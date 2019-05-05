Герои среди нас

В последние годы некоторым нашим современникам и соотечественникам нравится при любом удобном случае с пренебрежением и скепсисом отзываться о героях Второй мировой войны. Мол, какие еще там герои. Так, пушечное мясо, которое государство бездумно бросало на поля сражений, прикрывая им собственные промахи, амбиции и кровожадность. И зачем отмечать этот праздник, да и не праздник он вовсе, а скорбный день. И лучше совсем забыть дорогу к мемориалам и памятникам,– у нас теперь другие герои и другие праздники. Менять, де, пора совковое мышление. И утверждают это люди вроде неглупые, вменяемые и живущие не где-нибудь, а в Городе-Герое Одессе. Горько и больно слышать, как в Украине сегодня пытаются переписать историю.

Но мы эту историю будем помнить. И передавать ее следующим поколениям. Чтобы помнили и они.

Сегодня наш рассказ – об участнике героической обороны Одессы и Севастополя, легендарном командире санитарного корабля «Абхазия» Леониде Заикине.

В юности Леонид не мечтал о подвигах и славе. Он до беспамятства был влюблен в море, мечтал о морских странствиях, любил жизнь.

В 16 лет, окончив семилетку, Леонид поступил матросом-учеником на теплоход «Черноморец». Окончил судоводительское отделение Одесского морского техникума. С декабря 1929 года работал на судах Черноморского пароходства помощником капитана.

Красавец теплоход «Абхазия». В конце 30-х годов прошлого века он был мирным пассажирским лайнером, прогуливавшимся на волнах Черного моря. Кстати, суда, курсировавшие по Крымско-Кавказской линии, жители южных портов ласково называли «крымчаками».

Но грянула война. И «крымчаки», совсем как люди, были призваны в военно-морской флот.

Суда «призвали» на военную службу, превратив в плавучие госпитали. Теплоход «Абхазия» вошел в состав организованного при Черноморском флоте отряда санитарных транспортов.

Уже 10 августа 1941 года «Абхазия», переоборудованная для перевозки раненых, вооруженная пушками и пулеметами, отправилась в свой первый военный рейс, держа курс на Одессу. За один рейс плавучий госпиталь был способен эвакуировать 500-700 раненых, доставляя в осажденные города боеприпасы, продовольствие и маршевое пополнение. Командование судном принял Леонид Заикин.

За две недели до этого 33-летний капитан пережил страшную трагедию. 27 июля 1941 г. на теплоходе «Ленин» во время эвакуации из Одессы от фашистских бомбежек погибли жена и малолетний сын Леонида Владимировича. После такой невосполнимой потери велико было желание гнать врага с родной земли.

29 августа 1941 года «Абхазия» получила первое боевое крещение.

Это произошло в Одесском порту. Тогда фашисты, подтянув дальнобойные батареи, обрушили на гавань и город мощный орудийный огонь.

И хотя на переходах морем плавучий госпиталь охраняли боевые корабли, а в порту его обычно прикрывали дымовой завесой, экипажу и медицинскому персоналу приходилось работать с огромным напряжением.

17 сентября 1941 г. в Одессе корабль вновь был обстрелян, снаряды попали в жилые помещения. Его залатали и вновь отправили в опасный путь. Вражеские самолеты «встречали» и «провожали» «Абхазию» бомбами при подходе к порту, выходе из него, не оставляли судно в покое и в самом порту. Одиннадцать раз прибывала «Абхазия» в героически сражающуюся Одессу, эвакуировала 11 359 раненых, беря на борт в каждом рейсе с превышением нормы до тысячи человек.

Героическим подвигом санитарных кораблей стала эвакуация из Одессы Приморской армии после двухмесячной героической обороны города. Войска Одесского оборонительного района были нужны для защиты главной базы Одесского Черноморского флота – Севастополя.

Дальше последовали опасные переходы в Крым, из Туапсе и Новороссийска – в осажденный Севастополь. Они были связаны с развернувшейся на Керченском полуострове операцией по высадке десанта. В морозную и вьюжную зиму 1941/42 года «Абхазия» совершила восемь тяжелейших рейсов.

О страшной опасности, которой ежедневно подвергались санитарные суда и их бесстрашный экипаж, говорит такой факт: в течение первого года войны погибли: «Армения», «Грузия», «Украина», «Аджария», «Крым». А «Абхазия» долго считалась заговоренной, счастливой.

За неуловимость фашисты прозвали «Абхазию» «летучим кораблем». Ее выслеживали, за ней охотились, но каждый раз мастерство экипажа одерживало верх. Опытному командиру Леониду Заикину удавалось, маневрируя, под жесточайшими налетами уводить судно из-под обстрелов и не раз спасать его и экипаж от неминуемой гибели.

