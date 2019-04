Вослед чужих богов...

New Age: духовный fastfood современного общества

15 апреля, в столице Франции загорелся знаменитый собор Парижской Богоматери, а спустя неделю, 22 апреля, горел Версаль. На кадрах с места происшествия, которые снимают очевидцы, видны густые клубы дыма, которые поднимаются над историческим зданием. Это, безусловно, знаковое событие, которое должно обратись наше внимание на состояние духовности в современном мире. Облик европейских городов трудно представить без церковных зданий, часть из которых принадлежит к историческим памятникам. Однако христианские храмы в Европе сносят, продают на рынке недвижимости или передают иноверцам.

По мнению многих экспертов, религия как социальный институт давно не выполняет своих основных функций, главная из которых – объединять людей в единое целое, делать из них общность, устранять разобщенность. Традиционная религиозность все меньше отвечает современным вызовам, которые бросает ей наша эпоха в ХХI веке в сфере духовности, недостаточно апеллирует к молодежи, которая ищет себя, свою духовную реализацию. Если храмы традиционных религий полупусты, то семинары йоги и других духовных практик Востока переполнены людьми и имеют миллионные обороты, увеличивающиеся каждый год. В эзотерических книжных магазинах полки ломятся от книг, содержащих мистические учения, учебников по тренировке сознания, пособий по медитации, а также литературы, посвященной очищению организма, избавлению от кармы, привлечению денег, астральным путешествиям, чакрам, космическим энергиям, эзотерике, йоге, нетрадиционной медицине, лечебной музыкой, парапсихологии, телепатии, НЛО, вегетарианству и буддизму. Почему? Там царит движение «New Age», успешная маркетинговая стратегия которая выстроена по всем канонам потребительского общества. Что такое духовность New Age и почему она смогла составить конкуренцию традиционной духовности?

New Age: супермаркет религий

Движение New Age (новая эра или век) является одним из самых быстроразвивающихся религиозных направлений, заполняющих западное идеологическое пространство с начала 1970-х гг. Будучи явлением глобальным, она вмещает в себя многие системы верований вплоть до частных религий отдельных общин и учителей. У течения нет единого центра (или даже сети центров), нет организации, догматики, нет общепринятой формы богослужения и устоявшейся терминологии, нет, т.к. нет самого общего культа. Это множество культов, имеющих общую идейную основу, связанную с верой в наступление для человечества новой постхристианской эры – эры Водолея. New Age – это продукт индивидуализма именно западной культуры постиндустриальной эпохи, которая освободившись от идеологии христианства, сохранила голод по сакральному и сверхъестественному. Деперсонализация современного общества привела к поиску своей идентичности, что люди пытаются сделать с помощью психотерапии и эзотерических тренингов. В западном обществе начался процесс возврата к духовному, но на новом уровне: это теософия и «Четвертый путь», дзен-буддизм, неокришнаизм, «Учение дона Хуана» К.Кастанеды, даосизм и неоадвайта, буддизм Алмазного пути и целая армия гуру с Востока ― Сай Баба, Йогананда, Вивекананда, Махариши, У.Г.Кришнамурти, Рам Дасс, Насаргадатта Махарадж и т.д. В 1960-е гг. произошло изменение модели социальной интеграции – синтез лечебно-оздоровительного и религиозного мотивов поведения. Набожность индивида, независимость, развитие, самореализация, яркое самовыражение, взаимоотношения, секс и совместимость – это общий сплав религиозного и «терапевтического» обсуждения мотивов существования, характерных эпохе индивидуализма. Содержание лечебно-оздоровительных и рекламных передач в большинстве своем представляет собой иррациональную смесь псевдонауки и эзотерики: «Как лучше «наколдовать» работу, здоровье, молодость, удачную связь и чувство самореализации». Ввиду возможной потери работы и банкротства, для многих более приемлемой является визуализация успеха или приобщение к одной из множества лечебно-оздоровительных групп. Они определяют проблемы и устанавливают средства реализации фундаментальных ценностей: свободы, счастья, самореализации, самоопределения, сознательности, личного развития, успеха, индивидуальности, здоровья и работы. Характерной приметой становится новый тип поколения 1970-х: люди стали сопротивляться гомогенизации, которую производят массовый рынок и массовая культура. И капитализм, и коммунизм атомизировали людей, чтобы облегчить управление ими. Массовый человек постиндустриальной эпохи является опорой современного общества и государства, поскольку он часть как рынка потребления. В своем индивидуалистическом существовании New Age десоциализируется и уже не представляет опасности для государства. Государство активно борется только с коллективами, поскольку в них оно видит реальную опасность. Движение New Age тоже распространялось коллективными методами ― семинары и тренинги, которые имели место в многих американских корпорациях под лозунгом саморазвития. Метод вхождения этого движения был вполне индустриальным. Движение New Age является слишком мощным, чтобы его мог запустить один человек или один институт. Объединяющий взгляд New Age привел к следующим последствиям: экология заняла важное место в политике, исчезает традиционная полярность мужского и женского, идея национальных, классовых и др. границ также стирается. New Age отказывается от «мужской» рациональности, сформировавшей индустриальное общество, переходя к новым типам «женского», интуитивного знания (интуитивное, прямое, оккультное, пророческое и под.). Страсть, с которой прежде изучались далекие континенты и другие культуры, сменилась теперь страстью к изучению собственного внутреннего мира. Первое познание экзотических культур и давних традиций было необходимо для их освоения и колонизации. Теперь же, заимствованные у другой культуры методики, должны служить освоению «капиталистического космоса» и преодолению наблюдаемой в нем новой, психической обособленности.

