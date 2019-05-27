Одесские школьники соревновались в знании права

На базе правового клуба PRAVOKATOR прошел первый в Одессе правовой турнир среди детей. В знаниях права и законов Украины соревновались ученики 9-х классов школ Приморского района. Мероприятие было инициировано комиссией по вопросам законности и защиты прав молодежи Молодежного совета города Одессы. Соорганизаторы турнира - Координационный совет молодых юристов при Главном территориальном управлении юстиции в Одесской области и Юридическая клиника Национального университета «Одесская юридическая академия».

Это первый пилотный проект, в котором принимают участие школы Приморского района. В дальнейшем мы планируем привлечь школы всего города и области. Мы хотим поднять уровень правового образования и осведомленности подрастающего поколения, потому что – это наше будущее. Традиционно данный проект реализовывается совместно с Национальным университетом «Одесская юридическая академия,

- рассказывает Начальник Главного территориального управления юстиции Одесской области Руслан Сауляк.

Проведение турнира организаторы посвятили Дню защиты детей. Очень важно, чтобы дети знали свои права еще со школьной скамьи и могли защищать себя и своих близких.

Думаю, что сегодняшний турнир даст старт общегородскому постоянному конкурсу. Кроме этого, у нас еще есть наработки по проведению подобных турниров, которые связаны с правовым образованием, с информированием молодежи о ее правах. Надеюсь, что такие мероприятия станут частыми и регулярными, и в них смогут принимать участие и школьники, и молодежь нашего города,

- отметил представитель Молодежного совета, глава Молодежной платформы «Будущее» Владимир Сивак.

Главный партнером правового турнира выступила Юридическая клиника Национального университета «Одесская юридическая академия», которая функционирует в Одессе уже более 20 лет.

Юридическая клиника была создана по инициативе Президента вуза Сергея Васильевича Кивалова. Каждый год сюда обращаются за помощью сотни граждан, и не только одесситы. Приезжают люди и из других городов, потому что знают, что качественную юридическую помощь можно получить именно здесь. На сегодняшний день мы понимаем, что не только правовое образование, но и правовая помощь гражданам, и молодым в том числе, является основной из задач нашей комиссии по вопросам законности и защиты прав молодежи Молодежного совета города Одессы,

- добавил Владимир Сивак.

Как отметила директор Юридической клиники Юлия Шишацкая, инициатива Президента университета Сергея Кивалова приносит пользу не только горожанам, но и студентам вуза, которые, таким образом, имеют возможность практически освоить дисциплины права в различных сферах деятельности.

Защита прав человека – это основная деятельность Юридической клинки. Уже многие годы мы работаем с различными категориями граждан. Защита прав и молодежи, и других категорий населения – это наша работа. Мы хотим помочь, обучить, рассказать, как нужно защищать людей, привить любовь к своему дело, популяризировать правовое образование среди молодежи, и считаем, что за этим будущее. Хорошие специалисты в юридической сфере будут нужны всегда. И наши ребята, участники турнира, показывают, что они готовы, они хотят, и действительно у них будет прекрасное будущее,

- отметила Юлия Шишацкая.

Организаторы турнира подготовили для участников довольно широкий круг вопросов. Они касались не только школьной программы, но и наиболее актуальных на сегодня проблем общества, таких как булинг, насилие в семье. Ребята имели возможность продемонстрировать свои знания, владение правовыми дисциплинами, умение защищать свои права и права других людей.

Мой жизненный опыт не раз мне демонстрировал, что без знания права в нынешнем мире никуда. Я считаю, если бы каждый знал свои права и законы, не было бы различных неурядиц, с которыми нам часто приходится сталкиваться в обычной жизни,

- поделился капитан команды школы Ланжероновского лицея, ученик 9-го класса Никита Петренко.

Его одноклассница Александра считает, что знания права необходимы каждому, независимо от выбора специальности.

Зная свои права, мы сможем фактически образовать себя в обществе, сможем решить различные вопросы, касающиеся нашего имущества и наших прав на это имущество,

- отметила Александра.

Для многих ребят участие в турнире – это не просто новый опыт, но и очередная ступенька к дальнейшей профессиональной карьере.

В нашу команду мы собрали самых умных, кто разбирается в этой теме и хочет связать свою жизнь с правом. Мне очень нравится эта дисциплина, и я бы хотел получить юридическое образования в качестве второго, поскольку право очень важно в жизни. Если ты идешь в бизнес или занимаешься какими-то делами, зная законы, зная свои права, ты можешь очень много добиться,

- уверен девятиклассник школы №59 Алексей Миронов.

Его одноклассник Кирилл уже определился с выбором будущей профессии. Он намерен работать в сфере международных отношений и уже добился определенных успехов не только в знании права, но и знании иностранных языков.

Когда передо мной стал вопрос, чем заниматься, я решил, что мне больше по душе именно правовые науки. Считаю, что работа в сфере международных отношений достаточно перспективна,

- отметил Кирилл.

Правовой турнир проходил в несколько этапов. Ребята участвовали в блиц-опросах, решали задачи, принимали участие в дискуссиях. Несмотря на то, что победителем была выбрана только одна команда, грамотами и подарками от организаторов были отмечены абсолютно все участники.