Чего лишил нас технический прогресс

Немного истории письма

Само понятие письмо, как утверждают ученые – это важнейшее средство передачи речи на расстояние, которое осуществляется при помощи графических знаков или изображений, передающих те или иные элементы речи – целые сообщения, отдельные слова, слоги и звуки. Оно прошло длинный путь развития. Его появление было вызвано потребностью общения людьми на больших расстояниях. Благодаря письму люди могут использовать огромный запас знаний, накопленный человечеством и перезанять опыт многих поколений для будущего.

С того времени, как на земле появилось разумное существо – человек, у него возникла необходимость общения между собой. Это были разные способы: жесты, звуки, рисунки и прочее. В более поздний период развития человек начал прибегать к более сложным способам общения в виде рисунков на скалах, на папирусах. Позже на свинцовых и медных пластинках. И все это было вызвано тем, что у людей появилась необходимость и желание оставить след о своей жизни, быте и работе будущим поколениям. Благодаря им ученые–археологи сегодня могут раскрыть, как жили, чем занимались древние племена. Но наиболее ценными находками являются наскальные клинописные письма древних жителей планеты. Их расшифровкой заняты многие десятилетия историки и археологи. Их прочесть очень сложно, но эти письма из древности свидетельствуют о том, что еще в доисторические времена человек стремился оставить письменное сообщения о себе, о своем сообществе.

Чем выше подымалось человеческое сообщество по жизненной ступени, тем больше у него появлялась необходимость общения друг с другом. Сначала это происходило путем личных контактов или передачи сообщения через путешественников и друзей, кто посещал другое село или город. Но с развитием экономических связей потребовались более совершенные средств коммуникации. Особенно такое общение стало широко распространяться, когда в начале восемнадцатого века появилась почтовая служба. Правда, еще царь Иван Грозный первый применил письменные распоряжения в виде писем, который через вестовых передавал указания и распоряжения своим подчиненным. С того времени письменные сообщения начали широко применять и другие чиновники царской России.

Письменные сообщения приняли широкое распространение среди населения всех стран. Причем, наиболее широко начали использовать письма влюбленные. Такие письма приняли особую форму текстового написания. В восемнадцатом и девятнадцатом веках в мире появилась деловая переписка. Длительное время личная переписка осуществлялась через курьеров, гонцов и посыльных. Однако с начала функционирования почты форма личной переписки приобрела массовый характер. Письма приходили с ближних и дальних городов, сел и даже из-за рубежа. Почтовая связь стала массовой и доступной. Для ее доставки сначала задействовали ямщиков, специальных гонцов, а затем почтовая связь выделилась в самостоятельное ведомство, которая по графику доставляла почту и одновременно выполняла роль перевозки пассажиров. Это в основном были конные повозки, а с развитием железной дороги для доставки писем начали использовать специальные почтовые вагоны позже для этой цели начали применять и авиацию.

В чем ценность личной переписки?

Мы, жители старшего поколения, свою жизнь не представляли без переписки с друзьями и родственниками. Это стало своего рода ритуалом, написать письмо с целью, чтобы узнать о здоровье своих знакомых, близких и родственников. Вот почему большая часть письма начиналась словами: «Здравствуйте… (затем шла перечень имен и дальше)! В первых строках моего письма сообщаю, что мы все живы и здоровы, чего и вам желаем» Тут же шло сообщение о семейных делах и перечислялись события, которые произошли в семье, селе, городе с того времени, как было отправлено предыдущее письмо.

Но особо дорогие письма были для всех от тех, кто во время войны находился на фронте. Как мы ждали эти дорогие треугольные солдатские письма. И прежде чем вскрыть письмо, каждый невольно обращал внимание на адрес полевой почти. Если он был написан знакомым почерком, это в определенной степени давало уверенность, что писавший его из фронта – живой. Но бывало и так, когда номер полевой почты тот же, но адрес написан незнакомой рукой, это вызывало тревогу, и не с проста. Я в 1944 году выполнял роль почтальона. Каждое утро приходилось рано подыматься и идти за пять километров в другое село за почтой. Так что приходилось приносить людям не только радостные письма, но и похоронки. Помню, как однажды мне вручили солдатский треугольник на имя моего друга Ивана Рогового. Адрес на конверте был написан незнакомой рукой. Какой– то солдат сообщал, что в Польше погиб отец Ивана. Он подробно описал, где и как погиб Лука Роговой, что он похоронил его на обочине дороги, указал именно где.