Основные идеи New Age

Это опора на откровение как личный эзотерический опыт в богопознании и богообщении, на личные внесистемные интерпретации (субъективные ощущения, переживания) вне всякой опоры на традиционные формы. Декларация тождественности смысла всех религиозных символов; отсюда следует важнейшая для New Age тема единства религий. Пантеизм (тождественность Бога и Мира): непроявленный Абсолют творит из самого себя и все, что есть в проявленном мире является частью Бога-Абсолюта: это дает стирание границ между духовным и телесным, различий между воплощенной и невоплощенной душой. Идея личного Бога авраамических религий объявляется антропомофизмом (авторитарный старичок на облачке), базовая для христианства идея трансцендентности Бога отвергается как мифологическая. Из провозглашение личной эволюции как цели жизни человека берут начало представления о «духовных уровнях» индивидуумов и приближение человека к безличному Абсолюту лишь собственными усилиями. Идея «личной эволюции» как достижения идеальной личностной или социальной гармонии пустила корни и в современных направлениях психологии, также ориентированных на субъективный индивидуализм. Вера в карму и множественность жизней, взятые из индуизма и буддизма. Уже в начале их суть и смысл были искажены – заключенность человека в колесо сансары представляются благом для постоянно эволюционирующего и стремящегося к бессмертию индивидуума. Стирание грани между человеческим и божественным. Человек в New Age невинно богоподобен, а реализация своей божественной сущности идет через личную эволюцию. Представление об эволюции и историческом преображении всего человечества и совершенной неизбежности всеобщего светлого будущего, что напоминает традицию утопий. Именно на это объединяющее, всепоглощающее и всепримиряющее начало сейчас претендует New Age. Его неестественное миролюбие оказывается всеядностью, готовностью профанировать, пожрать и переварить любую другую систему, как это происходит с буддизмом или с Каббалой. Представители New Age вырывают цитаты из текстов дабы проиллюстрировать какое-либо свое высказывание, нисколько не заботясь о том, как это соотносится с системой представлений чужой религии. Подобная эклектика и путаница объясняются, в частности, тем, что большинство людей формируют свою картину мира, не особенно вникая в суть.

