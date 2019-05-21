Команда Одесской Юракадемии победила в XI Всеукраинском Брейн-ринге на знание Конституции

В третью субботу мая, когда в Украине отмечается День науки, десятки команд из всех юридических вузов страны собрались в Одессе, чтобы принять участие в одиннадцатом Всеукраинском брейн-ринге «Знатоки Конституции Украины» на Кубок Президента университета Сергея Кивалова.

Львов, Тернополь, Киев, Харьков, Одесса, Полтава, Днепр,– практически все регионы нашей страны отправили своих представителей на интеллектуальный поединок. Замечена была на этот активность одесских студентов – в брейн-ринге принимали участие команды нескольких университетов нашего города. Такой интерес вполне очевиден: этот интеллектуальный турнир уникален. Если в других вузах проводятся различные дебатные турниры, конференции, олимпиады по различным учебным дисциплинам, то брейн-ринг знатоков Конституции Украины организуют только в Национальном университете «Одесская юридическая академия».

Готовясь к нему, студенты-юристы с усердием изучали положения Конституции, лучше даже, чем, если бы готовились к зачёту или экзамену. Оно и понятно. Ведь организаторы брейн-ринга – профессора и доктора наук Одесской юридической академии – готовили для участников сотни каверзных вопросов. Игра для умников и Знаек – брейн-ринг – развивает умственные способности и творческий потенциал, а эта игра – еще и юридическое мышление.

Перед Всеукраинским брейн-рингом в Одесской юракадемии проводятся академические соревнования – выбирается и формируется лучшая команда, которая представляет университет.

Президент НУ «ОЮА» Сергей Кивалов подчеркнул в своем выступлении:

Одесса – не только столица юмора. Это город науки, образования, культуры. И в этом могли убедиться участники брейн-ринга, гости турнира. Наши студенты увлеченно занимаются наукой, публикуют свои научные труды в зарубежных изданиях, выступают на международных форумах и конференциях. И, кстати, именно нашему юридическому вузу заказывают экспертизы, заключения для Конституционного суда, Генеральной прокуратуры, Верховного суда. В этом руководство университета видит свою главную задачу: создавать такие условия, чтобы студенты занимались наукой, без которой нет будущего; и чтобы наши выпускники были настоящими профессионалами своего дела.

Юные юристы, гости Одессы были ошеломлены гостеприимством и радушным приемом: их заселили в лучшие общежития вуза, провели увлекательную экскурсию по городу, показали его достопримечательности. Многие ребята впервые оказались в Одессе, и для них это стало счастливой возможностью совместить полезное с приятным. Гостеприимство, весенняя солнечная погода, отличная организация,– все это произвело самое благоприятное впечатление на гостей.

Святослав Бачинский, студент Львовского университета:

Сегодня нередко нарушаются нормы Конституции местными органами, депутатами Верховной Рады, Президентом, Кабинетом Министров Украины. Знание Конституции означает высокий уровень правосознания. Это хороший старт, чтобы реализовать свои навыки в дальнейшем в органах местной власти, органах самоуправления. Брейн-ринг - это не только интеллектуальная соревнования, кроме хороших знаний Конституции Украины необходима еще и командная работа, скорость реакции – первыми нажать кнопку и дать ответ на вопрос, логическое мышление – ценные качества для будущих юристов.

Многие из участников предыдущих брейн-рингов, которые уже закончили вуз, достигли больших успехов в своей профессиональной деятельности и науке. К примеру, среди организаторов нынешнего брейн-ринга был Юрий Батан. В своё время, в студенческие годы, Юрий был капитаном команды, а теперь, являясь преподавателем кафедры Конституционного права, был ведущим.

Игра получилась захватывающей. Спортивного запала и энергии участникам брейн-ринга было не занимать.

По результатам победу одержала команда Одесской Юридической академии. А Кубок Президента университета увезла с собой команда Львовского политехнического университета.

Эти знания пригодятся ребятам и во время учёбы, и при устройстве на работу. Ведь в любой юридической сфере нужны хорошие знания Конституции. В конкурсе на государственную службу – независимо от должности: помощник судьи, государственный регистратор, секретарь судебного заседания, начальник управления, адвокат,– требуется знать Конституцию.

Я уверен, что с этим у Вас уже точно не будет проблем. Конституция – это самый главный и важный закон, определяющий основы государственного функционирования, знать его должны все без исключения граждане нашей страны, а юристы – особенно.

– подчеркнул Сергей Кивалов, вручая награды победителям.