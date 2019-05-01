РАБИНОВИЧ: ТРАГЕДИЯ В ОДЕССЕ 2 МАЯ – ЭТО ВИНА НЫНЕШНЕЙ ВЛАСТИ, А ОНА САМА СЕБЯ СУДИТЬ НЕ СТАНЕТ

Виновных в трагедии, которая произошла в Одессе 2 мая 2014 года, не накажут, поскольку в этом вина действующей власти, а она сама себя судить не

будет. Такое заявление в эфире телеканала «112 Украина» сделал народный депутат и глава политической партии «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович.





В XXI веке людей жгли и добивали палками. Фамилии тех, кто это сделал, есть, но никто ничего не делает. А все потому, что нынешняя власть, которая

ответственна за то, что произошло, не может ничего расследовать. Никаких приговоров нет, потому что действующая власть это все и организовывала. Как они могут приговорить сами себя?

– возмутился парламентарий.

По его словам, расследование трагедии 2 мая в Одессе и наказание тех, кто в ней виновен – это задача для всей страны.

Нынешняя власть просто тянет время и морочит голову. Мы до сих пор не знаем, кто ответственен за убийства на Майдане. Ни одного человека. За 5 лет можно было кого-то найти? Генеральный прокурор и все остальные могли это сделать? Невозможно под этим подвести черту, если убийцы так и остались безнаказанными.

– уверен политик.

Глава «Оппозиционной платформы – За життя» также добавил, что если новый президент Украины Владимир Зеленский не закончит это расследование, то это сделает его партия после парламентских выборов предстоящей осенью.



Я думаю, что у Зеленского сейчас есть возможность все это сделать. Ну а если и он не будет этим заниматься, значит мы это сделаем этой осенью. Осенью страна проголосует без иллюзий, и мы обязательно найдем виновных. Осенью мы победим, и пусть те, кто ответственен за это, знают, что они сядут в тюрьму. Мы это обязательно сделаем, пусть не сомневаются. Мы их найдем и посадим.

– подытожил Вадим Рабинович.