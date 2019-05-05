Великая ПОБЕДА: и вновь продолжается бой...

Украинский политолог Тарас Березовец, заявил, что первый важный тест, который определит позиции Владимира Зеленского: «Этот тест называется День памяти и примирения. Он отмечается 8 мая. Не 9 мая, в т.н. сталинский День Победы. Выбор прост: Европа или Россия. Украина или Малороссия. Да или нет. Третьего не дано. Думай-те! Время пошло» – написал политолог на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, что еще 23 марта 2015 г. в Верховной Раде зарегистрировали законопроект «О Дне памяти и примирения». Согласно этому проекту, День Победы 9 мая предлагается исключить из перечня государственных праздников Украины, а вместо него 8 мая отмечать День памяти и примирения, учрежденный Генеральной ассамблеей ООН. Депутаты не поддержали предложение об отмене Дня Победы и проголосовали за то, чтобы отмечать и 8 и 9 мая. Народный депутат Украины Сергей Кивалов прокомментировал тогда зарегистрированный в Верховной Раде проект закона «О Дне памяти и примирения»: «Группка народных депутатов Украины зарегистрировали проект закона, предлагающий исключение из списка государственных праздников Дня Победы 9 мая. И назвали же как – «О дне памяти и примирения». Плохо учили историю. В календаре уж существует траурная дата – это 22 июня 1941 г., День памяти и скорби. И ее никто не отменял. Но нет же. Группке нардепов нужно, чтобы украинцы чаще скорбили», – отметил С.В.Кивалов. «Верх цинизма и низости. Эти люди забыли, кому обязаны свободой и миром, просто нет слов. Это же как нужно ненавидеть наших ветеранов, чтобы лишить их праздника. Все равно, что лишить чести и достоинства. Сначала они голосовали за урезание пенсий, льгот, теперь отнимают почет и уважение. На что рассчитывают эти «народные избранники», «патриоты»? Они думают, что им скажут спасибо? Сплошные спекуляции на святом. Я уверен, что так ведут себя только дешевые провокаторы, цена которым – три копейки в базарный день. Те, кто проголосует за этот позорный законопроект, пополнят ряды циничных аморальных политиков, для которых спасение имиджа зависит от дешевого пиара. Мы никогда не позволим обидеть наших стариков, нашу гордость, людей, на чьих подвигах воспитываются наши дети и внуки. Одесса не позволит уничтожить память о настоящих героях. Лично я пойду возлагать цветы 9 мая, буду поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны. Для меня эти люди – истинные герои, подарившие нам свободу и мир. И мы не забываем историю наших предков. Это низко и подло. Я бы сказал кощунственно. А дешевым провокаторам – позор. Мне еще никогда не было так стыдно за своих парламентских коллег», – заявил Сергей Кивалов.

