Студенты Одесской Юракадемии – лучшие на Всеукраинской олимпиаде по политологии

Наблюдаемые нами сегодня политические события отчетливо демонстрируют, что основная масса участников этих процессов, к сожалению, далека от понимания своей личной ответственности за осуществляемые действия. Отчасти это - результат отсутствия базовых знаний по такой важной дисциплине, как политическая наука, знаний, которые помогли бы проследить причинно-следственные связи социальных процессов.

Однако благодаря условиям, создаваемым президентом Национального университета «Одесская юридическая академия» академиком Киваловым Сергеем Васильевичем, такая наука как «политология» активно развивается.

В Одесской Юракадемии состоялась всеукраинская олимпиада по политологии для студентов всех специальностей, изучающих политологию в рамках своей учебной программы.

Без изучения таких дисциплин, как философия, психология, политология и социология невозможно считать университетское образование вполне оконченным. Именно потому так важны подобные олимпиады, что на них студенты, не являющиеся политологами, могут продемонстрировать хороший уровень понимания политологии, а значит – понимания современных политических, избирательных процессов, важности осознанного участия в процедуре выборов, ведь они, как граждане, принимают участие в голосовании.

Для участия в конкурсе в Одессу приехали порядка семидесяти участников из 34 университетов Украины. На этом параде университетов были представлены ведущие вузы всех регионов государства: Харьков, Киев, Дрогобыч, Николаев, Одесса, Донецк, Винница и другие города делегировали в свои студенческие посольства для участия в состязании познаний и интеллектов.

В состав жюри вошли признанные авторитеты политической науки Украины: доктор политических наук Перегуда Евгений Викторович, доктор политических наук, ректор ОНУ им. Мечникова Коваль Игорь Николаевич, доктор политических наук, декан факультета психологии, политологии и социологии Яковлев Денис Викторович.

Главой жюри Всеукраинской олимпиады по дисциплине «Политология» был Перегуда Евгений Викторович – доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой политических наук Киевского национального университета строительства и архитектуры.

Главой Апелляционной комиссии Всеукраинской олимпиады был Коваль Игорь Николаевич – доктор политических наук, профессор, ректор Одесского национального университета им. И.И. Мечникова.

Команду Национального университета «Одесская юридическая академия» представляли студенты факультета психологии, политологии и социологии – Крыжановский Андрей (4 курс), Котова Алена (3 курс), Майорова Нина (2 курс). Каждый из участников олимпиады проявил высокие знания в области политической науки.

Олимпиада длилась два дня и проходила в два тура. Первый тур – это выполнение практического задания, посвященного анализу преимуществ и недостатков каждой из типов избирательных систем (мажоритарной, пропорциональной и смешанной). Задание второго тура заключалось в выполнении компьютерных тестов по теории и истории политической науки.

По результатам двух туров в число лидеров вошел Крыжановский Андрей, студент 4 курса Национального университета «Одесская Юридическая Академия».

В командном зачете – такая же ситуация: Национальный университет «Одесская юридическая академия» уверенно занял призовое место.

Хочу подчеркнуть, что благодаря усилиям Президента Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергея Васильевича Кивалова созданы все условия, чтобы такие масштабные мероприятия проходили на базе нашего вуза. Так, например, для компьютерного тестирования необходим компьютерный класс – у нас самый лучший компьютерный зал, а также открыт первый в Украине Центр кибербезопасности и информационных технологий и ультрасовременный IT-Центр. Нужно, чтобы участникам было комфортно работать на конкурсе – у нас прекрасные светлые и теплые аудитории. Нужно расселить наших гостей – у нас прекрасные комфортабельные общежития.

Когда собираются профессиональные политологи, ведущие специалисты – то мы, конечно, задумываемся о будущем такой науки как политология, и в ходе работы жюри, в ходе общения между преподавателями и студентами мы совместными усилиями вырабатываем совместное видение развития политической науки на долгие годы вперед. Общее мнение всех без исключения участников олимпиады – и членов жюри, и преподавателей, и студентов – заключается в том, что сегодня недостаточное количество часов уделяется изучению таких специальностей как политология, социология для подготовки настоящих специалистов. Конечно, мы обращаемся с такими просьбами, а порой и с требованиями – увеличить количество часов, что позволит нам действительно качественно готовить политологов и социологов и более качественно преподавать политологию и социологию для студентов других специальностей, - пояснил Денис Яковлев, декан факультета психологии, политологии и социологии Национального университета «Одесская юридическая академия».

Однокурсницы Иванна, Марьяна и Адриана приехали на олимпиаду из Дрогобыча. Девушки делятся впечатлениями:

Дрогобыч – маленький город, и разницу между ним и Одессой мы почувствовали, едва сойдя с поезда. Показалось, что в таком огромном количестве людей мы можем просто затеряться, и было только одно желание – поселиться втроем в одной комнате и держаться своим маленьким коллективом. Однако принимающая сторона оказалась мудрее: нас расселили поодиночке в комнаты, где живут студенты Юракадемии. И вы знаете, удивительно – нас сразу приняли как родных, и, уезжая из Одессы, мы оставим здесь новых друзей, с которыми захочется увидеться вновь. Я уже по телефону сказала своим родителям, что намерена поступать на магистратуру в Одесскую Юракадемию.

- говорит Марьяна.

Юрий Боянчук – студент третьего курса Военной академии, расположенной по соседству с НУ «ОЮА».

Я намереваюсь делать политическую карьеру, чтобы иметь возможность положительно влиять на ситуацию в стране. Возможно, сегодняшнему поколению молодежи удастся что-то изменить. Меня интересует политология не только как наука, но скорее – как инструмент, при помощи которого мы можем улучшить жизнь нашего общества.

- говорит Юрий.

Готовился к олимпиаде Юрий под руководством своего тренера - преподавателя гуманитарных и социально-экономических дисциплин Военной академии, кандидата политических наук Александра Доронина.

Такие олимпиады я считаю важными и нужными, поскольку сегодня во всех вузах политология – в числе изучаемых дисциплин. Это правильно, и мы это ощущаем относительно политической ситуации, сложившейся в Украине.Я благодарен за приглашение, и надеюсь, что такие олимпиады станут ежегодными. Особенно нравится, что в Юракадемии мероприятие проходит на наивысшем уровне.

- говорит Александр Дмитриевич.

Всеукраинская Олимпиада показала, что у такой востребованной науки, как политология, есть прекрасное будущее.