Защита прав работающих – дело их самих: «патернализм» – отброшен

В отличие от рабов разных эпох, всем работающим в современной Украине по закону полагается широкий набор прав. Но использовать их де-факто удается далеко не каждому: вредно сказывается привычка многих уступчивых сограждан покоряться воле «сторонних сил» и терпеть «невзгоды», включая измены разного рода «лидеров» и отказы неисполнительных «функционеров». Подобному можно найти немало вполне «научных» объяснений, но всего важнее правда фактов: с начала 1990-х в Украине совершают поражение «трудовых» прав граждан, доведя это до опасного исхода в эмиграцию массы умельцев общественно-необходимых профессий. Ведь наша измененная «держава» (орава чиновников), увы, опасно снизила свою «социальную ответственность» в сфере «права на труд». А значит - исправить ситуацию пора иным силам и более эффективными способами.

Права «на труд» пора выбороть, уняв покорность «правообладателей» и измены «защитников»

СМИ Украины ныне много судачат о полномочиях VIP-чинов и дележе «права на власть» (так названа даже телепрограмма на ТВ-канале «ZIK»), зато вытеснили на «обочину» дебатов проблематику прав «на труд», хотя они жизненно важны большинству людей. Такой дисбаланс общественного внимания – плод политики медиа-магнатов при оккупации органов власти агентами сомнительных скоробогатьков. Это разнится с практикой стран, где «народное благосостояние» – выше (благодаря, в том числе, оперативному и конкретному освещению и обсуждению путей улаживания конфликтов в профессиональной деятельности). В Украине же «верхи» упорно умаляют вред всё более злостного нарушения предписанного Конституцией (в ст. 43):



«Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю…».



Но, увы, не все слова и указания Основного Закона чтут и исполняют на практике даже те, в чьи служебные обязанности это прямо вменено. Ведь такую бездеятельность уже перестали карать: с каждой новой сменой чиновников в Украине четверть века растёт отчуждение «управленцев» от «простолюдинов» и пренебрежительное отношение включенных в «верхи» к работающим в промыслах добычи и/или переработки материальных благ. Такую переориентацию держателей властных полномочий вызвала пара аномальных взаимодополняющих мутаций: по ряду причин (в т.ч. наущений извне) общественный уклад спешно реорганизовали от «социального» – к сословно-клановому, но большинство потерпевших от таких реформ предпочли им не противиться, а как-то притерпеться и приспособиться, меняя прежние профессии и места обитания.

Феноменальную «терпилость» сограждан многие из нас нередко осуждают, дивясь: ну почему народ не выходит немедля и дружно «бастовать» против недоплат за работу, ухудшений условий труда, сверхмерного роста «тарифов» и цен на нужнейшие товары и услуги, обременения новыми «налогами» (включая «военный сбор» в мирное время и тотальный акциз, лукаво переименованный в «налог на добавленную стоимость»), ограблений финансовым мошенничеством банкиров (начиная с грандиозного «кидка» вкладчиков на заре «самостийности» Украины) и прочих вредительств, подстроенных с согласия «властей»? Хотя верные пояснения творимому «наступлению на права» многие без труда находят сами: не хватает воли к борьбе и знаний, как достичь успеха, «пассионарных» зачинщиков протестов и толковых вожаков (т. к. «настоящих буйных мало»).

А усугубляют этот дефицит напрасные ожидания «защиты» от ряда самозваных и выродившихся официально действующих «профсоюзов» и «партий» с обнадеживающими главами и декларациями. До сих пор аукиваются украинцам последствия ускоренного «скачка» четверть века назад из режима «патернализма» («отцовской» опеки), худо-бедно соблюдавшегося функционерами прежде правившей компартии, в пучину самовыживания в условиях «свободного рынка». Жизнь целого поколения тогда перевернули, не обеспечив даже правдивым инструктажем, а вместо «команд спасателей» – подставили сеть структур, именуемых у нас «профессиональными союзами», где укрылась когорта сговорчивых функционеров, издавна настроенных помогать властям в улаживании конфликтов со своими клиентами («членами», платящими скромные взносы).

Удержаться на должностях таким «профсоюзным деятелям» помогают не столько достижения в «отстаивании» законных интересов подопечных, сколько лояльность к меняющимся правителям и… управление ранее накопленным «профсоюзным» имуществом (там, где его не раздерибанили, как одесские санатории «Укрпрофздравницы»). Наивно ожидать от таких «вождей» подвигов в защиту прав трудящихся по примеру хотя бы коллег из США (например, как показано в кинофильме «Кулак»). Увы, в Украине после отмены «режима социализма» немногие профдеятели изволили реально бороться против ущемлений трудовых прав хотя бы «членов» своих союзов, а не всего «рабочего класса».

Реанимировать рынок «труда» – антикоррупционной правкой закона о профсоюзах

Помогать работающим украинцам в отстаивании законных интересов сейчас разрешено и технологично – методами, прежде всего, юридическими. А это по силам лишь соответствующим правоведам. Таких правозащитников не хватает многим официально действующим профсоюзам: причина – банальное стремление удержать занятые посты «бонзами», засевшими там ранее. Среди последних немало лиц, давно уже не соответствующих должностям и сменившим официальную уставную деятельность на «побочные» приработки: от сдачи в аренду аренды общественного имущества до не афишируемого участия в частном бизнесе. Но «чистка» профсоюзов от такого «балласта» не обеспечивается нынешним законодательством.

В законе о профсоюзах (который успели принять в домайданный период) обязанность профсоюзных функционеров по защите своих клиентов прописана (в ст. 36) крайне размыто:

«здійснюючи представництво та захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів своїх членів…додержуватися здійснюючи представництво та захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів своїх членів…додержуватися Конституції України , законів та інших нормативно-правових актів, а також виконувати колективні договори та угоди, які вони уклали, та взяті на себе зобов'язання».