Заговор против Победы и Истории

На сегодня существует две версии Истории: первая трактует о Великой Победе Советского Союза и Советского народа, народа-Победителя, в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. (ВОВ) над нацистско – фашистской Германией Гитлера, идеология которого была, вместе с военными нацистскими преступниками, осуждена на Нюрнбергском трибунале. Вторая версия – ущербная, ущемляющая все подвиги народа-Победителя, но по которой сегодня защищают докторские диссертации и платят западные гранты. Она сфабрикована побежденными в ВОВ нацистскими преступниками, где-то в недрах Государственного департамента США (большая часть высококвалифицированных кадров из побежденной Германии в 1945 г. были перевезены в США для дальнейшей военной и подрывной работы: психиатры, космические инженеры, историки). В рамках продолжившейся психологической войны делалась настойчивая попытка выхолостить всю победоносность из празднования 9 мая, как будто ее вообще никогда не было. Фальсификация истории, событий, итогов и уроков Второй мировой и Великой Отечественной войн всегда была важнейшей чертой части современной западной военной историографии. Цель всего этого – запутать вопрос о причинах Второй мировой и Великой Отечественной войн; оправдать правительства и финансовую олигархию ведущих мировых держав того времени – главных виновников произошедшего; представить в искаженном свете историю войны. Они утверждают: «Победа – это идеологема сталинской пропаганды, советского замилитаризированного менталитета». Это одно из магистральных направлений западной пропаганды: «не надо вообще вспоминать о Победе, поскольку война – это трагедия. А раз война – трагедия, то никто не может быть победителем, и вообще странно говорить о Победе». Поэтому надо праздновать не 9 мая, а 8, и не Победу, а «жалобу» по погибшим, причем как с той, так и с другой стороны. Этот идиотизм еще недавно повторяли украинцы с промытыми либерально-нацистским агитпропом мозгами. Немцы и французы любят повторять, что «на войне у всех есть своя правда». Можно спросить их: «А что, наличие у каждого участника войны своей правды – это универсальное правило?» Если «да», как они любят утверждать, то это оправдание Холокоста, т.к. у эсесовцев, которые гнали евреев в печи тоже была своя правда. Это четкая линия на то, чтобы лишить нас Победы, совершенно четко просматривается во всех прозападных СМИ. Европейцы «легли» под нацистов, им нечего праздновать, им стыдно вспоминать их позорный колаборационализм. Им противно само слово: «народ-победитель», потому что их народы были рабами ІІІ Рейха, и сейчас они хотят сделать рабами нас, чтобы мы превратились в послушную обслугу старых гомосексуалистов-бывших эсэсовцев из ЕС. Их цель – перечеркнуть любой ценой Великую Победу, обесценить ее объединительный, интеграционный потенциал, создавший новую историческую общность – советский народ. Они мечтают о Великом Реванше, переиграть историю и вычеркнуть из памяти людей Народ-Победитель, все плоды Победы. Сами слова: «СССР», «Великая Отечественная война» – запрещены законом о так называемой «декоммунизации», которая с треском провалилась. Это была задуманная ими спецоперации по вычеркиванию из памяти всего, что эту Победу принесло. Она только озлобило народ, для 78% которого «Победа СССР в ВОВ» является основным смысложизненным стержнем, краеугольным камнем их самоидентификации, вокруг которого формировалась их личность. Великая Отечественная война, победа в ней – это одно из высших, квинтэссенциальных достижений того, что «декоммунизаторы» именуют «тоталитаризмом». Только народ, организованный в такую систему (вне системы народ – толпа), мог сокрушить ІІІ Рейх. Великая Отечественная война – триумф системы, которую обвиняют в геноциде и других преступлениях. Но тогда либо гордиться победой и системой, либо ненавидеть и отказывать Великой Отечественной в статусе объекта гордости, поскольку победа в войне была одержана советским народом, организованным в советскую систему, по ее логике, на основе ее потенциала. Попытки доказать факт победы вопреки системе – удел умственно убогих и ущербных. Но именно они сегодня правят в Украине. Они хотят натянуть на наши головы те же нацистские ценности, которые разделяют 5% населения Западной Украины, которые в годы ВОВ были коллаборантами, полицаями, холуями нацистов, членами батальонов «СС-Галичина» и «Нахтигаль». Распахнув для ничего не подозревающих, по сути еще советских, наивных обывателей Украины форточку, потом окно, а затем уже настежь балконную дверь Овертона для реабилитации всех нацистских идеологических бредней, все эти вятровичи, фарионы, ницои и прочая нечисть воскресили мифы еще военной поры о том, что бандеровцы воевали с «комуняками» за незалежную, вильную Украину, тогда как расстреливали массу украиноговорящего населения только по подозрению сотрудничества с коммунистами. И эта еще одна спецоперация Госдепа – установить здесь новый нацистский режим Порошенко – с треском провалилась 20 апреля. Великая Победа символизирует героизм всего советского народа, как державообразующего в СССР, героизм народа, организованного в советскую, тогда сталинскую, систему и тот факт, что этот народ отстоял свое право остаться в истории физически и метафизически. И никто с этим ничего уже поделать не сможет. Сколько бы грязи ни выливали на победу западные хулители, сколько ни «подквакивали» им здесь их «шестерки», это уже ничего не изменит. Еще в 2003 г. парад Победы проходил и в Украине, но сегодня воздают честь Бандере и другим пособникам Гитлера из ОУН-УПА, а ветеранов, которые выходят на акции «Бессмертный полк», третируют националисты из различных банд-формирований при полном попустительстве властей.

