Церковь и война

Чудо-богатыри

Существует ошибочное мнение, что раз в христианстве существует заповедь «Не убий!», то христиане – по определению – как минимум, пацифисты, а в пределе – мямли, бесхребетные и безвольные слабаки. Разумеется, это не так. Причем – абсолютно не так. Непротивление злу насилием – доктрина Льва Толстого, осужденная церковью. Истинное православие – титульная религия нашего государства на протяжении уже более десяти с половиной столетий – основным постулатом имеет «Нет больше той любви, когда кто живот свой положит за други своя». В обозримом историческом пространстве мы наблюдаем, что наш солдат идет на войну не затем, чтобы убивать. Он идет – умирать. Умирать за все, что входит в священное понятие «Родина»: за дом, семью, родной город или поселок, за детей и стариков, за могилы предков и за будущее для потомков, за святую веру и добрую волю. И это – многовековая героическая традиция нашего народа.

История донесла до нас много славных имен, таких как Пересвет – воин-схимник, победивший «избранника духов» Челубея; Пересвета и его младшего брата Ослябю благословил на брань сам игумен Радонежкий – преподобный Сергий.

В Ближних пещерах Киево-Печерской лавры мы и сегодня можем приложиться к мощам Ильи Муромца – богатыря, о силе и доблести которого сложены былины.

Знаменитый князь Александр Ярославич был прозван Невским, одержав свою знаменитую победу в Невской битве. А «Чудское ледовое побоище» стало на века притчей во языцех. Князю-триумфатору в тот период было около 20-ти лет. Ему принадлежат ставшие крылатыми слова «Бог не в силе, а в правде!» и «Кто пришел к нам с мечом – от меча и погибнет».Спустя годы, предчувствуя кончину, князь принял монашеский постриг, получив в схиме имя Алексий.

А высшая военная награда Российской империи – Орден святого Георгия Победоносца (полное название – Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия). Орден упразднили после Октябрьской революции 1917 года и восстановили в 2000 году в качестве военной награды Российской Федерации. Девиз ордена: «За службу и храбрость».

Кстати, Георгиевскими крестами были награждены выдающиеся советские полководцы, например, маршалы Константин Рокоссовский и Георгий Жуков, генерал Иван Тюленев. Награды они получили в сражениях во время Первой мировой войны.

И хотя, согласно преданию, святой Георгий родился в III веке в городе Бейруте, мы до сих пор чтим Святого великомученика Георгия Победоносца как воплощение воинской доблести и преданности долгу.

Однако не будем забывать, что изначально Победоносцем святой Георгий стал, приняв страшные мучения за веру во Христа. Мученическая смерть отражена в иконописных образах святого, чаще всего – в клеймах. Как гласит русский иконописный подлинник, святой «кудряв, млад во бронях»: в доспехах, с копьем, мечом и щитом.

Церковь и Великая Отечественная война

Интересный факт: Пасха 1945 года совпала с днем памяти великомученика Георгия Победоносца, отмечаемым Церковью 6 мая. В этот день была подписана капитуляция, но союзники «обстряпали дело» без участия представителя фактического государства-победителя – Советского Союза. Однако нашим дипломатам и силовикам удалось преодолеть и это хитросплетение, и 9 мая – на Светлой седмице – к возгласам «Христос воскресе!» добавился долгожданный «С днем Победы!»

А Парад Победы на Красной площади был назначен на 24 июня – День Святой Троицы.

Кроме того, к мистическим «знакам» военной поры можно также отнести и то, что:

22 июня 1941 года Русская Православная Церковь отмечала день Всех святых, в земле Российской просиявших.

6 декабря 1941 года, в день памяти Александра Невского, наши войска начали успешное контрнаступление и отбросили немцев от Москвы.

12 июля 1943 года, в день апостолов Петра и Павла, начались бои под Прохоровкой на Курской дуге.

4 ноября 1943 года, на празднование Казанской иконы Божией Матери, советскими войсками был взят Киев. А двумя месяцами ранее возвращения Киева, 4 сентября 1943 года, в патриархию позвонил представитель Совнаркома и сообщил о желании правительства принять высших иерархов Русской Православной церкви. Местоблюстителем патриаршего престола был тогда митрополит Сергий, который и выразил желание, чтобы визит состоялся безотлагательно.

К тому времени из 100 000 храмов по всей территории СССР осталось всего 300, за веру было репрессировано 350 тысяч православных, из них не менее 140 тысяч – священнослужители. Церковь была гонима, вера – попираема. Страна Советов планомерно и методично избавлялась от присутствия Бога в быту и в человеческих душах.

Тем не менее, 22 июня 1941 года митрополит Сергий, узнав о немецком вторжении, обратился с воззванием «К пастырям и пасомым Русской церкви», в котором призвал православный народ, как и прежде, постоять за веру и отечество.

Третьего июля, оправившись от шока первых недель войны, Иосиф Сталин в своем обращении к народу буквально повторил основные тезисы послания митрополита Сергия, используя при этом нетипичную для социалистического лидера «поповскую риторику»: начиналось обращение словами «Братья и сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои..»

