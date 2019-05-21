Саботаж «инаугурации»: покарать узурпаторов и исправить законодательство – государственная необходимость

Скандально заканчивается президентство П. Порошенко: отвергнутая избирателями группировка его ныне правящих однодельцев дерзнула публично обманывать сограждан, отсрочивая момент передачи власти новоизбранному главе государства. Мотив их саботажа – не один, но одинаков результат: дискредитируют институты украинской власти шулерством в трактовании «законов» и потугами «узурпировать» полномочия, чем помогают внушать мнение, что нынешняя «Украина» – «несостоявшееся государство» (Failed state), и иностранные «кураторы» вправе нами помыкать. Поэтому опасно прощать такие деяния «окопавшихся»: покарание – необходимо. Но также пора упорядочить и исправить ход приема-передачи и использования прав и обязанностей в президентской «ветви власти».

«Окопавшиеся» возмущают ухищрениями

Не хуже матёрых фуфлыжников «порошенковцы» втюхали согражданам фарисейский «довод» удержания этими пораженцами властных постов: мол, новоизбранный Президент Украины В. А. Зеленский не прошёл пока квази-необходимую процедуру «инаугурации». Хотя от того «инаугирования» избранник не отказывается и даже просит ускорить совершение оного, но… причастные к организации действа откровенно его задерживают. А самое нелепое в происходящем, что в основном законе Украины, её Конституции, нет никаких указаний и упоминаний про «инаугурацию».

Украинцев опять нагло дурачат и раскусившие подвох граждане уже начинают выражать недовольство. А сменщик П. Порошенко и некие «умы» из Администрации Президента даже публично обменялись ехидными упреками по поводу нежелания отставного главы государства покидать насиженное место.

В мае с. г. тема «задержек» с освобождением (государственных) постов проигравшей выборы группировкой несостоявшегося «отца нации» П. Порошенко стала одной из бурно обсуждаемых в украинских СМИ и широкой публикой: уж очень явны и «неприличны» умыслы сменяемых.

Такое не предполагали даже провидцы, создавшие телесериал «Слуга народа», где против своего выдворения проигравший перевыборы тоже артачился, но – недолго и без соучастия «организованной группы» подручных, прежде рассаженных на целый ряд «руководящих» государственных постов.

Нынешний саботаж выдворяемых уже сравнивают с «ползучим госпереворотом» и обсуждают, как это пресечь. Один из радикальных путей предложил публике старший советник юстиции, а ныне телеведущий и общественный деятель Максим Гольдарб: мол, новоизбранному Президенту Украины не надо ждать, когда в Верховной Раде назначат дату проведения «инаугурации», а организовать это – самостоятельно.

«Президент Зеленский,… поступайте в соответствии со статьей 104-й Конституции Украины, забудьте о регламенте Верховной Рады… – призвал М. Гольдарб в видеоролике в Интернете. – Всё очень просто: берёте главу Конституционного Суда, приходите в парламент, там присягаете на Конституции… и становитесь Президентом».

Предложенный путь приведения народного избранника к власти кажется менее упречным чем, например, былое (само)назначение 22 февраля 2014 г. «исполняющим обязанности Президента Украины» тогдашнего заместителя председателя Верховной Рады А. Турчинова. Но любое насилие при вступлении в должность даст повод винить в «мятеже» и снизит авторитет такого «главы». Притом, что нет у мирного законопослушного гражданина В. Зеленского вооруженных и убедительных помощников, способных физически такое проделать, одолев сопротивление и части обитателей Рады, и самого «взятого» главы Конституционного Суда. О том «максималисту» напомнили ряд обсуждавших предложение революционного похода в Раду:

loren Ok: «Максим, а как физически затянуть или пригласить в парламент главу конституционного суда? Что значит «БЕРЕТЕ». Отморозится или вдруг «заболеет», и что дальше?»

V Т: «К сожалению у депутатов есть опыт блокирования трибуны. Может быть и такой сценарий».