«За Родину!»

Понятие «мы», уже стерто, нет того огромного и единого мира, той страны, которую фронтовики называли Родиной: дистанцировались от единого прошлого, перечеркнули подвиг и в угоду проамериканским политическим течениям послушно, а порой ретиво и агрессивно «переписывали» Историю и пересказывали ее для самих себя. Во-вторых, помимо того, что уже нет Советского Союза, все меньше остается и ветеранов – придет день, когда и единственные носители знания о войне и Победе уйдут, тогда не останется правды, а может быть, и самой Победы? Пусть они переписывают Историю, но Великая Победа не принадлежит ни Европе, ни США, куда «украинская элита» отчаянно пыталась выстроиться на правах нелюбимого племянника. Несмотря на то, что последние 27 лет было сделано очень много, чтобы очернить Победу, сакральный смысл этого праздника остался неизменным. Парадоксальным образом сошлись два процесса – ухудшение отношения к Великой Победе на Западе и возвращение сакрального смысла Дня Победы у нас. Чем больше мы вспоминаем Победу, чем больше мы ею гордимся, тем более злобной и жесткой становится антипобедная пропаганда и на самом Западе, и у «прозападных» шестерок. В обществе живет память о том, как народы СССР боролись с фашизмом, нацизмом и Европой сверхчеловеков. Помним, что УССР дала Красной армии более 6 млн. воинов, а галицийско-украинские нацисты прислуживали Гитлеру не только в походных группах ОУН-УПА, карательных отрядах и дивизиях СС, но и в полиции, лагерной охране и трудовых резервах. В Великой Отечественной войне погиб каждый пятый житель УССР, а убыль среди населения превысила 10 млн. человек. Материальный ущерб, по оценкам Чрезвычайной государственной комиссии, оценивается в 100 млрд. долл. по тогдашнему курсу валют. Однако современные последыши нацистов сегодня предпочитают выставлять счета руководству СССР, советской власти в целом. За то, что Вторую мировую войну «развязали в общем преступном сговоре Германия и СССР». За вывоз с Украины при отступлении в 1941 году «550 промышленных предприятий, имущества и скота тысяч колхозов, почти 3,5 млн. квалифицированных рабочих и специалистов, ученых, творческой интеллигенции, которые после войны не вернулись в Украину».

С кем мы боремся сегодня?

Главный банкир нацистской Германии Ялмар Шахт, доживший до 1970 г., писал, что «первым вариантом Евросоюза был III Рейх Адольфа Гитлера». Создатель Евросоюза – Гитлер, который говорил, что создает конфедерацию европейских народов. Против СССР воевал по факту – весь Евросоюз. Преднамеренно гитлеровцы уничтожили 7 млн.420 тыс. 379 чел. На принудительных работах в Германии погибли 2 млн. 164 тыс. 313 чел. От жестоких условий оккупационного режима погибло 4 млн. 100 тыс чел. Всего военных и мирных потерь 26,7 млн. чел. Из них немцы сознательно уничтожили более 10 млн. чел. Это была политика – «План Ост» – уничтожения славян и русских. Именно Гитлер был инициатором первой Евроинтеграции, со следующей волной которой мы имеем дело сегодня, начиная с 2014 г. (Можно, конечно, вспомнить и более ранние версии ЕС Священная Римская империя Вильгельма Великого и империя Наполеона). Великая Победа СССР над фашистской Германией – это победа над мощью объединенной Европы, это победа над Евроинтеграцией начала 1940-х гг. Если бы СССР проиграл Великую Отечественную войну в 1945, так как он проиграл противостояние с Западом в 1991, то еще в конце 1940-х гг. произошла бы Евроинтеграция такая же, как происходит последние 5 лет в Украине – фактически рейдерский захват целого государства – произошло бы такая же тотальная выкачка ресурсов (например, финансов: как банкопад Гонтаревой, полезных ископаемых: лес-кругляк, янтарь и т.д.), тотальное порабощение населения, фактическое поглощение территории и т.д. Но это было бы в гораздо более явном, брутальном и неприглядном виде, нежели сегодня у нас. Сегодня Дух Евроинтеграции принял гораздо более либеральные, мягкие формы, но не стал от этого менее коварным и страшным, и, по сути, он вообще не изменился – сегодня мы боремся с той же нацистской чумой, с которой боролись наши деды и прадеды в 1941-1945 гг., но только сегодня эта сила переодета не в фашистскую армейскую гимнастерку или офицерский китель, а в деловой костюм Еврокомиссара или финансиста из МВФ или аналитика ЦРУ. Эта та же сатанинская сила, которая несла смерть и разрушение, сжигая целые деревни и мучая миллионы в концлагерях. Глубокие историки уже давно пишут, что ІІІ Рейх никуда не делся, а продолжает править Европой и миром. Европой правят те же кланы наследственной, так называемой «черной» аристократии, которые правили в ХІ-ХІІ вв., которые выдвинули Гитлера в 1933г.

