Лето придет по расписанию

Большой смотр

Нынешний апрель не очень-то радовал одесситов, а тем более гостей, теплыми днями. Лишь во второй половине апреля заметно потеплело.

– Мы в прошлом году с подругой приехали в Одессу 10 апреля, и почти весь месяц стояла теплая погода, мы даже успели неплохо загореть и покупаться в море,– рассказывает Елена с Волынской области. – Вот и на этот год мы с подругой запланировали отпуск на апрель и май. К сожалению, с погодой в начале не повезло, надеемся, что в конце месяца потеплеет.

Не только Елене с подругой не повезло нынче с погодой. Однако не стоит огорчаться по этому поводу, вспомните слова с популярной песни «У природы нет плохой погоды…», тем более, что вы можете насладиться морем и прекрасным воздухом. И не забывайте, что у природы есть свои законы, и их никто не может изменить, их следует учитывать, когда строите планы на год. Вспомните, как многие радовались тому, что в зимние месяцы часто стояли по-весеннему теплые дни. Благодаря чему тепловики экономили газ при подогреве воды и отоплении. Но в каждом году существует правило: если зимой получил тепло, то часть его убавится весной или летом. Вот почему, когда еще не было длительных прогнозов погоды, люди знали: если лето очень жаркое, быть морозной зиме. И наоборот, теплая осень и зима – быть прохладными весне и лету. Вот и вся причина холодного нынешнего апреля. Терпите, скоро лето, успеете нагреться и насладиться морем. Я имею в виду одесситов, а гостям предлагаем – больше уделите внимание театрам и истории города.

Какая бы ни была апрельская погода, но пляжный сезон придет по расписанию. Об этом никогда не забывают в городском совете и всегда своевременно проверяют соответствующие службы, как они готовят пляжи к очередному сезону. Вот и в этом году еще в начале апреля при горсовете создали комиссию по обследованию состояния пляжей города и готовности их к началу курортного сезона, который начинается с мая. Возглавил комиссию заместитель председателя горсовета Петр Рябоконь. Уже на территории пляжа «Лузановский» комиссия обратила внимание на некоторые нарушения. Например, территория еще недостаточно очищена. Вокруг пляжа размещено много малых архитектурных сооружений, большинство из которых являются торговыми точками или развлекательными заведениями. Решили проверить наличие у владельцев подобных заведений разрешительных документов, а в случае их отсутствия решить вопрос о перерегистрации их местной громаде.

Члены комиссии обследовали не только 16 коммунальных пляжей, но и частные. Отмечено, что владельцы частных пляжей более интенсивно ведут работы по подготовке пляжей к открытию сезона.

Комиссия составила подробный отчет о проверке готовности городских пляжей к новому сезону. Я обратил внимание на заверения начальника управления инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского горсовета Геннадия Мирошниченко о том, что они провели значительную работу по обустройству городских пляжей для удобного пользования ими лицам с ограниченными возможностями. Как в прошлом году, так и нынче в качестве примера приводится пляж на 11-й стации Большого Фонтана, где человек в инвалидной коляске может свободно добраться к морю. Подобные обустройства имеются и на многих других пляжах, утверждал начальник. Я нашел такое оборудование лишь на пляже «Дельфин». На пляжах «Лонжерон», «Аркадия» и других специальных приспособлений для инвалидов пока нет. А кто-нибудь обратил внимание на то, как инвалиду вообще доехать до пляжа с любого конца города в общественном транспорте? Путь на коляске долгий и трудный. На троллейбус, трамвай или автобус с инвалидной коляской не въехать, так как у них нет специальных приспособлений. У многих была надежда, что к морю попасть можно будет с помощью подвесной канатной дороги, которая соединяет Французский бульвар и пляж «Отрада». Но, как оказалось, такой транспорт не каждому инвалиду по карману. Ведь протяженность дороги 400 метров, стоимость – 60 гривен и столько же за обратный путь. Не шибко попляжничаешь!

