Студенты Одесской Юракадемии увидели мировое шоу иллюзий MAZE

В актовом зале Национального университета «Одесская юридическая академия» прошло выступление иллюзиониста БрокГилла (MAZE) при поддержке музыкальной группы LZ7. БрокГилл - очень неординарная личность, начав свою деятельность в далёком 1994, то есть 25 лет назад, на сегодняшний день объездил уже практически весь мир и куда бы он не приезжал он везде собирает полные залы, публика восторгается его невероятным иллюзиям и смертельным трюкам, которые он показывает с присущим ему тонким очень интеллектуальным чувством юмора.

«Шоу иллюзий» известного артиста собрались посмотреть студенты и преподаватели Юракадемии.

Сегодня очень необычный день для всех нас, потому что университет посетил очень необычный гость – всемирно известный иллюзионист из штата Теннеси Брок Гилл. Я уверен, что многие из Вас слышали о нём, о его знаменитом шоу. За годы существования нашего университета в нём побывали очень многие известные люди: учёные, дипломаты, политики, журналисты, свящённослужители, артисты, спортсмены, но вот всемирно известный иллюзионист у нас впервые. И именно нашим студентам выпал уникальный шанс насладиться неподражаемыми иллюзиями от знаменитого Брока Гилла, которому апплодируют на всех континетах. Это подарок всем Вам за старение в учёбе, за добросовестную работу, это способ отвлечься от каждодневной рутины. Брок Гилл уникальный человек, который может заставить поверить в чудо даже самого заядлого скептика, чьи иллюзии никого не оставляют равнодушным, который заряжает своей невероятно сильной энергетикой добра и позитива.

Вот есть такое высказывание: не копите вещи, а копите впечатления, ведь они остаются с нами на всю жизнь, и я уверен, что от сегодняшнего выступления БрокаГилла у Вас останутся только самые позитивные, самые прекрасные впечатления, и сегодняшний день станет одним из самых ярких воспоминаний о студенческой жизни в Одесской юридической академии.

- говорит Сергей Кивалов.

Перед началом концерта каждому зрителю в зале ведущий шоу раздал карточки, в которые желающие могли бы вписать сведения о себе и номер мобильного телефона.

Потом мы соберем анкеты, и будем знать координаты тех, кто захотел участвовал шоу и выиграл призы,– объяснил ведущий. – БрокГилл – победитель многих конкурсов, он выступает со своим шоу по всей Европе. И я надеюсь, что сегодня вас ждут незабываемые впечатления!

Эмоции от шоу невероятные. Не столько от фокусов даже, сколько от того, что говорит человек. Потому, что он вдохновляет реально на какие-то безумные цели просто. Я тоже стараюсь развивать себя в том направлении, чтобы помогать людям, а не просто работать на свой успех личный.

- отмечает студент факультета психологии, политологии и социологии Одесской Юракадемии Александр Котляр.

Кстати, это первый раз, когда я что-либо в жизни выигрывала. Это было очень неожиданно. Ты просто сидишь, просто не понимаешь как это все происходит. То есть, впечатления нереальные.

- говорит студентка Одесской Юракадемии Евгения Суходуб.

Действительно, то, что демонстрировал на сцене иллюзионист, вызывало живое желание узнать, как ему все это удается. Наверное, поэтому, никто из студентов не отказался поучаствовать в шоу, когда его просили подняться на сцену. Но разгадать трюки артиста было невозможно, оставалось только смотреть и восхищаться.