В Одесской Юракадемии прошел четвертый Всеукраинский фестиваль «Возрождение поэзии»

Ставший уже традиционным, в нынешнем году Всеукраинский литературный фестиваль «Возрождение поэзии» набрал рекордное количество номинантов. Четыреста два человека заявили желание участвовать в этом набирающем все большую и большую популярность форуме литературы и поэзии.
Среди поэтов, писателей и артистов – участников фестиваля, можно встретить людей самых разных возрастов. В первый день компетентное жюри, собравшееся на конкурс, будет оценивать мастерство детей. Во второй – покажут свое искусство люди более зрелые. Все они стремятся быть услышанными и, конечно, хотят выиграть. Ведь по результатам фестиваля будет составлен литературный альманах, в который войдут произведения авторов, признанных жюри лучшими.
Соревнуются участники форума в разных номинациях, это и стихи об Одессе и Украине, и авторские оригинальные переводы, интимная лирика, философские размышления об окружающем мире.
В фестивале принимают участие молодые поэты и писателииз Киева, Одессы, Житомира, Винницы, Львова, Харькова, Жмеринки, Закарпатья. Фестиваль завоевал популярность не только среди жителей Украины. Подали свои работына конкурс представители украинской диаспоры из Испании, Италии, США, Израиля, Польши.
Людмила Барбалюк – из Украины, но живет в Польше, Леся Воробец – популярный в Италии поэт, ее знают по публикациям в интернете и охотно собираются послушать ее на концертах.
Многие из тех, кто прислал свои работы (а заочно в фестивале приняли участие 180 человек), уже состоявшиеся поэты, но они хотят быть услышанными в Украине.
Авторы пишут свои произведения какна украинском, так и на русском языках, но все же своей главной целью фестиваль считает возрождение традиции именноукраинской книги, популяризацию украинского поэзии, литературы, поддержку молодых дарований среди молодежи как в Украине, так и за рубежом.
Конкурс проходит при активном содействии и поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова и Украинской морской партии.
Основатель и организатор фестиваля «Возрождение поэзии», президент Всеукраинской общественной организации «Информ-Культрозквит» Елена Полищук убеждена, что подобные мероприятия очень важны. Ведь именно здесь талантливые ребята обретают уверенность в себе, они могут послушать своих коллег по цеху, познакомиться, пообщаться, вдохновиться самим духом литературного форума.
– говорит Елена Полищук.
Свое приветственное слово участникам произнес депутат фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском городском совете Владимир Корниенко.
– отметил Владимир Корниенко.
Поделились своими впечатлениями и участники фестиваля.
Семилетней СофийкеСтойловской очень нравится читать украинские стихи. Она ничуть не стесняется и перед выступлением не волнуется, как взрослые.
Артем Борисов, ученик выпускного класса одесской школы № 20, принимает участие в этом конкурсе первый раз. Он наметил для программы конкурса стихи патриотического содержания и лирику.
– говорит Артем.
Татьяна Бевз пишет на украинском языке, в 2015 году вышла ее книга «Семейный альбом».
– рассказывает Татьяна.
Яков Пересунько–известный одесский поэт, член Национального союза писателей Украины, писатель - маринист. Участвует в конкурсе в разных номинациях, представляет на суд жюри свою новеллу и стихи.
– считает Яков Пересунько.
Кроме публикации в альманахе победителей ждут различные грамоты и награды. И самая большая из них – это внимание и одобрение публики.