GREEN GO! ЗЕ идет!

Зеленский победил с разгромным для Порошенко результатом. Масштабы произошедшего в Украине еще предстоит осмыслить. Это совсем иная реальность. И в нее трудно поверить. У «клоуна» и «марионетки Коломойского» 73,16%! Владимир Зеленский теперь шестой Президент Украины. Верховный главнокомандующий Украины, единственный оппонент Путина на просторах европейской нации, отец томоса, «мать» мощной антипутинской международной коалиции, создатель сильнейшей армии в мире, «украинский Черчилль» набрал жалкие 24,5%. Порошенко пер нагло, цинично и вообще без всяких правил, но теперь он уничтожен, разгромлен и размазан. По факту – это свержение и отторжение всего, чем насиловали страну и ее народ на протяжении последних пяти лет. То, что произошло 21 апреля – это гораздо круче двух майданов вместе взятых. Произошла настоящая и, самое главное, абсолютно мирная, бескровная революция. Первыми Зеленского с победой поздравили президент Франции Э.Макрон и лидер США Д.Трамп. ЗЕ называют «украинским Макроном», а Трамп стал президентом с помощью тех же технологий, что привели к власти комика из «95 квартала». Шоу-мен победил Главкома с разгромным счетом не только потому, что тот являлся воплощением народной ненависти и отвращения к коррупционной «свиноферме». Вот в таком практически единодушном порыве люди голосовали против основных «месседжей» Порошенко. Против того, что он олицетворял собой пять лет: двуличие, алчность, коррупцию, русофобию, пещерный национализм и бесконечную и абсурдную «войну до победного конца».

Трансформация элит

На наших глазах происходит не только трансформация государства в центре Европы, но и снос старых элит. Три четверти населения отказались быть политическими украинцами, но сделали это вовсе не в силу интеллектуального развития или твердых идеологических убеждений – им помогли определиться с выбором современные технологии. Старые элиты, сделавшие ставку на классические методы общения с электоратом – палатки, сувенирная продукция, борды, печатные издания-однодневки, подкуп избирателей – ошиблись, и потому проиграли. Б\у технологии породили и б\у политиков: Тимошенко, Бойко, Порошенко, Тягнибок. Все они выбрали материально-вещественное и более привычное: сетки, подкуп, прямую агитацию, «пирамиды», ни к чему не обязывающие лозунги. Хотя тот же Порошенко взрастил целую армию порохоботов, а Тимошенко попыталась заигрывать с сетевыми «хомячками». А что сделала команда Зеленского? Она максимально «удалила» комика от политики и политических игроков. Он три месяца активной фазы компании оставался смешной, но «темной лошадкой», что делало ЗЕ неуязвимым для мастодонтов. Даже в ток-шоу лицедей участвовал по скайпу, о своих предвыборных планах сообщал через Facebook: там же он представил свою команду и программу действий. Соцсети штабисты Зеленского использовали по полной, как и сам кандидат, который записывал селфи-обращения по телефону, и агитация сразу шла в массы. «Это в десятки раз дешевле, чем старыми методами, как это делают наши оппоненты – выставляя палатки, раздавая флаги, оплачивая работу агитаторов. Все старые технологии, которые раньше были – они малоэффективны сегодня. Ключевым доносителем информации остается интернет, соцсети», – признавался политтехнолог Зеленского Д.Розумков. Зеленский совершил переворот, виртуальный майдан, он случился в головах большинства жителей Украины, которые выразили свой протест не с шинами и «коктейлями Молотова», а возле избирательных урн и с помощью бюллетеней. Максимальная интерактивность стала главным оружием ЗЕ – как когда-то у Обамы, который стал первым чернокожим президентом в США, а Зеленский – самым рейтинговым президентом в Украине. До него самый высокий уровень поддержки (65%) получил лишь Л.Кравчук, а комик, играючи, обскакал его, сходу взяв планку в 75%. К Зеленскому перетек весь протестный электорат, который за две недели между первым и вторым туром решил, что сериал «Слуга народа» интересней, чем грустная сага о «революции гидности». Веселая комедия победила националистическую драму с элементами хоррора. И все же украинцы проголосовали не за Зеленского, а за его экранный образ, простого учителя Голобородько. В борьбе образов и смыслов победил образ – для Украины это прецедент, ибо до этого выборы выигрывали партийцы, хозяйственники, управленцы, бизнесмены. Но теперь и до нее добрался глобальный тренд бунта против истеблишмента и усталость от старых элит. Сыграл свою роль и возрастной фактор: верных пенсионеров и бюджетников заменило мобильное молодое поколение, которое «сидит» в Фейсбуке и Твиттере, а не возле телевизора, откуда вещают унылые

ЛОМы типа Ганопольского. В.Зелен-ский стал лидером среди избирателей почти всех возрастных групп, кроме тех, кому за 60. Наибольшую поддержку он получил среди молодежи в возрасте от 18-29 лет (57%).

