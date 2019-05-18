«Новый дом» будет строить Франциск?

Папа Франциск в открытом письме, опубликованном 11 мая, пригласил молодых экономистов и предпринимателей всего мира, независимо от национальности и религиозных воззрений, на встречу в Ассизи под названием «Экономика Франциска»: она состоится с 26 по 28 марта 2020 года.

Строить «иную экономику – ту, которая позволяет жить, а не убивает, включает, а не отвергает, очеловечивает, а не обесчеловечивает, заботится о творении, а не разоряет его», – призывает папа Франциск.

Что стоит за этим посланием понтифика? Как минимум, два принципа: он выступает в качестве лидера мнений, перехватывая идеологическую инициативу, а, следовательно, и власть. Одновременно он говорит о новой экономике, построенной на совершенно других принципах. Что же не устраивает папу в либеральной модели капитализма, продвигаемой мировым истеблишментом, в том числе и на территории Украины? Почему папа считает, что проект этот надо закрывать?

Источником глобального мирового кризиса, как известно, является необходимость перехода на новую, более доступную энергетику. Ее должно быть принципиально больше, и она должна быть принципиально дешевле. Новая энергетика скоро придет, ее уже не остановить. И вот под этот приход необходимо менять глобальные правила. Кто эти правила сформирует – того и «казино». Чтобы понять сам принцип происходящего, надо пояснить, что такое энергобезопасность.

Лживая пропаганда последних пяти лет нам навязала превратное понимание этого термина. На самом деле он никак не связан ни с Россией, ни с кем-либо еще на этой планете. Смысл энергобезопасности – в балансе энергетической жизнеспособности государства. А именно: какое минимальное количество условного топлива на душу населения государство может потребить, чтобы сохранить себя в существующих границах? Чем этот показатель выше, тем государство крепче и более социально ориентированно. Именно от этого, а не от наличия бегающих по стране сепаратистов зависит территориальная целостность страны.

На прошедшей же неделе президент РФ утвердил новую доктрину энергобезопасности своей страны. В ней, в частности, отмечается необходимость очистить ТЭК от коррупции и серых схем, противостоять санкционному давлению на отрасль и нападкам на российские проекты. Планируется развивать дорогостоящую возобновляемую энергетику и внутренний рынок СПГ, однако дополнительные материальные стимулы на это не закладываются, значит, на этот сектор никто в действительности не рассчитывает.

По сути, Россия борется за старую энергетику в рамках старых правил, что может продлить ее существование в формате региональной бензоколонки, но точно не выведет в лидеры мира будущего. В Украине же под прикрытием оголтелой националистической истерии не делается даже этого. Что мы сейчас обсуждаем – инаугурацию Зеленского? Что мы реально делаем? Принимаем «мовный закон», ведущий нас в состояние резервации. Чем мы вообще заняты?

Тем временем папа Франциск заявляет о необходимости «откорректировать модели роста, неспособные обеспечить защиту окружающей среды, принятие жизни, заботу о семье, социальное равенство, достоинство трудящихся, права будущих поколений. Наделить голосом тех, у кого нет голоса, и предложить новые стили жизни». Понтифик не просто задает политическую повестку на ближайшие десятилетия, он абсолютно перехватывает инициативу, становясь реальным лидером мира. А что же мы, православные? Мы даже не плетемся в хвосте.