальности, не теряя при этом своей эффективности. Для политтехнолога неадекватность – признак профнепригодности. Окружив себя галицийскими идеологами Порошенко с усердием взялся зачищать политическое пространство, расчищая простор для артиста.

Если внимательно проследить за перипетиями сюжета «Слуги народа», то не трудно заметить, что в нем выводятся из-под критического восприятия зрителя слабые места с точки зрения реального положения вещей. Это и случайное избрание народом простого школьного учителя истории «на зло власти» и его неопытность в государственных делах. Зритель в первое начинает верить, а второе безоговорочно прощает. Став президентом, герой Зеленского по-прежнему живет в небольшой квартире, не ворует, пытается наладить жизнь народа, не выставляясь на показ. Этот идеальный образ является полной противоположностью образу прожженного коррупционера и прохиндея-нарцисса, захватившего власть в стране. И когда Петр Алексеевич грубо критикует Зеленского за отсутствие опыта, в сознании зрителя он глумится над национальным героем Голобородько, который борется с коррупцией, печется о зарплатах бюджетников, и никогда не предает своих идеалов.

Картинка испокон веков была мощным орудием бесструктурного управления обществом. Движущаяся картинка стала орудием абсолютным, вызывая глазодвигательную реакцию она способна погружать человеческое сознание в трансовые состояния, нейтрализуя критические фильтры на пути внедряемых в подсознание зрителя программирующих сообщений. В этом секрет волшебной силы главного из искусств.

Надежда же Порошенко на то, что война все спишет, а созданный им фальшивый образ укротителя могучего, превосходящего в силах врага, кого-то вдохновит – не оправдалась. Людям не нравится порошенковское самодержавие в самой бедной и самой коррумпированной стране Европы. Выбор же Голобородько-Зеленского — это протестная реакция украинского народа на начальство, на которое нет управы.