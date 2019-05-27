Украинские бадминтонисты-любители съехались в Одессу на Кубок Дракона

В Одессе прошел первый парный открытый турнир по бадминтону «Babolat Dragons Cup». В турнире приняли участие более 50 бадминтонистов-любителей из городов юга Украины. Организатором турнира выступил бадминтонный клуб «Olympic Odessa» при поддержке народного депутата Украины, главы Студенческого спортивного союза Одесской области Сергея Кивалова и Национального университета «Одесская юридическая академия».

Этот турнир мы проводим первый раз, и только начинаем разрабатывать концепцию. Сейчас мы заняты возрождением в Одессе культуры любительского бадминтона, распространением спорта среди населения старшего возраста, то есть, развиваем как любительский спорт, так и профессиональный. Кубок Дракона мы планируем проводить ежегодно, как небольшой турнир тренировочный турнир,

- поделился руководитель бадминтонного клуба «Olympic Odessa» Владимир Кизыма.

Уже несколько лет клуб также является организатором ежегодного международного турнира «Кубок Черного моря», традиция которого ведется еще с 70-х годов. Как рассказал Владимир Кизыма, им удалось возродить эти соревнования после очень длительного перерыва. «Кубок Черного моря 2018» собрал более 200 спортсменов из девяти стран. Соревнования состоялись на базе спортивного комплекса Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана. В этом году ребята намерены повысить планку и пригласить участников как минимум из десяти стран.

Этот турнир имеет очень богатую историю. В прошлом году мы успешно провели его на базе спорткомплекса «Университет» на 8-й станции Большого Фонтана. Это стало началом нашего продуктивного сотрудничества с Международным гуманитарным университетом и Национальным университетом «Одесская юридическая академия». Мы будем продолжать эту традицию и планируем в этом году намного успешнее провести этот турнир, улучшить организацию, поправить моменты, в которых мы имели недочеты. Сергей Васильевич Кивалов заинтересовался развитием бадминтона как вида спорта и оказывает нам сильную поддержку. Мы проводили совместно Универсиаду – первенство вузов, то есть мы продолжаем развивать бадминтон и среди студентов,

- рассказывает Владимир Кизыма.

Кроме того, клуб планирует задействовать спортивные площадки университета и для проведения тренировок.

Там прекрасные условия, есть и трибуны, хорошие раздевалки, душевые, до моря рукой подать, все красиво, очень понравилось,

- добавил главный тренер клуба Александр Кизыма.

Бадминтоном Александр Кизыма занимается уже 15 лет, из них – шесть лет ведет тренерскую деятельность. Работает как с детскими, так и взрослыми группами, с мастерами спорта и кандидатами. По его словам, любительский бадминтон привлекает людей разного возраста и профессий. Так же это довольно доступный вид спорта, который еще является и наиболее безопасным.

Играть в бадминтон можно просто в парке, но это несерьезно. Лучше делать это на корте, с хорошим светом, без ветра, без каких-либо помех, и с хорошими ребятами, которых можно найти в нашем клубе. Тем, кто приходит первый раз, мы даем инструктаж и ведем до определенного уровня. Кому-то просто попинать воланчик, кому-то более профессионально,

- отметил Александр Кизыма.

Спортсменом-бадминтонистов Андрей Сороквиков из Николаева стал случайно. Занимается он всего четыре года, но вместе с клубом часто путешествует по стране, старается принимать участие в различных любительских турнирах.

Бадминтон – это спорт коллективный, нельзя заниматься индивидуально. По Украине различные турниры проходят практически еженедельно. Мы играем в Коблево, Днепре, Николаеве. В Одессе – впервые, и нам здесь очень понравилось. Милейшие люди, отличной зал, очень хорошие соперники, в основном одесситы. Аматоры не считают свои достижения, для на это тусовка. Наши цели – здоровье, общение, эмоции, знакомства, именно этого мы ждем от спорта. Кроме того, это большой труд – это регулярные тренировки, отработка техники,

- поделился Андрей Сороковиков.

Турнир «Babolat Dragons Cup» проводится в парных категориях. Мастер спорта Виктория Коваленко призналась, что игра в паре намного привлекательней одиночной.

В одиночке ты только один играешь, можешь рассчитывать только на себя, а в паре – это еще партнер. Это еще и взаимодействие партнера с партнером, и от этого зависит игра. Парные игры мне нравятся больше,

- рассказывает Виктория.

Сама она занимается бадминтоном более 10 лет, и не раз становилась призером и чемпионом на Всеукраинских соревнованиях. Для ее партнера Виталия Певнева бадминтон – больше любительский вид спорта. Впервые он взял ракетку в руки 16 лет назад. Потом был длительный перерыв, и только недавно он приступил к регулярным тренировкам на базе клуба «Olympic Odessa».

Бадминтон – это очень динамичный, интересный, непредсказуемый вид спорта, но, к сожалению, очень недооцененный. Почему-то все считают, что теннис – более интересный вид спорта, но, как по мне, бадминтон более непредсказуемый. Это интригует, это интереснее и динамичнее. Мне кажется, что бадминтонисты более выносливы, нежели теннисисты,

- поделился Виталий Певнев.

В следующий раз «Olympic Odessa» намерен собрать бадминтонистов любителей и ветеранов в августе на международный турнир «Кубок Черного моря», который будет проходить в спорткомплексе Международного гуманитарного университета.