С первых же дней войны в православных храмах был организован сбор пожертвований на нужды фронта. Собранных средств хватило на комплектацию танковой колонны имени Дмитрия Донского и эскадрильи Александра Невского. Огромные средства были собраны в помощь семьям воинов, которые лишились своих кормильцев, собирались посылки для фронтовиков и помощь детям-сиротам. Так в годы испытаний церковь вновь оказалась единой со своим народом.

Известно, что для многих участников Великой Отечественной войны была очевидна связь между начавшейся войной и «грехом богоотступничества»: упоение от мнимого освобождения и от оков царизма и религии было действительно массовым. Но те, кто сохраняли трезвый взгляд, понимали: последствия неизбежны. Поэтому и молитвы были прежде всего покаянными. Молитва вселяла во многих уверенность, давала силы, позволяла побеждать тогда, когда, казалось бы, ни о какой победе и речи не могло быть. Молитва укрепляла и тех, кто жертвовал собой на поле боя, и тех, кто сутками трудился в тылу.

Достичь победы в Великой Отечественной войне помогло православное воспитание народа и молитвы: по переписи 1937 года – в самый разгар идеологической борьбы – более половины городского и две трети сельского населения заявили о своей вере в Бога.

На той неожиданной и знаменательной встрече Сталина с иерархами Церкви было решено созвать архиерейский собор, избрать Патриарха, открыть духовные училища и возобновить работу сотен православных храмов.

Вряд ли следует понимать, что новая религиозная политика государства проистекала из личного произвола или каприза Иосифа Сталина: за этим стоял трезвый политический расчет и понимание того, что искоренение религии – цель утопическая и недостижимая. Кроме того, избрание Предстоятеля Русской Православной церкви после 18-летнего перерыва способствовало склонению союзников к открытию второго фронта.

Несомненно одно, что в годы тяжелых жизненных испытаний каждому из нас Церковь и вера в Бога оказывается гораздо ближе любой политической партии.

Как наши деды погибали, и умереть мы обещали…

Евгения Семёновна Касьянова родилась в 1926 году. В 1940 году, в возрасте 15 лет, осталась круглой сиротой. Во время оккупации в отряде «За Родину» занималась подпольной деятельностью, приближающую победу над врагом. Но нашелся в их среде предатель, и уже вскоре всех подпольщиков допрашивали в подвалах румынской тюрьмы. И не выжить бы им, но уже наступали на Одессу передовые отряды наших войск. После этих страшных дней Евгения Семёновна на всю жизнь осталась инвалидом. Но никогда не забудет она тех, кто вместе с ней сопротивлялся оккупантам, пришедшим на родную землю.

– Мы любили свою Родину, не могли поступать иначе. Если я осталась жива, то за это слава Богу. Я очень тронута вниманием Сергея Васильевича. Это очень неожиданно. Спасибо, что он помнит о ветеранах, не забывает о нас, – говорит Евгения Семеновна.

Яков Андреевич Савченко – сирота, воспитанник детдома, стал партизаном в 14 лет. Не успев достигнуть совершеннолетия, выпросился на фронт. Несмотря на многочисленные ранения, дошел до Берлина.

Ходившая в военные годы третьим капитанским помощником в опасные рейсы Антонина Антоновна Соболева, участник Парада ПобедыНисен Наумович Бертман, герой битвы за взятие Рейхстага Яков Андреевич Савченко, Лидия Кузьминична Павловичова, ребенком пережившая страшную ленинградскую блокаду – и еще много, много других имен в личном блокноте Сергея Кивалова. Многие ветераны становятся друзьями депутата, придя к нему на личный прием.

Многих из них политик знает по именам, что неудивительно: встречи ветеранов за праздничным столом в Одесской юракадемии уже стали многолетней традицией, ко Дню освобождения Одессы, к Дню победы и в День рождения многие ветераны получают подарки от Сергея Васильевича, к иным он приходит домой, чтобы поздравить лично.

– Сергей Васильевич, несмотря на свою колоссальную занятость, всегда находит время для наших ветеранов. Он многое делает для них. И это важно. Кому-то нужна материальная поддержка, а кому-то просто внимание, как моей маме, – рассказывает дочь Евгении Семеновны Касьяновой Марина Бурлуцкая.

Ветераны последней войны, дожившие до наших дней, воины-освободители и участники обороны Одессы всегда находятся в зоне особого внимания народного депутата Украины Сергея Кивалова.

Народный депутат Сергей Кивалов поддерживает и Олега Бажору, генерал-майора в отставке, который долгое время является председателем Совета ветеранов Приморского района. Олег Иванович – автор книги «Записки офицера», презентация которой проходила в стенах Одесской юракадемии. Олег Бажора активно участвует в патриотическом воспитании молодежи на примерах правдивой истории, воинской доблести, уважения и почета к ветеранам.