В ноябре 1941 г. при подрыве на магнитной мине Леонид Заикин получил контузию мозга. Но командир плавучего госпиталя судна не оставил.

12 декабря 1941 г. «Абхазия» вновь подорвалась на магнитной мине. Под командованием Л.Заикина за двое суток(!) был произведен ремонт, и 19 декабря корабль снова вышел в море.

Тяжело больной, с высокой температурой, командир легендарной «Абхазии» отказывался от госпитализации. Только после грозного приказа начальства Заикин вынужден был оставить командирский мостик и отправиться в военно-морской госпиталь. Управление судном принял Михаил Белуха.

Эх, «гвозди бы делать из этих людей – крепче бы не было в мире гвоздей»…

За участие в обороне Севастополя старший лейтенант Леонид Владимирович Заикин приказом командующего Черноморским флотом 8 мая 1942 г.(редчайший случай!) был награжден орденом Ленина и медалями «За оборону Севастополя», «За оборону Одессы», «За оборону Кавказа».

А боевой теплоход и плавучий госпиталь «Абхазия» с марта до 10 июня 1942 года еще шестнадцать раз прорывался в Севастополь, доставляя войска, боевую технику, боеприпасы и продовольствие под непрерывными вражескими налетами. Особенно опасными стали рейсы в порт Камыш-Бурун на Керченском полуострове. Это были рейсы исключительного мужества и стойкости. Бесстрашный экипаж вел корабль, отбиваясь от атак противника. А медики самоотверженно спасали раненных, оперируя под бомбежками и привязывая себя ремнями к операционному столу во время шторма.

За период боевых походов на «Абхазии» было произведено 9 тысяч операций, под налетами и бомбежками. Корабль выдержал 22 налета вражеской авиации в базах и на море, при атаках было сброшено 130 бомб и пять торпед.

Всего «Абхазия» совершила 35 рейсов в осажденные города, вывезла 32 355 раненых, из них почти 10 тысяч бойцов были оперированы на корабле по пути в тыловой госпиталь. Кроме раненых, теплоход перевез 65 тысяч мирных жителей и воинов различных частей, 33 тысячи тонн воинских грузов....

Погибла «Абхазия» 11 июня 1942 года в Севастополе у причала Сухарная Балка, героически защищаясь до последнего. Девять прямых попаданий тяжелых вражеских авиабомб решили судьбу корабля. Отстоять его от огня и затопления не удалось. Во время воздушного боя 17 человек погибло, 35 было ранено.

Вместе с плавучим госпиталем на дно пошло 263 тонны боезапасов и 96 тонн продовольствия. Легендарное судно подняли осенью 1945 года. Так закончилась история последнего из крымско-кавказских мирных лайнеров, ставших тружениками военных будней и настоящими героями.

А Леонид Заикин после тяжелого ранения подлечился и вновь встал в строй, выполнял особые задания по подготовке высадки десанта на Крымский полуостров. В ноябре 1943 г. при подрыве на магнитной мине получил вторично контузию головного мозга. Из-за резкого ухудшения зрения долго лечился.

Легендарный командир «Абхазии» Леонид Заикин прожил короткую жизнь, скончавшись от ранений в 1957 г. в возрасте 49 лет. Его боевые награды ныне хранятся в Музее морского флота Одессы. А о подвиге плавучего госпиталя среди старых капитанов до сих пор ходят легенды.

Все больше времени отделяет нас от тех далеких событий. Уходят последние очевидцы страшной войны. Наш долг – беречь наших героев, носителей истории, подлинных патриотов своей родины.

Бережное отношение к тем, кто прошел дорогами войны, уцелел, а сегодня нуждается в помощи и внимании, должно быть незыблемым.

Такова позиция Президента Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергея Кивалова.

И когда Украинский институт национальной памяти, решив перекроить нашу историю, попытался исключить из перечня государственных праздников дни 8 марта, 1 и 9 мая, именно народный депутат Украины Сергей Кивалов первый инициировал акцию «Мы защитим ваш праздник». А депутаты фракций Украинской морской партии и Оппозиционного блока в Одесском горсовете направили соответствующий запрос на имя Президента Украины и Спикера Верховной Рады.

Сергей Кивалов:



«У каждого народа есть своя история, которую он чтит и которой гордится. Наши праздники являются отражением этой истории. В них душа народа, вот почему ветераны так болезненно вос-принимают их отмену. Защитить святые для них даты, добиваться повышения социальных выплат ветеранам, освободителям, оборонщикам Одессы, участникам Парада Победы, окружить их заботой и вниманием – это то малое, что мы можем сделать для людей, которые великой ценой отвоевали для нас мир».