Я помню, как после освобождения нашего села от немецких фашистов уже через несколько дней соседи принесли мне письмо от моего отца Афанасия Трофимовича. Он не был уверен, что его семья жива. Вот почему письмо адресовал просто знакомым в селе, отец не был уверен, что мы живы. И это волнение было ненапрасным. Отец при отступлении наших войск не успел эвакуировать свою семью, а знал, что немцы расстреливали детей коммунистов. К счастью, мы, трое малолетних детей, остались живыми.

После того, как отец получил от меня ответ, он часто писал нам письма с фронта. На солдатских треугольниках обязательно ставился штамп: «проверено военной цензурой». Учитывая это, отец часто в солдатский треугольник вкладывал денежную купюру, но при этом обязательно в начале письма обращался к цензору: «У меня дома трое маленьких детей без матери, оставьте им деньги». Как правило, деньги мы получали. Иногда отец с фронта присылал нам посылки. Это было не только большой радостью, но и значимой материальной помощью. Мы, в свою очередь, писали письма фронтовикам, которые были рады узнать о том, что домочадцы живы и здоровы, а это для воина всегда большая радость и спокойствие за семью.

Письма в жизни знаменитостей

Все великие поэты, писатели, изобретатели, конструкторы, знаменитые актеры и актрисы, которые, как правило, оставили память о себе не только в своих произведениях, изобретениях и трудах, но и личных письмах, в которых отображена значительная часть их жизни. Что дает нам возможность иметь представление о их личной жизни о взаимоотношениях с друзьями и близкими. В этих письмах отображены взаимоотношение с окружающими их людьми, одновременно отображается природа, которая их окружает и погода определенного дня и времени года . Что порой имеет немаловажное значение для тех, кто изучает климат в определенной зоне и данный период года.

Форма личной переписка поэтов и писателей имеет особое значение, так как вся их личная переписка становится достоянием потомков и важным дополнением в их литературной деятельности. Особо яркой сердечностью выделяются письма Александра Пушкина и Михаила Лермонтова. Они с особой ­нежностью обращались в письмах к своим друзьям. Оба поэта с теплотой отзывались о своих воспитателях – Лермонтов о бабушке Елизавете Арсеньевой, Александр Пушкин о няне Арине Радионовне. Как Пушкин так и Лермонтов обращаясь к адресатам, зачастую вспоминали о буднях в своей жизни, о делах и даже о погоде. Вот фрагменты из письма Михаила Лермонтова к своей бабушке Елизавете Арсеньевой: «Милая бабушка! Пишу к вам по тяжелой почте, потому что третьего дня по экстра-почте не успел, ибо ездил на железные воды и, виноват, совсем забыл, что там письма не принимают, боюсь, чтобы вы не стали беспокоится, что одну почту нет письма. Эскадрон нашего полка, к которому барон Розен велел меня причислить, будет находиться в Анапе, на берегу Черного моря при встрече государя, тут же, где отряд Вельяминова, и следовательно, я с вод не поеду в Грузию; итак прошу вас, милая бабушка, продолжайте адресовать письма на имя Павла Ивановича Петрова… Затем он сообщает о буднях жизни на Северном Кавказе. И что особо может заинтересовать тех, кто бывал в этих местах, сравнить погоду в Пятигорске в то время и нынче. Лермонтов жалуется бабушке: «Здесь погода ужасная: дожди, ветры, туман; июль хуже петербургского сентября; так что я остановился брать воды до хороших дней. Впрочем. я думаю, что не возобновлю, потому что здоров как нельзя лучше». Как видим из писем, Лермонтов всегда был любящим внуком и старался поддерживать постоянную связь, сообщая о своей жизни, службе и своем досуге, он настолько доверял ей, что даже часто просил совета, как принять решение в личной жизни и по службе. Лермонтов до самой смерти был благодарен ей за доброту и ласку и называл Елизавету Арсеньеву самым милым человеком.