При этом не предписаны ни способы контроля за ходом выполнения обязанностей перед клиентами («рядовыми членами»), ни меры наказания за безделие, включая досрочное отстранение с должностей. Единственным «рычагом» давления на профбонз оставлена возможность их замены при проведении собраний «представителей» соответствующего «союза», но эту опасность легко преодолевают даже не особо умелые в интригах: готовясь к таким собраниям, заранее подбирают в «делегаты» тех, кто им лоялен (включая уже не работающих «ветеранов»).

Неудивительно, что многие такие профдеятели «функционируют» спустя рукава, а некоторые даже публично это подтверждают. Показательно, например, как в декабре 2014 года (когда правящая «евромайданная» группировка усилила цензуру и давление на СМИ) бессменный (с 1996 г.) глава Одесской организации «Национального Союза журналистов Украины» Ю. Работин вдруг публично сделал угодное притеснителям свободы слова «открытие», будто у его клиентов нет никаких (прописанных в законах Украины о СМИ) особых прав, мол:

«…приходится слышать от журналистов фразу «Мы – четвертая власть!» Мне обидно, что произнося такое, журналист не понимает, что по-прежнему остается в системе тех культурных и идеологических ценностей, которые нам достались от административно-командной системы (? – авт.) управления. Я прошу всех вас забыть это слово «четвертая власть». У нас нет властных полномочий. У нас есть только обязанность перед народом донести информацию с соблюдением принципов ее полноты, объективности и всесторонности…».

Оставив на совести профбосса лукавую болтологию про «административно-командной системы» (в которой он сменил карьеру моряка на публициста, что помогло занять пост в НСЖУ), нельзя не констатировать, что этот «защитник журналистов» призвал своих клиентов… поступиться частью законных прав (облегчающих добычу информации для более «объективного» исполнения своих обязанностей). Т. е. профбосс не только не настроен бороться за права «коллег» (в случаях спорных увольнений, как при «реорганизации» отнятого у облсовета филиала Гостелекомпании и в иных случаях), но и призвал «не качать права»...

К счастью, есть на Одесчине и позитивные примеры работ профсоюзов. Так, профком Одесского порта в интересах его работников добивался (беспокоя даже глав Кабмина и государства) отмены вредных решений министра В. Омеляна. А профсоюз медиков осмелился даже судиться с Кабмином и выиграл иск в защиту служащих СЭС.

Но пока обязательность профдеятелей перед опекаемыми отдана действующим законодательством на усмотрение (и совесть) руководителей самих «союзов», что не всегда оправдано. Нужно дополнить закон нормами, детализирующими правозащитную и иные стороны работы функционеров, установив процедуру предъявления им имущественных и иных претензий (в т. ч. по удалению с постов) за ненадлежащее выполнение служебных обязанностей.

С другой стороны, стоит ограничить права профбоссов союзов «на хозяйственную и финансовую деятельность», дозволенную согласно статье 35. Дополнительные доходы им можно разрешить получать от претензионно-исковой и инспекционной (по охране труда) работ, но не переключением на операции в финансовом кредитовании, держании «благотворительных фондов» и т.п..

Можно заметить, что сейчас законодательство щедро разрешает всем желающим учреждать собственные «профсоюзы», даже самим обманутым клиентам. Но на практике такое распыление сил противоречит исходной цели создания таких «союзов» и не отменяет вопрос: на каком основании ранее внесенные взносы нескольких поколений украинских работников (и дары от прежней «административно-командной системы» остаются в распоряжении узкого слоя чинов таких общественных организаций, а порой исчезают без отчетов перед клиентами)?

Арсенал технологий борьбы ширится, не хватает – вникающих

Мало кто не знал в доперестроечные времена СМИ универсальную «формулу успеха» в делах: кто хочет осуществить замысел, ищут – возможности, кто не хочет – находят отговорки. История профсоюзного движения в разных странах и в разные эпохи дает украинцам достаточно поучительных примеров. Но теперь можно и нужно мобилизовать на это дело и возможности современных информационных технологий: снижая материальные траты на администрирование, они позволяют активизировать общение «защитников» и опекаемых, расширить «прозрачность» в отчетах и даже обеспечивать перевыборы бонз не на келейных «собраниях актива», а общим открытым голосованием на Интернет-сайте. Этим облегчатся и гуманизируются ротации кадров на профсоюзных должностях, что является важнейшим условием эффективности и «боевитости» таких активистов (ведь «роль личности» в делах – факт).

С другой стороны, пора украинским профсоюзам избавляться от местечковости и «отраслевого» дробления, что повысит их авторитет и в общении с госорганами. Ибо уклонение профсоюзов от влияния на чиновников и творимую ими «политику» – вредный миф капитулянтов, от которого пора избавиться вместе с его носителями. Но для этого украинцам пора твёрдо усвоить: «судить надо – по делам их», а не по лозунгам или показным зрелищам, включая устрашение массовыми шествиями (demonstratio) без практических последствий.

Симптоматично, что ни один из десятков «всеукраинских» отраслевых профсоюзов не опротестовал бесцеремонное покушение на свой всемирно признанный символ – общее празднование 1 мая, как «Международного дня солидарности трудящихся». Его политиканы-противники профдвижения велели переименовать в «День Труда», «зачищая» память народа о главном условии самозащиты работающих – единстве действий.

Лишь когда клиенты профсоюзной защиты работающих сами станут активно и предметно интересоваться, как и кто там решает дела, можно рассчитывать, что профсоюзы в Украине станут сильны, как самостоятельная сила в судебных процессах и законотворчестве, а не будут отсиживаться или служить подтанцовкой в предвыборных кампаниях тех или иных претендентов на власть.