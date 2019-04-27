Угроза новой беды актуальна

День 26 апреля навсегда запомнится украинцам, да и не только, как дата величайшей техногенной катастрофы в истории человечества. В тот день произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. Помнится, что лет за десять до того газеты призывали молодежь на ударную комсомольскую стройку. И люди ехали туда со всех городов и сел огромной страны. Тогда никто не предполагал, что вскоре после ввода в эксплуатацию Чернобыльская АЭС обернется огромной бедой. Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии Алексиевич так и назвала свое произведение – «Знак беды». На ликвидацию последствий произошедшей катастрофы были привлечены громадные силы, включая виднейших ученых-атомщиков и заканчивая простыми людьми, призванными на срочные военные сборы. В итоге они спасли Украину и всю Европу от грозящего бедствия. В этот день 26 апреля к памятнику героям-чернобыльцам возложат венки и цветы от Президента, парламента, правительства и общественных организаций. Но пострадавшая от радиоактивного заражения территория еще долго будет аукаться последующим поколениям экологическими последствиями. Огромные площади были выведены из севооборота, тысячи людей были переселены в другие местности. Причем не только из Украины, но и из Беларуси, России. С тех пор, например, в ряде областей России и в Беларуси научились возвращать зараженные территории в севооборот, применяя прогрессивные земледельческие технологии и засевая эти площади наиболее резистентными продуктами к накоплению цезия и стронция, веществ, которых немало выпало в виде радиоактивных осадков. Однако в Украине такая методика внедряется медленно. Свидетельство тому – сообщения СМИ о продаже на многих городских рынках грибов, ягод и лекарственных трав, от которых исходит радиация. Радиоактивные сушеные грибы мне самому не раз приходилось видеть на Одесском «Привозе». В последнее время бабушек с вязанками сушеных грибов поубавилось, но проблема остается. Беспокоит и то, что предприимчивые дельцы стали развивать туризм в зоне отчуждения. Туда зазывают людей на экскурсии. Причем требуется уплатить туристический сбор. Почему бы этот сбор не использовать для помощи чернобыльцам-ликвидаторам. Ведь, несмотря на решение Конституционного суда о признании за чернобыльцами всех льгот и пенсий, государство не спешит воплощать это решение в жизнь. И многие пенсионеры получают пенсии, недостаточные даже для приобретения необходимых им лекарств. А в Пенсионном фонде Украины не хотят признавать постановления местных судов о выплате этим людям повышенных размеров пенсий. Украинцы стали обращаться в Европейский суд по правам человека, но наши чиновники всячески тормозят и его решения. Образовалась уже многотысячная очередь украинских пенсионеров ожидающих выплаты по решению Европейского суда. Беспокоит и непонятная инертность Верховной Рады с ее профильными комитетами по энергетике, социальной политике, по обороне и безопасности в отношении строительства новых атомных блоков взамен отработавших свой ресурс. В настоящее время приостановлено несколько таких блоков на Запорожской атомной электростанции и Южно-Украинской АЭС, а также на Ровненской атомной электростанции, на которых еще в советское время были запроектированы работы по строительству новых реакторов типа ВЭР 1000. В прессе сейчас больше говорят о заоблачных заработных платах главных менежеров государственного предприятия «Энергоатом», нежели о надвигающейся на Украину угрозе потере возможностей регенерации электроэнергии. Хотя атомные электростанции сейчас обеспечивают почти 70% выработки электричества для нашей страны. Словом, на Украину надвигается новая угроза со знаком беды.