Лермонтов был предан в дружбе тем, кто входил в его личную жизнь, нередко переживал, если вдруг происходил разрыв дружбы. Это особо просматривается в его разлуке с Варварой Лопухиной, сестрой московского друга Александра Лопухина. Он всем сердцем был влюблен в эту прелестную деву. Но так случилось, что Лермонтов уехал из Москвы в Петербург и вскорости женился. Весть о свадьбе тяжело восприняла Варвара. Возможно, это и стало причиной того, что она тоже решила выйти замуж за нелюбимого и к тому же старшего мужчину. Узнав об этом, Лермонтов, в свою очередь, с волнением воспринял эту весть о Варваре и надолго загрустил. В этом случае стоит напомнить народную мудрость: «что имеем – не ценим, а потеряв – жалем». Лермонтов только после этого до глубины души почувствовал, что потерял ту единую, любимую. Об этом он несколько раз писал старшей сестре Варвары, Марье Лопухиной, которая стало его другом и советником. Между ними была длительная и теплая переписка. Лермонтов в Марье нашел продолжение своей утерянной любви. Через нее он узнавал о жизни Варвары. А сама Варвара очень затосковала, узнав о смерти Михаила Лермонтова. Смерть поэта так ее взволновала, что она тяжело заболела и отказывалась от лечения. Считала себя в какой то степени виновной в смерти любимого человека.

Большое письменное наследство оставил нам второй выдающийся поэт Александр Пушкин. Среди множества писем, которые достались нам в наследство, наиболее теплыми и сердечными являются письма поэта самому дорогому и близкому человеку – няне Арине Радионовне. Пушкин всегда подчеркивал, что няня привила ему любовь к литературе, а ее сказки, которые она часто рассказывала младенцу Саше, а затем и юноше, их сюжеты затем стали прототипами многих произведений поэта. В знак благодарности своей воспитательнице, Пушкин посвятил несколько теплых писем и отразил свою любовь к няне в своих произведениях , вот одно из них:

Подруга дней моих суровых,

Голубка дряхлая моя,

Одна в глуши лесов сосновых.

Давно, давно ты ждешь меня.

Ты под окном своей светлицы

Горюешь, будто на часах.

И медлят поминутно спицы

В твоих наморщенных руках,

Глядишь в забытые вороты

На черный отдаленный путь.

Тоска, предчувствия, заботы

Теснят твою всечасно грудь…

Как Пушкин, так и Лермонтов вели обширную переписку как с близкими друзьями, родственниками, так и с издателями и чиновниками. Они оставили большое письменное наследие нам, которое длительное время хранилось в семейных архивах как поэтов, так и их адресатов. Настало время, и общественный интерес вынуждал родственников поэтов придать их огласке. Первая, кто решилась на это– была младшая дочь Александра Пушкина, Наталья Александровна, которая решила издать письма, написанные Пушкиным своей супруге Наталье Гончаровой. В 1878 году она обратилась к Ивану Сергеевичу Тургеневу стать редактором издания писем отца к матери. В том же году 64 письма были опубликованы в журнале «Вестник Европы». В начале российская общественность неодобрительно отозвалась об издании писем, считая это вторжением в личную жизнь. Однако в наше время многотомные издания писем Пушкина, Лермонтова, Маяковского и многих других писателей и знаменитостей -как большое наследие литературы и науки.

Как видим, письма многие века являлись важным источником передачи информации. Однако бурное развитие технических средств информации: радио, телевидения, интернета, особенно мобильной телефонной связи, почти полностью вытеснило коммуникационную связь в виде писем. И спросите сегодня у молодежи, когда писали письмо родителям или друзьям? Ответа не получите. А зачем писать, ясли могу прозвонить и справиться о здоровье, о нуждах.

Это хорошо, что можно общаться с помощью телефона, электронной почты, но это информация-однодневка, а что останется о сегодняшнем дне для истории и потомков? Ведь издания писем в будущем уже не появятся.