New Age как постмодернизм в религии

Персональный опыт веры никогда он не был центрирован на самом себе так, как в New Age. Принципиальное отторжение каких-либо догматов сделало практически невозможным выработку терминологии и сильно затруднило диалог адептов New Age и установление горизонтальных связей между ними. В результате критическое мышление становится непопулярно, а заимствовать идею оказывается проще, чем обсуждать. В учении, где потенциально каждый сам себе пророк и ориентирован на личную правду, даже незначительное религиозное объединение обречено на раскол. А раскол в свою очередь не несет никаких потерь и трагедии, поскольку никто не озабочен границами – можно состоять в нескольких сообществах New Age, активно интересоваться еще десятком и это будет не только нормально, но и послужит свидетельством широты взглядов. Предельная фрагментация идеологического поля New Age делает влияние этого течения почти всепроникающим, но крайне рассеянным: количество людей, разделяющих ключевые принципы огромно, но сами эти принципы делают невозможным даже формирование собственной интеллектуальной элиты, не говоря уж об элементах ее организации. Даже сама идея объединения сомнительна – если нет единой Истины, а есть лишь бесчисленное количество самоценных мнений, то обсуждения или полемика (даже при некотором согласии в терминах) превращаются в способ провести время. Однако если отсутствие организации в условиях атомарного общества может казаться ненужным, то отсутствие элиты все-таки представляет некоторую проблему – масса адептов не имеет перед глазами ни интеллектуальных, ни духовных образцов или, точнее, имеет претендентов на оные в таком количестве, что впору хвататься за голову. Метод получения знаний путем откровения составляет основу мистики. Но в методиках интерпретации (откровения духов, тексты или индивидуальный сверхъестественный опыт) присутствует одно базовое отличие New Age от других, прежде всего традиционных религий и идеологий. Это исключительная, главенствующая роль интеллектуальных методов постмодернизма. Именно тесная связь и переплетенность с постмодернизмом позволяет говорить о взращивании в рамках этого течения нового типа мышления, противоположного традиционному. Мозаичность структуры, эклектика, деструкция, релятивизм, т.е. относительность истины, добра и зла, широчайшее использование готовых форм вне их смысла и исторического контекста – вот те отличительные черты, которые позволяют определить это течение как постмодернизм в религии. Принятие постмодернистского мышления и стиля в сфере религии, идеологии или науки приводит к масштабным заимствованиям, отсылкам к традиционным текстам, научным идеям и религиозным учениям, при общем неприятии традиционных форм их существования и развития. Например, учению Христа дается положительная оценка, используются элементы идеологии, обильно цитируется Евангелие, но соответствующая система ценностей замалчивается, роль Церкви как проводника этого учения, как реализующей силы отрицается и отторгается как дискредитировавшей себя. Отторжение традиционных форм дает в распоряжение New Age огромное количество материала (идей, авторитетных источников, техник, разных традиций, культур и эпох). И это изобилие подводит нас к центральной ценности в New Age – свободе интерпретации известного материала в соответствии со своей картиной мира и набором ценностей как важной форме индивидуального творчества и самореализации. Как направление оно уникально именно тем, что выдает не само цельное и стройное учение, а сборную солянку, эклектику, набор-конструктор «Сделай сам» или же мозаику «Сложи, как считаешь правильным». При этом вполне допускается возможность пополнения этого набора любыми другими произвольно избранными кусочками. С точки зрения добавления материала, свобода адепта почти безгранична, поле для его индивидуалистического творчества беспредельно. Теоретически каждый может придумать «своего» бога (и быть его пророком), «свою» модель мира, как бы выкладывая мозаику идей, фактов, субъективных ощущений. Многие адепты New Age черпают огромные объемы информации из разных, не связанных между собой, источников, а затем вынуждены решать проблему организации всего этого в систему. Постмодернизм как стиль мышления хорошо работает лишь с разборными конструкциями, потому информация в New Age ценится гораздо выше системы знаний. В отличие от ряда традиционных систем, у адепта New Age практически нет ограничений по используемому материалу, но стиль мышления – именно постмодернисткий, который предполагает отрицание рамок, деконструкцию, стиль интеллектуальной игры, релятивизм.

New Age как духовный McDonald’s

Подведя итоги воцарения New Age в духовной сфере Запада, необходимо отметить, что эпоха модерна с ее попыткой уравновесить материализм западной цивилизации совершенно провалилась. А начатая еще в эпоху реформации ревизия христианского учения доведена ныне до состояния игры в бисер духовного общепита буржуазного общества, где, как и в шоу-бизнесе, наиболее ходовыми товарами оказываются известность имени гуру, вера в чудеса и «пожирание впечатлений».

Само движение из-за своей фрагментарности и конформизма оказалось способным занять почти все постхристианское пространство, но самым видимым его достижением на этом пространстве стало создание насквозь коммерческой «духовно-развлекательной» индустрии. Отрицание понятия «истины», ориентация сугубо на внутренний мир индивидуума, предопределившие невозможность формирования новой духовной элиты. Не имея «камня», твердой основы для построения новой церкви, они могут вести только в никуда. Уводить их задача, а не вести! Не в этом ли залог Мировой Гармонии и спокойной жизни в политкорректном обществе?