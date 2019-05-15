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Сегодня, 19:45

Одесский аэропорт встретил первый рейс из Баку азербайджанской авиакомпании Buta Airways

Категория: Новости / История и общество

Одесский аэропорт встретил первый рейс из Баку азербайджанской авиакомпании Buta Airways

16 мая в международном аэропорту "Одесса" встретил первый рейс азербайджанской авиакомпании Buta Airways, который прилетел из Баку. Самолет авиакомпании встретили традиционной водной аркой приветствия, красной дорожкой и праздничным букетом.

Одесский аэропорт встретил первый рейс из Баку азербайджанской авиакомпании Buta Airways

 

После традиционной приветственной церемонии и памятных фото состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие Яшар Амиров, представитель авиакомпании Buta Airways в Украине; Вячеслав Чеглатонев, директор по маркетингу и коммерции ООО "Международный аэропорт “Одесса”; Татьяна Маркова, директор департамента культуры и туризма Одесского городского совета, Александр Шека, начальник управления туризма, рекреации и курортов Одесской областной администрации, а также представители туристической отрасли Южного региона.
По окончанию участники пресс-конференции разрезали праздничный торт с логотипами аэропорта и авиакомпании.

Одесский аэропорт встретил первый рейс из Баку азербайджанской авиакомпании Buta Airways

 

«Открытие этих рейсов — ещё одно подтверждение развития социальных, культурных и экономических отношений между Азербайджаном и Украиной. Регулярные перелёты будут способствовать развитию туризма — одной из приоритетных отраслей Азербайджана — и экономических связей между нашими городами», — заявил представитель авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» в Украине Яшар Амиров.

Одесский аэропорт встретил первый рейс из Баку азербайджанской авиакомпании Buta Airways

 

«Мы рады открытию прямого авиасообщения между нашим городом и азербайджанской столицей, тем более, что регулярные рейсы в Баку не осуществлялись более 2-х лет. Уверен, что это событие позитивно повлияет на дальнейшее укрепление и развитии культурных, экономических и туристических связей, которые существуют между нашими странами», – отметил директор аэропорта Павел Прусак.


Рейс по маршруту Баку-Одесса-Баку будет выполняться на регулярной основе дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям. Самолет из Баку будет отправляться в 7:15 по местному времени, а прибывать в Одессу – в 9:40. Вылет из одесского аэропорта будет осуществляться в 10:40 по местному времени. Прибытие в столицу Азербайджана – в 14:40.

Одесский аэропорт встретил первый рейс из Баку азербайджанской авиакомпании Buta Airways

 Билеты уже в продаже на официальном сайте авиакомпании, а также во всех туристических агентствах города.

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Buta Airways — азербайджанская авиакомпания, основанная в 2016 году. Самолёты компании осуществляют рейсы из Баку и Гянджи по десяти международным направлениям. Отметим, что Buta Airways входит в состав крупнейшей азербайджанской авиакомпании AZAL («Азербайджанские авиалинии»). В настоящее время она выполняет регулярные рейсы из Азербайджана по 10 международным направлениям. Одесса стала третьим украинским городом в маршрутной карте компании.

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Одесский аэропорт встретил первый рейс из Баку азербайджанской авиакомпании Buta Airways
Одесский аэропорт встретил первый рейс из Баку азербайджанской авиакомпании Buta Airways
Одесский аэропорт встретил первый рейс из Баку азербайджанской авиакомпании Buta Airways
Одесский аэропорт встретил первый рейс из Баку азербайджанской авиакомпании Buta Airways
Одесский аэропорт встретил первый рейс из Баку азербайджанской авиакомпании Buta Airways
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