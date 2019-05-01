РАБИНОВИЧ: ТРАГЕДИЯ В ОДЕССЕ 2 МАЯ – ЭТО ВИНА НЫНЕШНЕЙ ВЛАСТИ, А ОНА САМА СЕБЯ СУДИТЬ НЕ СТАНЕТ

Виновных в трагедии, которая произошла в Одессе 2 мая 2014 года, не накажут, поскольку в этом вина действующей власти, а она сама себя судить не
будет. Такое заявление в эфире телеканала «112 Украина» сделал народный депутат и глава политической партии «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович.
ответственна за то, что произошло, не может ничего расследовать. Никаких приговоров нет, потому что действующая власть это все и организовывала. Как они могут приговорить сами себя?
– возмутился парламентарий.
По его словам, расследование трагедии 2 мая в Одессе и наказание тех, кто в ней виновен – это задача для всей страны.
– уверен политик.
Глава «Оппозиционной платформы – За життя» также добавил, что если новый президент Украины Владимир Зеленский не закончит это расследование, то это сделает его партия после парламентских выборов предстоящей осенью.
– подытожил Вадим Рабинович.