Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE

В актовом зале Национального университета «Одесская юридическая академия» прошло выступление иллюзиониста БрокГилла (MAZE) при поддержке музыкальной группы LZ7. БрокГилл - очень неординарная личность, начав свою деятельность в далёком 1994, то есть 25 лет назад, на сегодняшний день объездил уже практически весь мир и куда бы он не приезжал он везде собирает полные залы, публика восторгается его невероятным иллюзиям и смертельным трюкам, которые он показывает с присущим ему тонким очень интеллектуальным чувством юмора.
«Шоу иллюзий» известного артиста собрались посмотреть студенты и преподаватели Юракадемии.
Вот есть такое высказывание: не копите вещи, а копите впечатления, ведь они остаются с нами на всю жизнь, и я уверен, что от сегодняшнего выступления БрокаГилла у Вас останутся только самые позитивные, самые прекрасные впечатления, и сегодняшний день станет одним из самых ярких воспоминаний о студенческой жизни в Одесской юридической академии.
- говорит Сергей Кивалов.
Перед началом концерта каждому зрителю в зале ведущий шоу раздал карточки, в которые желающие могли бы вписать сведения о себе и номер мобильного телефона.
Потом мы соберем анкеты, и будем знать координаты тех, кто захотел участвовал шоу и выиграл призы,– объяснил ведущий. – БрокГилл – победитель многих конкурсов, он выступает со своим шоу по всей Европе. И я надеюсь, что сегодня вас ждут незабываемые впечатления!
- отмечает студент факультета психологии, политологии и социологии Одесской Юракадемии Александр Котляр.
- говорит студентка Одесской Юракадемии Евгения Суходуб.
Действительно, то, что демонстрировал на сцене иллюзионист, вызывало живое желание узнать, как ему все это удается. Наверное, поэтому, никто из студентов не отказался поучаствовать в шоу, когда его просили подняться на сцену. Но разгадать трюки артиста было невозможно, оставалось только смотреть и восхищаться.