По чем опиум для народа?

Мы получаем такие реальности, какие заслуживаем.

Тимоти Лири Семь языков бога

В мире появилось мощное средство для воздействия на умы и достижения нужных политических целей – шоу-бизнес. Это оружие уже показало себя в США, где к власти пришел экстравагантный Дональд Трамп, следуя этой логике в Украине президентом стал эпатажный комик Владимир Зеленский. Трамп и Зеленский, оба имеют богатую практику продюсирования шоу-бизнеса и личного в нем участия. С блеском применяя эти навыки во время своих избирательных кампаний, они победили. Именно их победы и стали свидетельством превращения шоу-бизнеса в мощное политическое оружие.

Сегодня никого не удивишь тем, что фотожаба созданная в сети на политическую знаменитость, и показанная в вечернем ток-шоу более значима для избирателя, чем официальная платформа кандидата в президенты.

Постсоветские поколения, сформированные под влиянием масскульта MTV, демонстрируют сегодня стили и модели поведения, показанные в клипах, при этом они едва ли смотрели хоть один выпуск вечерних новостей. И это при том, что новостная линейка строится таким образом, чтобы манипулировать зрителем, но она доносит хоть какую то, пусть искаженную, но все же информацию. В случае с культурой MTV мы лицезрим новый уровень оболванивания с еще большей степенью свободы от реальности. Приходится констатировать, что наша медиа-индустрия взрастила поколение «видиотов», именно многие из них, очаровавшись Голобородько отдали голоса Зеленскому.

Мы видим, как на смену "оранжевым революциям" с их сакральными жертвами приходит шоу-бизнес с его кумирами, которые используют накопившееся в обществе социальное раздражение, неприязненное отношение к набившим оскомину авторитарным лидерам, унылым политикам, полагающимся на выборные технологии, фальсификацию и контроль над избирательным процессом.

Виртуальная реальность как идея способствовала объединению самых разнообразных фигур контркультуры. Зеленскй будучи политическим шоуменом-сатириком относится именно к контркультуре. Политическая сатира, порождаемая повседневностью, перекочевала из кухонь и площадей в театры. Именно там она ставилась под контроль властью. Мы помним, как в советское время идеологическими отделами партии и КГБ СССР КВН был превращен в управляемую шоу-индустрию по трансформации политической реальности. Но тогда он еще выполнял обслуживающую функцию, был так сказать на подтанцовках у профессиональных политиков. Хотя пример Жириновского, запущенного гэбушкой в формате шоу-политика, был своеобразным буревестником нового стиля, кстати его ошеломляющий успех у публики уже тогда ему давал возможность взгромоздиться на российский трон, но было еще не время.

Еще на рубеже 60 - 70 –х прошлого века Тимоти Лири и другие адвокаты психоделии увидели сходство между виртуальным миром и кислотным «путешествием». Они оба открывают доступ в новый мир, не связанный законами физической реальности. Научившись превращать фантазию в факт в виртуальном или галлюцинаторном мире, люди приносят оттуда представление о том, как создать такую же реальность в мире физическом. «Чем большую свободу конструировать реальность чувствуют люди, тем большее влияние они смогут оказывать на системы, с которыми взаимодействуют», - считал доктор Лири.

Отсюда можно сделать неутешительный вывод для закулисных спонсоров продвижения проекта «Зе»: людей они конечно разыграли, но и люди, то уже разыгрались…