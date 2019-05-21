Покрасим ли булаву в ЗЕленый?

«Верховная Рада красивейше прокатывает Зеленского с инаугурацией. А в это время он, человек, в теории могущий опереться на поддержку 75% населения, пускает носом розовые пузыри, катается по турциям и записывает трогательные видосики», – написал в своем Facebook главный редактор портала «Таймер» Юрий Ткачёв. «Андрей Парубий: «Обещаем вам, что 14 мая мы точно назначим дату инаугурации», – процитировал Зеленский Парубия и добавил, что это обещание – «ложь мелких жуликов». «Верховная Рада Украины – сокращенно ВРУ. ВРУ – их жизненный девиз. Запомните фамилии депутатов этого созыва. И на следующих парламентских выборах – делайте выводы», – подытожил Зеленский. То, что мовный закон прямо нарушает права человека, права национальных общин Украины, что, конечно, противоречит общеевропейским нормам и стандартам, Парубия не смущает. Тут, видимо, главной мотивацией является желание максимально «заминировать» украинское поле для новоизбранного президента. Из двух данных народу обещаний – назначить 14-го дату инаугурации и любой ценой протянуть «языковый закон», Парубий выполнил только второе. Причем с особым цинизмом: заседание по закону о языке он назначил ровно на то же время (на 12:00), когда должна была рассматриваться инаугурация Зеленского. Напомним, что после объявления официальных результатов ЦИК о победе Владимира Зеленского на выборах президента стало известно, что крайний срок для инаугурации нового президента – до 3 июня. Процедура инаугурации урегулирована формально и юридически Конституцией Украины (ст. 104). Торжественное вступление В.Зеленского на пост должно происходить на заседании Верховной Рады Украины. К присяге его приводит глава Конституционного суда.

Инаугурация 19 мая?

Почему Зеленский выбрал именно эту дату, и чем она не устраивает его противников? По украинским законам, инаугурацию должны провести в течение месяца после объявления официальных итогов выборов, т.е. официально возглавить страну Зеленский должен до первых чисел июня. Дату инаугурации назначает парламент. Правда, мнение избранного президента обязательно учитывается. Эксперты уверены: дата выбрана неслучайно. Дело в том, что парламент можно распустить не позднее, чем за полгода до истечения срока полномочий депутатов. Сделать это Зеленский сможет, только если инаугурация пройдет до 27 мая. «Чтобы все успеть, он выбрал воскресенье, 19 мая», – отмечает глава киевского Центра политического и экономического анализа Александр Кава: «Идут политические игры по поводу того, дать ли Зеленскому возможность распустить досрочно парламент, поскольку полномочия нынешнего парламента прекратятся 27 ноября 2019 года. Если Зеленский вступит в полномочия до 27 мая, то у него будет несколько дней для того, чтобы распустить существующий парламент и, соответственно, назначить выборы через два месяца после роспуска», – сказал эксперт. Зеленский пока не отвечает прямо на вопрос, будет ли досрочно расформировывать парламент. Он заявил, что об этом еще рано говорить до получения им президентских полномочий. Но без этого шага свою более чем амбициозную программу он реализовать просто не сможет. Одной президентской власти для этого недостаточно, а ощутимой поддержки в Раде у Зеленского нет. Но она вполне может появиться, если парламент распустить. У избранного президента огромный кредит доверия электората. И тот огромный процент, что выбрал его главой государства, вполне готов поддержать и свежеиспеченную партию Зеленского «Слуга народа». В таком случае президентство начнется не с долгих и муторных переговоров со всеми фракциями, а непосредственно с реформ. В том числе и в области борьбы с коррупцией.

