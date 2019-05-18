Студенты Одесской Юракадемии – лучшие на Всеукраинской олимпиаде по политологии

Наблюдаемые нами сегодня политические события отчетливо демонстрируют, что основная масса участников этих процессов, к сожалению, далека от понимания своей личной ответственности за осуществляемые действия. Отчасти это - результат отсутствия базовых знаний по такой важной дисциплине, как политическая наука, знаний, которые помогли бы проследить причинно-следственные связи социальных процессов.
Однако благодаря условиям, создаваемым президентом Национального университета «Одесская юридическая академия» академиком Киваловым Сергеем Васильевичем, такая наука как «политология» активно развивается.
В Одесской Юракадемии состоялась всеукраинская олимпиада по политологии для студентов всех специальностей, изучающих политологию в рамках своей учебной программы.
Без изучения таких дисциплин, как философия, психология, политология и социология невозможно считать университетское образование вполне оконченным. Именно потому так важны подобные олимпиады, что на них студенты, не являющиеся политологами, могут продемонстрировать хороший уровень понимания политологии, а значит – понимания современных политических, избирательных процессов, важности осознанного участия в процедуре выборов, ведь они, как граждане, принимают участие в голосовании.
Для участия в конкурсе в Одессу приехали порядка семидесяти участников из 34 университетов Украины. На этом параде университетов были представлены ведущие вузы всех регионов государства: Харьков, Киев, Дрогобыч, Николаев, Одесса, Донецк, Винница и другие города делегировали в свои студенческие посольства для участия в состязании познаний и интеллектов.
В состав жюри вошли признанные авторитеты политической науки Украины: доктор политических наук Перегуда Евгений Викторович, доктор политических наук, ректор ОНУ им. Мечникова Коваль Игорь Николаевич, доктор политических наук, декан факультета психологии, политологии и социологии Яковлев Денис Викторович.
Главой жюри Всеукраинской олимпиады по дисциплине «Политология» был Перегуда Евгений Викторович – доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой политических наук Киевского национального университета строительства и архитектуры.
Главой Апелляционной комиссии Всеукраинской олимпиады был Коваль Игорь Николаевич – доктор политических наук, профессор, ректор Одесского национального университета им. И.И. Мечникова.
Команду Национального университета «Одесская юридическая академия» представляли студенты факультета психологии, политологии и социологии – Крыжановский Андрей (4 курс), Котова Алена (3 курс), Майорова Нина (2 курс). Каждый из участников олимпиады проявил высокие знания в области политической науки.
Олимпиада длилась два дня и проходила в два тура. Первый тур – это выполнение практического задания, посвященного анализу преимуществ и недостатков каждой из типов избирательных систем (мажоритарной, пропорциональной и смешанной). Задание второго тура заключалось в выполнении компьютерных тестов по теории и истории политической науки.
По результатам двух туров в число лидеров вошел Крыжановский Андрей, студент 4 курса Национального университета «Одесская Юридическая Академия».
В командном зачете – такая же ситуация: Национальный университет «Одесская юридическая академия» уверенно занял призовое место.
Когда собираются профессиональные политологи, ведущие специалисты – то мы, конечно, задумываемся о будущем такой науки как политология, и в ходе работы жюри, в ходе общения между преподавателями и студентами мы совместными усилиями вырабатываем совместное видение развития политической науки на долгие годы вперед. Общее мнение всех без исключения участников олимпиады – и членов жюри, и преподавателей, и студентов – заключается в том, что сегодня недостаточное количество часов уделяется изучению таких специальностей как политология, социология для подготовки настоящих специалистов. Конечно, мы обращаемся с такими просьбами, а порой и с требованиями – увеличить количество часов, что позволит нам действительно качественно готовить политологов и социологов и более качественно преподавать политологию и социологию для студентов других специальностей, - пояснил Денис Яковлев, декан факультета психологии, политологии и социологии Национального университета «Одесская юридическая академия».
Однокурсницы Иванна, Марьяна и Адриана приехали на олимпиаду из Дрогобыча. Девушки делятся впечатлениями:
- говорит Марьяна.
Юрий Боянчук – студент третьего курса Военной академии, расположенной по соседству с НУ «ОЮА».
- говорит Юрий.
Готовился к олимпиаде Юрий под руководством своего тренера - преподавателя гуманитарных и социально-экономических дисциплин Военной академии, кандидата политических наук Александра Доронина.
- говорит Александр Дмитриевич.
Всеукраинская Олимпиада показала, что у такой востребованной науки, как политология, есть прекрасное будущее.