Шоуменократия

Не оставляет ощущение дежавю: до Зеленского этот фокус уже проделывали Трамп, Макрон, Грилло, Моралес. Мы уже несколько лет по всему миру наблюдаем «феномен» вытеснения профессиональных политиков актерами и шоуменами. Причина, как объясняют политологи – кризис представительской демократии: люди не чувствуют защиты со стороны тех, кому они делегировали власть: после выборов до депутатов нельзя достучаться, а «народный президент», выбранный на Майдане, мгновенно превращается в антинародного – Порошенко доказал это убедительней всех, построив за 5 лет параллельную Вселенную, где хорошо жил узкий круг его друзей и соратников. Как в к/ф «Кин-дза-дза»: «Правительство на другой планете живет, родной». В итоге, граждане разуверились в том, что люди с мандатами могут и хотят решать проблемы населения: гарантировать справедливость в судах, социальную защиту, доступную медицину, рабочую занятость и тп. Поэтому и возник запрос на популистские движения, построенные по схеме «народ против политноменклатуры». В Украине же это вылилось в предвыборное «хоть поржем». На пути в Европу Украина «заразилась» модными политическими тенденциями на поиск новых лиц. А расплывшееся лицо «кондитера» уж никак не отражало стремления к прекрасному. Нам показали премьера Словении Марьяна Шареца, и итальянского парламентария Беппе Грилло, и министра-актрису Гленду Джексон из Великобритании. Все эти новые лица были выращены в одном инкубаторе и по одному технологическому рецепту. По нему и приготовили оригинальное блюдо с «зеленью» – вместо шоколада «Рошен», до того опостылевшего большинству граждан, что они готовы были «съесть» что угодно, лишь бы избавиться от привкуса «армовира» и майдана, которыми их закармливали последние 5 лет. Поэтому запрос на очистку и обновление власти лишь усилился, особенно после того, как скакуны поняли – их обманули, подсунув вместо «европейских фейсов» прожженные отечественные физиономии, примелькавшиеся за 20 лет. Технологи проекта ЗЕ поняли это еще в 2016, тогда и стартовал сериал «Слуга народа», который раскрутил руководителя «95 квартала», превратив его из КВН-щика в президента. Сериал стал отражением идеи, закрепленной в американской конституции, «правительство – в интересах народа». Так что американцы, сообразив, что напортачили в Украине в 2014 с Майданом, решили изменить тактику и вырастить в колонии местного «Рейгана» – с помощью апробированных приемов. А и правда, зачем захватывать почту, телеграф и телефон, если можно просто захватить Интернет? Команда ЗЕ именно это и сделала. Ее «электоральное чудо» вовсе не в том, что Зеленский на ровном месте получил поддержку трех четвертей населения страны, а в том, что заставил людей поверить, что они сделали этот выбор рационально и самостоятельно. На самом же деле, это просто коктейль из ненависти к «злочинной панде-2» и современных политтехнологий. У Зеленского изначально был собственный олигарх, который первым почуял смену парадигм и выставил молодого и задиристого комика Зеленского против забронзовевшей украинской элиты. Ну, а дальше все было делом техники: интернет, соцсети и прочие «штуки», роднящие шоумена с европейскими выдвиженцами антиэлитарных протестов: отказ от прямого общения с избирателями, написанная на колене виртуальная программа, электронная рассылка, трансляция своих призывов и действий в медиа и соцсетях. Даже свое обращение к народу победитель выборов-2019 записал по скайпу.

Победа Здравого смысла

Никто не мог предвидеть того, что за пять лет не удалось сделать из нас полных зомби, послушно выбирающих «одну мову», «одну веру», «одного президента». Почему не сработали мантры про безвиз, ЕС и НАТО? Почему не прижился «имплант» новой версии истории великой нации, которая строит гиперлупы и стремительно героизирует целый сонм военных преступников? Потому что это не наши «ценности». Мы – другие. Порошенко превратился по итогам выборов в лидера полумаргинальной ультранационалистической силы с электоральным ядром в Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях. И в итоге 20% – это общее количество тех избирателей, которые верят в его вариант «будущего великой нации». Этнонационализм не стал общегосударственной, а остался региональной идеологией для трех областей Украины. И это не может не вселять надежду на Светлое будущее.