– Больно смотреть, как сегодня пытаются переписать историю. Ветеранов осталось не так много. Их нужно помнить и относиться с уважением. Если бы все так относились, как Сергей Васильевич, то не было бы сейчас таких больших проблем, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, – говорит Олег Бажора.

Патриотическое воспитание молодежи – это тот аспект педагогической работы, которому уделяется колоссальное внимание в деятельности Национального университета «Одесская юридическая академия». Так, когда Украинский институт национальной памяти не включил в 2017-м году в перечень государственных праздников дни 8 марта, 1 и 9 мая, народный депутат Украины Сергей Кивалов в связи с этим инициировал акцию «Мы защитим ваш праздник», а депутаты фракций Украинской морской партии и Оппозиционного блока в Одесском горсовете направили соответствующий запрос на имя Президента Украины и Спикера Верховной Рады.

Позицию народного депутата поддержали тогда ветеранские и молодёжные организации Одессы – Молодежная платформа «Будущее», общественные организации «Новое поколение» и «Молодёжныйрух». Целью акций было сохранить статус государственных праздников 8 марта, 1 и 9 мая. Активисты раздавали информационные брошюры и общались с одесситами, выясняя важность для горожан исторически сложившихся праздников.

Также свою позицию по данному вопросу высказали Совет ветеранов Приморского района и Объединение ветеранов-подводников Одессы и региона. Свое мнение ветераны высказали на торжественном пленуме по случаю 30-летия ветеранской организации, где выступал народный депутат Украины Сергей Кивалов, который говорил о недопустимости не только отмены праздника Дня Победы 9 мая, а даже возможности каким-то образом его умалить.

Вот итог работы: получен официальный ответ Украинского института национальной памяти на имя главы городской организации Украинской морской партии Сергея Кивалова Светланы Осауленко. В ответе сообщается, что в рамках подготовки проекта Закона Украины «О государственных и других праздниках, памятных днях, скорбных дней» Институтом проведены повторные слушания в экспертном сообществе, в результате которых в проект Закона внесены изменения.

Документ дополнен разделом «Международные праздники», куда среди прочих включены 8 марта – День борьбы женщин за свои права (день будет праздничным, но не выходным), 1 мая – День труда, (будет выходным) а 9 мая – День Победы над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне остается государственным праздником Украины. Упразднение этого дня как праздничного законопроектом не предусмотрено.

«У каждого народа есть своя история, и любимые народные праздники являются с одной стороны отражением этой истории, с другой они отражают душу народа, вот почему так болезненно люди воспринимают отмену исторически сложившихся праздников. Украинская Морская партия Сергея Кивалова всегда с народом, именно поэтому Сергей Кивалов стал инициатором акции «Мы защитим ваш праздник»», – отмечает Светлана Осауленко.

Кроме того, назаседании Историко-топонимической комиссии в Одесском городском совете единогласно была поддержана инициатива народного депутата Украины Сергея Кивалова о переименовании одной из улиц в честь Почетного жителя г.Одессы, Героя Советского Союза Григория Жученко.

Сергей Кивалов отметил:

«Приятно, что здравые инициативы об увековечении знаменитых одесситов находят поддержку. Память об этом легендарном человеке, который внес огромный вклад в борьбу за независимость и развитие нашей Родины, поддержание международного мира и безопасности, укрепление ее международного авторитета, должна быть увековечена, чтобы потомки помнили и гордились таким Одесситом. После того, как я выступил с этой инициативой, в социальной сети Фейсбук активные одесситы создали страницу, где они голосуют за то, чтобы переименовывать улицы в честь людей, прославивших наш город. К таким относится и Почетный житель Одессы, Герой Украины Борис Литвак. Поэтому было принято решение инициировать сбор подписей по поводу переименования одной из улиц и в честь этого выдающегося человека». Депутат фракции Украинской морской партии, член Историко-топонимической комиссии Алексей Кисловский так высказался по этому поводу:

«В связи с принятием закона о декоммунизации ряд улиц и переулков в Одессе должны были переименовать. Однако некоторые улицы не успели получить свои новые названия. Так, на собрании историко-топонимической комиссии была поддержана инициатива Сергея Кивалова о переименовании улицы Конноармейской в честь Григория Жученко. Все члены комиссии проголосовали за данное решение единогласно. Мы и дальше будем поддерживать подобные решения нашего лидера УМП и заботиться о том, чтобы выдающиеся одесситы не были забыты».

Вадим Глембовский, историк, также прокомментировал данную ситуацию:

«В Одессе много достойных и знаменитых людей, чьи имена навсегда должны быть вписаны в нашу историю. Григорий Прокофьевич Жученко, генерал-майор Воздушных сил Советской Армии, последний Герой Советского Союза из числа участников Второй мировой войны – одна из таких личностей. Он – наша гордость и слава. Считаю, что это очень хорошая инициатива и правильные начинания, которые реализовывает Сергей Кивалов. И вообще, это человек, который ежедневно не на словах, а реальными действиями доказывает, что он любит свой родной город».