С точки зрения сакральной социологии

Уже давно обратили внимание на стилистику зданий Еврокомиссии в Брюсселе и Европейского суда в Страсбурге. Первый стилизован под Вавилонскую башню, вход во второй украшен статуей Быка – Похитителя Европы. И то и другое – символические отсылки к богоборческим, сатанинским языческим культам Божества Мардука древней Вавилонии, который позднее выступал и в роли Зевса и Аллаха и т.д. «Сатана является в образе ангела света», – говорит нам Евангелие Иисуса Христа. Именно Зевсу-Мардуку были посвящены врата – так называемый «престол Сатаны», привезенный нацистами из Пергама и помешенный в Берлинском музее, где он находится до сих пор. По его форме был сделан главный алтарь нацистов в Нюрнберге, где проходили все парады и сакральные массовые священнодействия откровенно оккультного характера. Об этом говорится в Апокалипсисе: «И Ангелу Пергамской церкви напиши: … ты живёшь там, где престол сатаны» (Откр. 2:12–13). Где же ваши так называемые «европейские», они же – «христианские ценности»? В сегодняшней Гейропе, где гетеросексуальное население составляет меньшинство? Сегодня уже многим очевидно, что за Евроинтеграцией стоит Дух Антихриста, который активно двигал бесноватым фюрером, (которого так полюбляет Порубий, не зря – второй человек в постмайданной Украине). Он же руководил и Евромайданом 2014 г., и развязыванием войны на Донбассе по приказу директора ЦРУ Джона Бреннона, и событиями 2 мая в Одессе и т.д. Многих ввело в заблуждение откровенная ложь пропагандонских либероидных СМИ, пропустившие через мозги непосвященных украинцем мегатонны смертоносных для здоровья психовирусов. Но нельзя слишком долго безнаказанно насиловать Здравый смысл. 5 лет они безнаказанно насиловали страну и получили жалкие 23% в качестве результата своей бездарной деятельности. Их американские кураторы просто слили этот евромайданутый режим, который они же и поставили в 2014г. Они всегда так поступали и поступают со своими марионетками по всему миру. И это очень сильно напоминает стиль Сатаны, известный из Святого Писания: использовать и выбросить на помойку! Те неимоверные страдания, которые вынесла страна за эти 5 лет, эти ублюдки-сатанисты принесли на тот самый алтарь. Вот почему такой жуткий хаос в стране после правления хунты Потрошенко, которая посвятила себя сатанинскому духу Евроинтеграции: они сделали свое грязное дело и теперь их выбросят на помойку Истории, где им и место!

Подводя итог

А мы продолжим дело наших дедов и прадедов, дело Великой Победы – с не меньшей решимостью давить эту сатанинскую нечисть всеми известными способами, очищать свою землю от этих мразей. «Лучшей данью уважения к воинам-освободителям будет наша совместная борьба против любых попыток искажения Истории, оправдания преступных деяний фашизма и нацизма» ... И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ!