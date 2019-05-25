АНОНС Слова № 19 1348 ВИДЕО

У нас с вами, дорогие читатели и зрители, новый президент! К которому можно обращаться без отчества, чьи портреты не должны висеть в чиновничьих кабинетах, который обещает, что украинцы при нем никогда не будут плакать! В общем, красавчик, как кричали люди, собравшиеся на инаугурацию. Остается только дождаться – воплотится ли в жизнь этот полюбившийся сериал! Обычно ждать приходится не долго. Что ж, поживем – увидим.

Сегодня, в анонсе 20 номера газеты Слово, мы как обычно расскажем вам о том, что наиболее интересного и значимого произошло на этой неделе в стране и в мире и что нашло отражение на страницах нашей газеты.

Антон Кравчик. «Инаугурация ЗЕ»: продолжение реалити-шоу «Слуга народа»?

20 апреля в сессионном зале Верховной Рады Украины состоялась торжественная инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Его инаугурационная речь, смело бросившая вызов власти коррумпированной олигархии, порвала все шаблоны подобных мероприятий и доказала, что новый президент – действительно несистемный политик нового поколения.

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Зеленский действительно удивил. Все произошло очень кинематографично и сенсационно. «Правительство не решает наших проблем, оно само является проблемой», – цитирует Зеленский президента США Рональда Рейгана и смотрит в направлении ложи правительства. У Гройсмана вытягивается лицо, сидящий рядом Яценюк начинает теребить бороду.

Основной революционной идеей инаугурационного спича ЗЕ было единство всех украинцев, всех граждан Украины независимо от этнических и национальных различий. Но вот сможет ли он ее воплотить? Президент ЗЕ не сказал главного - что для единства всех украинцев не мешало бы прекратить преступное притеснение русского языка и русскоязычных граждан. О том, что удастся, а что не удастся новому президенту Украины – читайте в материале Антона Кравчика.

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Игорь Назаренко. «По чем опиум для народа?»



В мире появилось мощное средство воздействия на умы – шоу-бизнес. Это оружие уже показало себя в США, где к власти пришел экстравагантный Дональд Трамп, следуя этой логике в Украине президентом стал эпатажный комик Владимир Зеленский. Трамп и Зеленский имеют богатую практику продюсирования шоу-бизнеса и личного в нем участия. С блеском применяя эти навыки во время своих избирательных кампаний, они победили. Именно их победы и стали свидетельством превращения шоу-бизнеса в мощное политическое оружие.

И против кого же это оружие отныне будет направлено? Вопрос, конечно, риторический…

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Еще на рубеже 60 - 70 –х прошлого века Тимоти Лири и другие адвокаты психоделии увидели сходство между виртуальным миром и кислотным «путешествием». Они оба открывают доступ в новый мир, не связанный законами физической реальности. Научившись превращать фантазию в факт в виртуальном или галлюцинаторном мире, люди приносят оттуда представление о том, как создать такую же реальность в мире физическом. «Чем большую свободу конструировать реальность чувствуют люди, тем большее влияние они смогут оказывать на системы, с которыми взаимодействуют», - считал доктор Лири.

Отсюда можно сделать неутешительный вывод для закулисных спонсоров продвижения проекта «Зе»: людей они конечно разыграли, но и люди, то уже разыгрались…

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Подробнее о виртуальном мире, в который мы все больше погружаемся, читайте в колонке редактора.

Никита Додон. «Что украинцам – раздрай, закордонцам – «клондайк».

Знатоки подметили общественно опасную уловку «политического бомонда» Украины: для «прорыва» на выборах в Верховную Раду политики, не имеющие достаточного доверия сограждан, раздувают скандалы по поводу общения на русском или украинском языке. Поэтому «верным признаком приближения выборов становятся языковые законы».

«Каждый раз, когда в нашем государстве возникают проблемы в экономике, социальной сфере, тут же возникает абсолютно надуманный «языковой вопрос». Ничем иным, как отвлечением от реальных проблем – это не является», – считает народный депутат Украины С. Кивалов. Просто интересно: как долго еще наши избиратели будут попадаться на такое?

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Не секрет, что нынешний мовный закон создали не на благо украинцам, а в ходе отмены принятого в 2012 г. приемлемого для большинства граждан Закона «Об основах государственной языковой политики» авторства С. Кивалова и В. Колесниченко. Тот нормативный документ предусматривал сбалансированное решение всего комплекса проблем многоязычия в Украине (при признании первенства и «государственного» статуса украинской «мовы»). Это удалось благодаря открытому общественному обсуждению проекта Закона, его предварительной экспертизе в Венецианской комиссии и… желанию соавторов достичь консенсуса, чтобы лишить правовых оснований для возбуждения «языковых» конфликтов.

Но увы, достаточно влиятельны в Украине и профессионалы партийных интриг, промышляющие не решением социальных конфликтов, а возбуждением розни. Тех «мудрецов» никак не устраивал Закон Кивалова-Колесниченко, ибо лишал «хорошо раскрученной» темы для вечных дебатов и… завлечения голосов. Подробнее о «мовных» интригах в Украине читайте в статье Никиты Додона.

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Элла Алыбина. «Имя раскола»

Мировая история благодарно хранят имена людей-созидателей, основателей, объединителей. С другой эмоциональной окрашенностью, но с не меньшим вниманием мы относимся к личностям-разрушителям, ниспровергателям, раскольникам. Даже руководствуясь благими намерениями и озвучивая гуманные цели, такие люди порождают исключительно вражду и разрушения. У раскола, как явления, их имена. Как показывают события последних дней, видное место в сём печальном списке по праву занимает Филарет.

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Одна и та же тактика, избранная Филаретом для решения различных проблемных ситуаций и, в конечном итоге, приводящая к расколу и деструкции всего задуманного, просматривается невооружённым глазом на протяжении всей его бурной жизни. И ни разу не сделан вывод и не вынесен урок из порождённых в результате бед и трагедий. Подробнее о деятельности самопровозглашённого патриарха и ее печальных последствиях – в материале Эллы Алыбиной.

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Антон Кравчик. «Как наш мозг созидает наше будущее»

В этой статье автор на полном серьезе утверждает, что если человек выстраивает у себя в мозгу некие модели и постоянно концентрируется на них, то в итоге, они воплощаются в жизнь. В качестве примера приводит знаменитого американского актера Джима Керри и даже – нашего нынешнего президента. И при чем здесь эти уважаемые люди?

ИГОРЬ

Керри смог обеспечить значительные нейрофизиологические изменения внутри своего организма. Когда он представил себя миру, то заставил ум и тело работать сообща и создал в материальном мире то, что сначала заложили в своем воображении. Множество экспериментов по мысленной репетиции доказали, что когда человек концентрируется на какой-то части своего тела, отдел мозга, управляющий этой частью, стимулируется, и если продолжать этим заниматься, то такая практика приведет к физическим изменениям в соответствующей сенсорной зоне мозга. Если удерживать осознание в одном и том же месте, то возбуждаешь и сплетаешь одни и те же сети нейронов, и в результате ты выстроишь более сильные мозговые карты в этой области. Именно это и сделали специалисты по визуализации будущего из команды В.Зеленского. Они создали экранный образ народного президента Голоборотько, в который успешно вжился Зеленский. Подобно Джиму Керри, ЗЕ каждый день видел, представлял себя президентом, и... стал им.

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Ну а мы еще раз напоминаем, что все материалы, о которых только что рассказали и еще много интересного, вы найдёте на страницах 20 номера газеты «Слово». Думайте о хорошем и оно произойдёт! Кравчик точно знает!