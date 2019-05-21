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  • Просмотров: 81
  • Дата: Вчера, 20:16
Вчера, 20:16

Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE

Категория: Новости / Культура и искусство


Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE

В актовом зале Национального университета «Одесская юридическая академия» прошло выступление иллюзиониста БрокГилла (MAZE) при поддержке музыкальной группы LZ7. БрокГилл - очень неординарная личность, начав свою деятельность в далёком 1994, то есть 25 лет назад, на сегодняшний день объездил уже практически весь мир и куда бы он не приезжал он везде собирает полные залы, публика восторгается его невероятным иллюзиям и смертельным трюкам, которые он показывает с присущим ему тонким очень интеллектуальным чувством юмора.

 

Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE

 

«Шоу иллюзий» известного артиста собрались посмотреть студенты и преподаватели Юракадемии.

 

Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE

 

Сегодня очень необычный день для всех нас, потому что университет посетил очень необычный гость – всемирно известный иллюзионист из штата Теннеси Брок Гилл. Я уверен, что многие из Вас слышали о  нём, о его знаменитом шоу. За годы существования нашего университета в нём побывали очень многие известные люди: учёные, дипломаты, политики, журналисты, свящённослужители, артисты, спортсмены, но вот всемирно известный иллюзионист у нас впервые. И именно нашим студентам выпал уникальный шанс насладиться неподражаемыми иллюзиями от знаменитого Брока Гилла, которому апплодируют на всех континетах. Это подарок всем Вам за старение в учёбе, за добросовестную работу, это способ отвлечься от каждодневной рутины. Брок Гилл уникальный человек, который может заставить поверить в чудо даже самого заядлого скептика, чьи иллюзии никого не оставляют равнодушным, который заряжает своей невероятно сильной энергетикой добра и позитива.
Вот есть такое высказывание: не копите вещи, а копите впечатления, ведь они остаются с нами на всю жизнь, и я уверен, что от сегодняшнего выступления БрокаГилла у Вас останутся только самые позитивные, самые прекрасные впечатления, и сегодняшний день станет одним из самых ярких воспоминаний о студенческой жизни в Одесской юридической академии.

- говорит Сергей Кивалов.

 

Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE

 

Перед началом концерта каждому зрителю в зале ведущий шоу раздал карточки, в которые желающие могли бы вписать сведения о себе и номер мобильного телефона.

 

Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE

 

Потом мы соберем анкеты, и будем знать координаты тех, кто захотел участвовал шоу и выиграл призы,– объяснил ведущий. – БрокГилл – победитель многих конкурсов, он выступает со своим шоу по всей Европе. И я надеюсь, что сегодня вас ждут незабываемые впечатления!

 

Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE

 

Эмоции от шоу невероятные. Не столько от фокусов даже, сколько от того, что говорит человек. Потому, что он вдохновляет реально на какие-то безумные цели просто. Я тоже стараюсь развивать себя в том направлении, чтобы помогать людям, а не просто работать на свой успех личный.

- отмечает студент факультета психологии, политологии и социологии Одесской Юракадемии Александр Котляр.

Кстати, это первый раз, когда я что-либо в жизни выигрывала. Это было очень неожиданно. Ты просто сидишь, просто не понимаешь как это все происходит. То есть, впечатления нереальные.

говорит студентка Одесской Юракадемии Евгения Суходуб.

 

Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE

 

Действительно, то, что демонстрировал на сцене иллюзионист, вызывало живое желание узнать, как ему все это удается. Наверное, поэтому, никто из студентов не отказался поучаствовать в шоу, когда его просили подняться на сцену. Но разгадать трюки артиста было невозможно, оставалось только смотреть и восхищаться.

Галерея

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Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE
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