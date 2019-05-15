Регбийный сезон в Одессе: итоги областной универсиады и предстоящие первенства

Спортивный сезон Молодёжной студенческой лиги по регби-7 в самом разгаре. На днях состоялись 27-е областные студенческие игры по регби-7, по итогам которых команда “Наутилус” Национального университета «Одесская юридическая академия» заняла призовое место. Всего в турнире приняли участие команды из 9 учреждений высшего образования Одесской области. Их разделили на три группы, после чего были проведены игры плей-офф. Команда Одесской юракадемии заняла в своей группе первое место, обыграв команду Одесской национальной морской академии - 30:0 и Южноукраинского национального педагогического университета - 19:10.

Противник был сильный, но они больше играют в силовой манере, а мы должны были сыграть в более быстрой и техничной манере, нам нужно шире играть, в глубину, – комментирует игрок команды «Наутилус» Михаил Мельничук. – В любом случае, для нас это очень хороший соревновательный опыт для будущих турниров. И мы очень рады, что в нашем университете всячески приветствуют наше стремление развиваться в регби. Большое спасибо Президенту университета Сергею Васильевичу Кивалову за поддержку, спортивную форму, которую он нам подарил и в которой мы выступаем. За то, что тренируемся на базе современных спорткомплексов, ведь для регби это очень важно.

По словам игроков, тренеров и преподавателей – соревнования принесли молодой команде высокий результат и хороший опыт, ведь в вузе созданы все условия для всестороннего развития студентов. Немаловажной составляющей являются условия тренировок. Это один из основных приоритетов в работе Национального университета «Одесская юридическая академия». Ребята имеют возможность тренироваться на самой современной спортивной базе, что дает большой плюс в подготовке к соревнованиям различного уровня. А поэтому неудивительно, что в прошлом году в финале Высшей лиги чемпионата Украины по регби-7 команда Одесской Юракадемии одержала победу, за что ребята получили от президента Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергея Кивалова памятные подарки – новые рюкзаки и спортивную форму.

У нас в университете все наслышаны о регби и, разумеется, Президент вуза Сергей Васильевич Кивалов, который поддерживает все наши начинания. Регби – это очень серьезный, мужской вид спорта, и это традиционно университетский вид спорта. Как все прекрасно знают, Сергей Васильевич чтит традиции студенчества, а поэтому очень помогает нам, даёт нам возможность развиваться, тренироваться, ребятам поддерживать себя, поддерживать как в плане учёбы, так и в плане спорта.

- рассказал тренер команды Одесской Юракадемии по регби-7 Роман Коваленко.

Поддержать студентов пришли не только их друзья и однокурсники, но и преподаватели кафедры физического воспитания НУ «ОЮА»

Я конечно за такой контактный вид спорта очень переживаю всегда. Каждый раз, когда выходит команда на площадку, у меня сердце уходит в пятки, потому что я боюсь травм, ведь это очень серьезный вид спорта, очень тяжелый вид спорта. Но надо отдать должное, наши ребята хороши подготовлены и играют очень аккуратно, не нарушая правил.

- говорит старший преподаватель кафедры физического воспитания Одесской Юракадемии Жанна Антипова.

По итогам областных студенческих игр будет сформирована сборная Одесской области (юноши) для участия во всеукраинских студенческих соревнованиях, которые пройдут 22-23 мая в Одессе на стадионе «СПАРТАК». Там ребята будут бороться за честь нашего города и области и посоревнуются за места в Национальной сборной Украины для участия во Всемирной универсиаде 2019 года в итальянском Наполи.

Отметим, что уже через несколько дней, а именно 19 мая наш город ожидает ещё одно важное событие в мире регби. В рамках чемпионата Европы в Одессе сыграет Национальная сборная Украины по классическому регби-15. Главная команда страны примет сборную Швеции. С нетерпением ждём этих соревнований и держим кулачки за наших регбистов!