В страну между тем после полутора лет отсутствия возвращается Игорь Коломойский, которого СМИ единодушно называют главным спонсором кампании Зеленского. Ситуацию прокомментировал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник: «Коломойскому необходимо возвращаться в страну, поскольку он понимает, что дистанционно он сегодня на все политико-экономические процессы повлиять не может. Необходимо думать о своей фракции в парламенте, о судьбе активов, начиная от нефтяных и заканчивая Приватбанком. Кроме того, Коломойский и еще ряд лиц попытаются стать главными бенефициариями поражения Порошенко в финансово-административной части. Сегодня окружение Петра Алексеевича, да и активы самого Порошенко этой командой людей, которые вынуждены были уехать из Украины, рассматриваются как потенциальная добыча». Между тем, предприниматели, недовольные нынешним президентом Порошенко, инициируют собственное расследование с участием частных детективов, чтобы привлечь уходящего главу государства к уголовной ответственности. О создании специальной группы сообщила в эфире украинского телеканала NewsOne журналистка Светлана Крюкова: «Это неформальная группа людей, которая будет заниматься планомерным, системным преследованием пока еще действующей элиты, с тем чтобы заставить украинские суды в дальнейшем и украинских правоохранителей посадить действующего президента и его ближайшее окружение». К Петру Порошенко есть много вопросов не только у группы расследователей, но и у официальных органов. Действующего президента есть за что привлекать к уголовной ответственности. Журналист Дмитрий Сливный заявил: «Вопрос о государственной собственности, которая перешла под частное владение Петра Алексеевича, то есть, это памятники истории архитектуры. Дальше поднимается вопрос об оффшорах. Есть вопросы о том, что Ринату Ахметову в собственность были переданы остатки «Единой украинской энергосистемы», энергетическая компания. Грубо говоря, незаконная приватизация. Коррупция в армии – это главное, и то, что фактически в чем-то и потопило президента».

Подковерные игры ЦИК

Центризбирком, затянув подсчет голосов, создал условия для торгов между Зеленским и Парламентом (правительством: финансово-промышленными группами, стоящими за ними) о возможности роспуска Рады и кадровых трансформаций. Такое мнение высказал политолог Руслан Бортник, комментируя официально оглашенную победу Владимира Зеленского: 30 апреля 2019 года «счетоводы» объявили бывшего комика лидером Украины. Дата инаугурации де-юре зависит от публикаций в изданиях «Голос Украины» и «Правительственный Курьер», которые контролируются премьером Гройсманом и спикером Парубием и от решения ВР или главы парламента по дате инаугурации. Именно косноязычный бывший глава «Самообороны майдана» должен назначить дату «коронования» ЗЕ в стенах законодательного органа. Теперь очень интересно «следить за руками». Ведь если дата инаугурации будет раньше 27 мая – это означает, что команда Зеленского согласовала с ключевыми политическими игроками судьбу парламента, переизбрание своей квоты в правительстве и принятие первоочередного пакетов законов. При этом наличие таких «договорняков» негативно повлияет на рейтинги Зеленского в преддверии парламентских выборов: некоторые наблюдатели считают, что ЗЕ-команда утратит 50% поддержки, полученной на президентских выборах. «Но если инаугурация пройдет после 27 мая, то Зеленский вступит в свои полномочия в условиях конфликта с ключевыми политико-олигархическими группировками. И здесь на первые места могут выйти суды – например, Киевский Окружной административный суд», – предполагает Руслан Бортник.

Порощенко-лайт?

Какого-то заметного улучшения украинской ситуации ждать не приходится, поэтому у Зеленского не будет иного выхода для укрепления своей власти, кроме максимального использования темы «внешнего врага», т.е. России. Что полностью совпадает с интересами иностранных кураторов украинского проекта, чью волю Зеленскому придется исполнять. Русофобия образца Порошенко привела к тому, что более двух третей населения нынешней Украины, это уже без Донбасса и Крыма, относятся к России положительно или нейтрально, т.е. нужна перезагрузка русофобских настроений. И Зеленский пойдет в этом направлении. И если мы посмотрим на выступления Зеленского, то увидим, что его повестка дня не отвечает на запросы собственно украинского общества, зато полностью отвечает запросам «коллективного Запада» относительно Украины, т.е. деиндустриализация страны – продолжится, обнищание населения – продолжится, депопуляция – продолжится. «На выходе» из Украины должна получиться такая большая Грузия – с декоррумпированным госаппаратом, включая полицию, и с нищим безработным населением, которое все более активно станет покидать страну в поисках работы. Когда Зеленский стал обретать реальные контуры победителя, то все заговорили, что вот с ним-де Запад, и его кураторы Украины и проводят мягкий «транзит власти» в стране. Передают главное кресло от опостылевшего всем и проворовавшегося до нательных крестов на бедных украинцах Порошенко к новому фигуранту, который по сути – «Порошенко-лайт», т.е. человек, который так же безропотно будет выполнять все указания «старших», но нагло воровать и цинично подличать будет меньше, чем Порошенко. Будет работать так же грубо и бесцеремонно, продавая интересы Украины, но видимость создавать другую. Он или «транзитный пассажир» и президент с функциями «вьетнамского космонавта (т.е. в ракете летать, но руками ничего не трогать). Или все же реальный руководитель со своей программой и собственными амбициями. Сейчас Зеленский откровенно крутится, как уж под вилами, которыми в него норовят ткнуть со всех сторон.