Однако многие писатели откликов с энтузиазмом одобряли путь «понуждения к инаугурации» и, многократно пожелав М. Гольдарбу назначения на важную должность, даже призывали «идти в революцию дальше»:

Antonina Zolotarevska: «Правильно, какой Порошенко уже президент? Люди его не поддержали. Какие назначения и награждения он еще раздает ? Нужно все опровергнуть».

Галина Коновалова: «Смотрю эти видео и становится страшно от той безысходности, что сейчас. Нужен человек честный чтобы народ ему поверил и повёл за собой. Нужно действовать умно и жесче. Не жалея воров и их прихвостней».

Витек Дорошенко; «Если не пускают к инаугурации, то обьявить это переворотом и всех посадить нафиг».

Andrey Gulak: «Дело не в том, что можно законно вступить в права, а в том, что большинство чиновников будут втупую игнорировать Зеленского. Только революция».

Игорь Гордейчук: «у нас надо отменить все их законы. если придерживаться Конституции»

Victor Whiskey: «Одного только председателя конст-суда недостаточно. Нужно еще боеприпасами запастись. Их вдвоем на себе не унести»

Ваня Огородний: «Гнать метлой эту власть, они натворили за 5 лет, что долго расхлёбывать будим».

А некто Константин Ганжа (возможно, даже не являясь дипломированным юристом) подал не эпатажное, но реалистичное и дельное предложение: исправить текущее законодательство:

«По-хорошему, я думал, что после проведения выборов (даже первого тура) действующий президент не может делать какие-либо назначения/увольнения и прочее.. Но это по-хорошему. Как я понял, в цивилизованных странах, это хоть и не закреплено законодательно, но есть такая джентельменская договорённость. Но вот мне лично кажется, что это должно быть закреплено законодательно – уходящий президент лишается части полномочий (увольнять, назначать, распускать и прочее, только представительские функции – принимать делегации, награждать «героев») с момента начала голосования».

Нарастает масса случаев, когда и профессиональные правоведы, и «простые люди» требуют «зрить в корень» и пересмотреть нынешнюю нелепицу в процессе сдачи-приемки полномочий главы государства Украина. Это – не блажь, а общественный запрос.

Вор времени спешит заложить «мины» для сменщика

Недовольство сограждан задержкой с удалением П. Порошенко от президентского поста вызвано рядом причин.

Во-первых, работая «гарантом», он стал соавтором многих бед украинцев, включая обнищание миллионов семей и воспринимается большинством пострадавших, как «укравший 5 лет нормальной жизни». Продление его президентства мешает исправить нынешнюю незавидную участь народных масс.

Во-вторых, предшественники так не мухлевали: 2-й (Л. Кучма), 4-й (В. Янукович) и 5-й (П. Порошенко) Президенты Украины получали от предшественников полномочия в течение 1-2 недель, а долгий срок вступления в должность В. Ющенко (ставшего 3-м президентом посредством незаконного 3-го тура голосования в декабре 2004 г.) был вызван тяжелым расстройством его здоровья (что не позволяло полноценно выполнять должностные обязанности).

Во-третьих, мня себя хитрее прочих, П. Порошенко в оставшийся срок резко активизировал переназначения на важные должности, раздачу государственных наград (что затем потребует и доплат из госбюджета) и контакты с иностранными политиками. Подобные деяния сродни закладке неприятных (как «мины») проблемных ситуаций для его сменщика. Причем, в том засвечены и корыстные мотивы покидающего президентскую должность.

Например, как сообщила пресс-служба Администрации Президента, тот, встречаясь в Брюсселе с лидером влиятельной в странах ЕС Европейской народной партии Д. Долем, договаривался не об инвестициях в украинскую экономику или освобождении группы (подставленных им) служащих ВМСУ, а о поддержке… своей партии (БПП) ввиду предстоящих перевыборов в Раду.