В «Аркадии» торопятся

Хотя в Одессе пляжная территория протянулась почти на 30 километров, но по численности отдыхающих трудно кому сравниться с пляжем «Аркадия». И это объясняется не только тем, что он расположен в центре города, но самое важное – к нему удобно добраться с любого конца города. Вот почему в разгар сезона здесь на пляжах можно встретить жителей поселка Котовский, Пересыпи, Таирова, Черемушек, не говоря о жителях центра города и большинства гостей Одессы. Учитывая это, руководство зоны отдыха в Аркадии предусматривает все, чтобы массово привлечь отдыхающих и наиболее полно удовлетворить их запросы. В настоящее время все торговые точки, рестораны и другие заведения готовят свои учреждения к массовому приему гостей. А по правде сказать, здесь практически перерыва по сезону почти не бывает. Разница лишь в том, что весной и летом посетителей больше, поэтому и спрос на услуги повышен. Сейчас же многие киоски хотя и загружены товаром, но посетителей немного, и очередей у киосков, даже по продаже мороженого, нет. Пустуют и все аттракционы. Даже у пункта по предоставлению на прокат электротранспорта мало посетителей. А в курортный сезон здесь почти всегда многолюдно. В то же время на берегу моря подготовительные работы ведутся интенсивно. Хотя у входа на пляж «Ибица» афиша сообщает, что у них 26 мая будет открытие пляжа, но сегодня здесь все готово к приему гостей. Хотя город наметил начало пляжного сезона на майские дни. Но это общегородское мероприятия, а руководители каждого частного пляжа намечают свою большую программу открытия именно своего пляжа.

Если вы не были в Аркадии с прошлого года, сегодня встретите много того, чего раньше здесь не было. Меня, например, приятно удивила интенсивная работа, которая ведется на Ротонде. Все помнят, что три года назад ее было снесли с прежнего места, что вызвало законное возмущение одесситов. Ведь Ротонда – это эмблема зоны отдыха. И вдруг ее не стало. К счастью, мэрия заставила восстановить. Правда, ее теперь воссоздают в большем размере, чем была прежде. Работа по ее восстановлению велась медленно. В настоящее время работы на Ротонде ведутся интенсивно. Площадки готовы, ведется штукатурка, начали монтировать перила и ступеньки, заготовлен металл для монтажа ограждений. Если работы будут идти такими же темпами, возможно в нынешнем сезоне Ротона примет своих первых посетителей.

Если вы проследуете от Ротонды вдоль моря, здесь тоже заметите новые сооружения – подпорные стены, которые защищают набережную от оползней. А на всем протяжении подпорной стены надстроены жилые помещения, очевидно для будущих посетителей. Так инвесторы намечают окупить свои вложения в прибрежную защиту. А вот прибрежной зоны, как положено приморскому городу, в этом районе нет. Причем, все новые мэры города, когда избирались на эту должность, обещали: Одесса будет иметь набережную вдоль всей протяженности пляжей. Мэры сменяются, а приморского бульвара по-прежнему нет. А тот участок дороги, который был проложен от Аркадии к 8-й станции Большого Фонтана, постепенно разрушается.

Чем привлекает Аркадия отдыхающих? Прежде всего, морем, солнцем и чистым воздухом. А все ли здесь служит этим требованиям? Если солнце обычно в теплые дни в изобилии, и это не зависит от владельцев зоны, то вот о море стоит поразмыслить более серьезно. Все, кто приезжает в «Аркадию», естественно, торопятся к морю. А путь к нему идет от центрального входа, но упирается он не в море, а в пляжный комплекс «Ибица». Вот почему люди, особенно гости, сразу же здесь и скапливаются, чтобы полюбоваться морем, потому что ни слева, ни справа вы море не увидите, так как его закрыли пляжные комплексы, слева «Итака», а справа деревянный ресторан «Ассоль». Дальше, в сторону Трассы здоровья, море тоже закрыто строениями. Пора бы городским властям проявить настойчивость и убрать все строения, которые закрывают вид на море.

Стоит обратить внимание на еще одну составляющую, от которой зависит привлекательность любого курортного города – чистота воздуха. Но откуда ему быть чистым, если у самого входа в зону «Аркадия» разместилась огромная автостоянка?

С раннего утра и до поздней ночи здесь скапливаются сотни автомашин. Здесь же, у самого входа в зону отдыха, размещена стоянка общественного пассажирского автотранспорта, который являются основными загрязнителем воздуха. А не лучше ли было бы изменить маршруты троллейбусов №№ 7 и 9, чтобы они сюда завозили пассажиров и продолжали путь по прежним маршрутам, чем бы уменьшили движение автобусов? В курортной зоне основным видом транспорта должен быть электротранспорт. Правда, здесь функционируют троллейбус и трамвай пятого маршрута. В летний сезон добавляется троллейбус 13-о маршрута. Но основная часть пассажиров приезжает сюда автотранспортом.