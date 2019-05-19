В Одесской Юракадемии прошел четвертый Всеукраинский фестиваль «Возрождение поэзии»

Ставший уже традиционным, в нынешнем году Всеукраинский литературный фестиваль «Возрождение поэзии» набрал рекордное количество номинантов. Четыреста два человека заявили желание участвовать в этом набирающем все большую и большую популярность форуме литературы и поэзии.

Среди поэтов, писателей и артистов – участников фестиваля, можно встретить людей самых разных возрастов. В первый день компетентное жюри, собравшееся на конкурс, будет оценивать мастерство детей. Во второй – покажут свое искусство люди более зрелые. Все они стремятся быть услышанными и, конечно, хотят выиграть. Ведь по результатам фестиваля будет составлен литературный альманах, в который войдут произведения авторов, признанных жюри лучшими.

Соревнуются участники форума в разных номинациях, это и стихи об Одессе и Украине, и авторские оригинальные переводы, интимная лирика, философские размышления об окружающем мире.

В фестивале принимают участие молодые поэты и писателииз Киева, Одессы, Житомира, Винницы, Львова, Харькова, Жмеринки, Закарпатья. Фестиваль завоевал популярность не только среди жителей Украины. Подали свои работына конкурс представители украинской диаспоры из Испании, Италии, США, Израиля, Польши.

Людмила Барбалюк – из Украины, но живет в Польше, Леся Воробец – популярный в Италии поэт, ее знают по публикациям в интернете и охотно собираются послушать ее на концертах.

Многие из тех, кто прислал свои работы (а заочно в фестивале приняли участие 180 человек), уже состоявшиеся поэты, но они хотят быть услышанными в Украине.

Авторы пишут свои произведения какна украинском, так и на русском языках, но все же своей главной целью фестиваль считает возрождение традиции именноукраинской книги, популяризацию украинского поэзии, литературы, поддержку молодых дарований среди молодежи как в Украине, так и за рубежом.

Конкурс проходит при активном содействии и поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова и Украинской морской партии.

Основатель и организатор фестиваля «Возрождение поэзии», президент Всеукраинской общественной организации «Информ-Культрозквит» Елена Полищук убеждена, что подобные мероприятия очень важны. Ведь именно здесь талантливые ребята обретают уверенность в себе, они могут послушать своих коллег по цеху, познакомиться, пообщаться, вдохновиться самим духом литературного форума.

Такие фестивали для ребят, для тех, кто влюблен в поэзию, необходимы, как воздух, и то, что мы на правильном пути, доказывает все возрастающая популярность нашего конкурса. И я хочу выразить благодарность Президенту Национального университета «Одесская юридическая академия», народному депутату Украины Сергею Васильевичу Кивалову, который поддерживает нас во всем – и в организационных вопросах, и в том, что предоставил нам для проведения конкурса такую прекрасную площадку. Я считаю, что это один из лучших вузов в Украине, и когда ребята входят в зал, они понимают, что все здесь обустроено на самом современном уровне, в лучших европейских традициях. За эти годы Сергей Васильевич не отказал намни в одной нашей просьбе. Было бы побольше таких людей, понимающих, что самое большая наша ценность – это подрастающие поколение. Огромное ему спасибо.

– говорит Елена Полищук.

Свое приветственное слово участникам произнес депутат фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском городском совете Владимир Корниенко.

Четвертый раз мы собрались здесь, в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия», чтобы послушать прекрасные стихи, песни, оценить способности ребят со всей Украины и из-за рубежа. Каждый год количество участников растет, и это убеждает нас, что мы делаем полезное дело.

– отметил Владимир Корниенко.

Поделились своими впечатлениями и участники фестиваля.

Семилетней СофийкеСтойловской очень нравится читать украинские стихи. Она ничуть не стесняется и перед выступлением не волнуется, как взрослые.

Артем Борисов, ученик выпускного класса одесской школы № 20, принимает участие в этом конкурсе первый раз. Он наметил для программы конкурса стихи патриотического содержания и лирику.

В этом фестивале принимает участие очень большое количество человек, поэтому победить именно здесь – очень почетно. Но главное для меня – донести до людей то, о чем ты пишешь, увидеть, как они реагируют на твои произведения. Это самая большая награда для поэта.

– говорит Артем.

Татьяна Бевз пишет на украинском языке, в 2015 году вышла ее книга «Семейный альбом».

Я очень благодарна, что меня пригласили на это фестиваль. Я очень любою Украину, люблю Одессу, море, свободу и волю. И об этом мои стихи.

– рассказывает Татьяна.

Яков Пересунько–известный одесский поэт, член Национального союза писателей Украины, писатель - маринист. Участвует в конкурсе в разных номинациях, представляет на суд жюри свою новеллу и стихи.

Это очень хорошая идея, объединить на фестивале украинских поэтов, здесь собирается талантливая молодежь и более маститые, опытные писатели. Мы общаемся, тем самым помогаем друг другу в нашем творчестве.

– считает Яков Пересунько.

Кроме публикации в альманахе победителей ждут различные грамоты и награды. И самая большая из них – это внимание и одобрение публики.