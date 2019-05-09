О спасительной сущности Великой Победы ВИДЕО

Переписывание кодов Истории – любимое занятие шулеров от власти. Будучи паразитическими существами, смысл жизни которых сводится к безудержному накоплению украденного, они не могут созидать – их удел нести своему народу разложение, страдание и разруху. Можно задаться вопросом: как им это сходит с рук? Ведь в нашей стране все еще существует механизм выборов. Как им удается вновь и вновь обманывать избирателя? Что они такое продают на «политическом рынке»? А продают они – гордыню!

Прикрывшись личиной реформаторства, они стремятся привлечь в свою секту сторонников не путем демонстрации результатов реформ – их просто нет, а воздействуя на картину мира психически неустойчивых граждан, культивируя у них завышенные представления о самих себе. В частности, их избиратель должен ощущать себя господином по отношению к своим согражданам, маркированным унизительным ярлыком «антиукраинца», при этом адептов секты не должны отпускать опасения, что порядок этот под угрозой, и что с угрозой этой необходимо непрестанно бороться.

Иными словами, вместо подлинных перемен сторонникам предлагают «Возвышенное» – увлекательные истории о злокозненных врагах, угрожающих эфемерному «мы здобулы», а также о бесстрашных мучениках и героях, противостоящих «Злу».

Однако желаемый эффект этого политического театра достигается лишь тогда, когда сохраняется дистанция между созерцателем и созерцаемым. «Режиссерам» следует заботиться о том, чтобы она не исчезла. Оказавшись на «сцене», «зритель» либо сам подвергается слишком большой опасности, либо совершает преступления против человечности и, вместо того, чтобы пережить «катарсис», испытывает вину.

Такой политический театр оборачивается превентивным террором в отношении целых народов, а исполнители «героических ролей» в награду получают посттравматический синдром. При этом лживую власть, находящуюся в клептократическом угаре, мало заботит, что их редеющие сторонники мрут как мухи, морально страдают или просто оказываются в дурацком положении. Коррупционное использование порочной властью энергий патриотизма – это суть сегодняшнего исторического момента!

Если мы хотим сохранить страну, сохраниться как единый народ, мы должны понимать, что в нашей сакральной основе лежит подвиг советского солдата в Великой Отечественной войне! Как известно, исторические события создают социальные общности. Эти события сохраняют влияние не благодаря расписаниям памятных дат, а благодаря тому, что образованные ими общности продолжают жить на Земле.

Философ Андрей Ашкеров справедливо отмечает, что в иерархии культурных ценностей Великой Отечественной войны фигура безымянного воина выступала главным адресатом вечной памяти. Ее адресат по факту становился обладателем непроизносимого имени (подобно тому, как в иудейской традиции через непроизносимую аббревиатуру «тетраграмматон» обозначалось имя Бога).

Модернизация – это не только рациональное действие и проектное мышление, но это и превращение священнодействия в коллективную практику и политическое участие.

Мертвые приходят на помощь, когда мобилизуется родовое сознание, коллективная идентичность, миф об истоках. Однако, вполне возможно, сегодняшние живые не собираются ничему класть начало, а значит, искусство обращения к истокам им теперь ни к чему. Но тогда и нечего роптать на то, что переписывание истории приводит к перечерчиванию границ!