Т. е., тратя на зарубежный визит 13 мая немалые казенные средства, П. Порошенко решал собственные партийные делишки, что имеет признаки «коррупции». При этом в ходе того визита неформальный пока лидер БПП нанес казне дополнительные убытки щедрым дарением (с признаками «взятки) ценных государственных наград тем деятелям, чье покровительство пригодится и на парламентских выборах и в случае поиска укрытия от уголовного преследования. В частности Президенту Еврокомиссии (правительства ЕС) Ж.-К. Юнкеру и Президенту Европейского Совета (парламента ЕС) он вручил ордена Князя Ярослава Мудрого I степени.

Раздачу орденов П. Порошенко произвел и среди граждан Украины. Причем, один из них, как поспешили известить СМИ, подозревается в крупных махинациях с казенными деньгами «Укрзализныци» и факт его «поощрения» подручные П. Порошенко постарались дезавуировать.

Не обошлось без скандалов и в череде спешно совершаемых Указами П. Порошенко кадровых перестановок. В частности, пытаясь «прикрыться» от ответственности за оспариваемое в Административном Суде прежнее (летом 2014 г.) смещение П. Яцука с должности главы Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах связи и информатизации (НКРСИ), канцеляристы П. Порошенко провернули 14 мая трюк фиктивного переназначения. Оптом были спущены 4 взаимосвязанных Указа: №220… – об увольнении с должности главы НКРСИ А. Животовского (сменщика П. Яцука), №221… – о восстановлении П. Яцука в должности главы НКРСИ, №222… – об об увольнении П. Яцука с должности главы НКРСИ, №223… – о «назначении» А. Животовского главой НКРСИ. В тех Указах даны ссылки на соответствующие нормы Трудового Кодекса Украины, но спешкой такого ухищрения «ловкачи» всё испортили: не составит труда доказать фиктивность этих «Указов Президента П. Порошенко».

Одиозно вмешательство 5-го президента в период своей отставки и в кадровые назначения судей и членов Высшего совета правосудия. Интересно и то, что 11 мая П. Порошенко вдруг озаботился назначением посла Украины на Ямайке (далеком острове вблизи знаменитого «панамского оффшора»).

Не только критики в СМИ, но и предметного расследования на предмет коррупции заслуживает лихорадочная активность по изданию последних Указов П. Порошенко: до голосования 21 апреля за 111 суток с. г. издано 155 таких документов, а с 22 апреля они зачастили и менее, чем за месяц к 15 мая «испекли» еще 68 таких документов…

А кроме того, отставной «5-й президент» активно контактирует с иностранными политиками не только как лидер БПП, но и в роли «кормчего» Украины, обещая предопределить её международную политику на год и более. Так, 6 мая в телефонной беседе с премьер-министром Канады он не только благодарил за прежние услуги, включая выполнение в Украине военной миссии UNIFIER, но и договаривался о проведении 2-4 июля в канадской столице 3-й конференции по вопросам…реформ в Украине.

Нелепица «аугурации» по-киевски: хватит подражать Мартышке с очками!

Украв время (1 день – сверх лимита, установленного законом) путем затягивания членами ЦИК официального объявления итогов президентских выборов, группировка получивших 21 апреля лишь «чекушку» (менее 1/4) голосов украинских избирателей указывает псевдо-помехой передачи полномочий сменщикам ритуал, называемый ими «инаугурацией». Мол, откладывать её по-закону можно на 30 дней, в США-де на это дают целых 2 месяца.

Но Украина – далеко не США: там такой ритуал введен более двух веков назад – ввиду «федеративного» устройства государства (союз штатов) и согласно тогдашней моде на масонские «таинства», а 2-месячный срок на проведение «инаугурации» был предопределен техническими причинами: большая удаленность пограничных штатов от столицы и неразвитость тогдашних средств транспорта и связи.

В современной Украине же никакая «инаугурация» не только не прописана законами, но и претит заявленной сути государства – демократической республике (унитарного типа). Не пристало наследникам традиций казацкой Сечи подменять присягу должностных лиц на верность согражданам подобием коронации «августейших особ». Это получается также нелепо, как в известной басне И. Крылова про напяливание очков Мартышкой. При том, что античных авгуров (склонных к коррупции, по сообщениям современников) на земле нашей отродясь не было.