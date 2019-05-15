Одесский аэропорт встретил первый рейс из Баку азербайджанской авиакомпании Buta Airways

16 мая в международном аэропорту "Одесса" встретил первый рейс азербайджанской авиакомпании Buta Airways, который прилетел из Баку. Самолет авиакомпании встретили традиционной водной аркой приветствия, красной дорожкой и праздничным букетом.

После традиционной приветственной церемонии и памятных фото состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие Яшар Амиров, представитель авиакомпании Buta Airways в Украине; Вячеслав Чеглатонев, директор по маркетингу и коммерции ООО "Международный аэропорт “Одесса”; Татьяна Маркова, директор департамента культуры и туризма Одесского городского совета, Александр Шека, начальник управления туризма, рекреации и курортов Одесской областной администрации, а также представители туристической отрасли Южного региона.

По окончанию участники пресс-конференции разрезали праздничный торт с логотипами аэропорта и авиакомпании.

«Открытие этих рейсов — ещё одно подтверждение развития социальных, культурных и экономических отношений между Азербайджаном и Украиной. Регулярные перелёты будут способствовать развитию туризма — одной из приоритетных отраслей Азербайджана — и экономических связей между нашими городами», — заявил представитель авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» в Украине Яшар Амиров.

«Мы рады открытию прямого авиасообщения между нашим городом и азербайджанской столицей, тем более, что регулярные рейсы в Баку не осуществлялись более 2-х лет. Уверен, что это событие позитивно повлияет на дальнейшее укрепление и развитии культурных, экономических и туристических связей, которые существуют между нашими странами», – отметил директор аэропорта Павел Прусак.



Рейс по маршруту Баку-Одесса-Баку будет выполняться на регулярной основе дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям. Самолет из Баку будет отправляться в 7:15 по местному времени, а прибывать в Одессу – в 9:40. Вылет из одесского аэропорта будет осуществляться в 10:40 по местному времени. Прибытие в столицу Азербайджана – в 14:40.

Билеты уже в продаже на официальном сайте авиакомпании, а также во всех туристических агентствах города.

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Buta Airways — азербайджанская авиакомпания, основанная в 2016 году. Самолёты компании осуществляют рейсы из Баку и Гянджи по десяти международным направлениям. Отметим, что Buta Airways входит в состав крупнейшей азербайджанской авиакомпании AZAL («Азербайджанские авиалинии»). В настоящее время она выполняет регулярные рейсы из Азербайджана по 10 международным направлениям. Одесса стала третьим украинским городом в маршрутной карте компании.