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  • Дата: Вчера, 16:30
Вчера, 16:30

В Одессе начали реставрировать памятник «Похищение Европы» на 9-й станции Большого Фонтана

Категория: Новости / Фоторепортаж


В Одессе начали реставрировать памятник «Похищение Европы» на 9-й станции Большого Фонтана.

Как рассказал начальник городского управления охраны памятников культурного наследия Павел Остапенко, во время проведения работ полностью обновят покрытие всех подпорных стен, отделочных элементов, колонн, постамент памятника покрасят, скульптурную группу отмоют и все это покроют антивандальной смесью. Раньше среди колонн «пряталась» скульптура бога Эроса, который целился стрелой в сердце Зевсу, превратившемуся в быка, но ее украли. Автор памятника Владимир Чепелев дважды восстанавливал ее, но успеха это не принесло. 

Скульптурная композиция венчает уютный, недавно обновленный сквер.

Галерея

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В Одессе начали реставрировать памятник «Похищение Европы» на 9-й станции Большого Фонтана
В Одессе начали реставрировать памятник «Похищение Европы» на 9-й станции Большого Фонтана
В Одессе начали реставрировать памятник «Похищение Европы» на 9-й станции Большого Фонтана
В Одессе начали реставрировать памятник «Похищение Европы» на 9-й станции Большого Фонтана
В Одессе начали реставрировать памятник «Похищение Европы» на 9-й станции Большого Фонтана
В Одессе начали реставрировать памятник «Похищение Европы» на 9-й станции Большого Фонтана
В Одессе начали реставрировать памятник «Похищение Европы» на 9-й станции Большого Фонтана
В Одессе начали реставрировать памятник «Похищение Европы» на 9-й станции Большого Фонтана
В Одессе начали реставрировать памятник «Похищение Европы» на 9-й станции Большого Фонтана
В Одессе начали реставрировать памятник «Похищение Европы» на 9-й станции Большого Фонтана
В Одессе начали реставрировать памятник «Похищение Европы» на 9-й станции Большого Фонтана
В Одессе начали реставрировать памятник «Похищение Европы» на 9-й станции Большого Фонтана
В Одессе начали реставрировать памятник «Похищение Европы» на 9-й станции Большого Фонтана
В Одессе начали реставрировать памятник «Похищение Европы» на 9-й станции Большого Фонтана
В Одессе начали реставрировать памятник «Похищение Европы» на 9-й станции Большого Фонтана
В Одессе начали реставрировать памятник «Похищение Европы» на 9-й станции Большого Фонтана
В Одессе начали реставрировать памятник «Похищение Европы» на 9-й станции Большого Фонтана
В Одессе начали реставрировать памятник «Похищение Европы» на 9-й станции Большого Фонтана
В Одессе начали реставрировать памятник «Похищение Европы» на 9-й станции Большого Фонтана
В Одессе начали реставрировать памятник «Похищение Европы» на 9-й станции Большого Фонтана
В Одессе начали реставрировать памятник «Похищение Европы» на 9-й станции Большого Фонтана
В Одессе начали реставрировать памятник «Похищение Европы» на 9-й станции Большого Фонтана
В Одессе начали реставрировать памятник «Похищение Европы» на 9-й станции Большого Фонтана
В Одессе начали реставрировать памятник «Похищение Европы» на 9-й станции Большого Фонтана
В Одессе начали реставрировать памятник «Похищение Европы» на 9-й станции Большого Фонтана
В Одессе начали реставрировать памятник «Похищение Европы» на 9-й станции Большого Фонтана
В Одессе начали реставрировать памятник «Похищение Европы» на 9-й станции Большого Фонтана
В Одессе начали реставрировать памятник «Похищение Европы» на 9-й станции Большого Фонтана
В Одессе начали реставрировать памятник «Похищение Европы» на 9-й станции Большого Фонтана
В Одессе начали реставрировать памятник «Похищение Европы» на 9-й станции Большого Фонтана
В Одессе начали реставрировать памятник «Похищение Европы» на 9-й станции Большого Фонтана
В Одессе начали реставрировать памятник «Похищение Европы» на 9-й станции Большого Фонтана
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