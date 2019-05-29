Олимпийцы-дзюдоисты делятся опытом с будущими чемпионами

В рамках проекта Национального олимпийского комитета Украины в спортивном клубе «Рандори» прошел мастер-класс от звезд одесского дзюдо. Своим опытом с юными спортсменами поделились заслуженный тренер Украины, главный тренер Одесской области по дзюдо, доцент кафедры физвоспитания Национального университета «Одесская юридическая академия» Иван Чертов и его воспитанники, мастера спорта международного класса – чемпион мира и Европы среди молодежи 1983 года Геннадий Ярёмемко и бронзовый призер чемпионата Европы 2018 года, обладатель пяти медалей турниров «Гран-при», кандидат на участие в Олимпийских играх 2020 года Александр Гордиенко.

На встречу с чемпионами пришли воспитанники клубов «Рандори», «Кодокан» и ДЮСШ №15. Как рассказал тренер клуба «Рандори», мастер спорта международного класса Геннадий Ярёменко, такие мероприятия имеют очень важный воспитательный момент для будущих чемпионов.

Со временем тренер для ребенка немного «замыливается», становится естественным, а здесь появляется новый человек, и дети включаются немного по-другому. Мы уже участвовали в мастер-классах во время турниров. Могу сказать, что это дает очень хороший эффект. Нельзя сказать, что дети запоминают все массово, но, по крайней мере, на кого-то это откладывает какие-то новые впечатления.

- отметил Геннадий Ярёменко.

Кроме того, на мастер-классах затрагивается и теоретический аспект. Участники встречи рассказали об истории одесского дзюдо, о достижениях одесских дзюдоистов, немного расширив представление детей об этом виде спорта.

Геннадий Ярёменко и Александр Гордиенко – оба выросли в клубе «Олимпийские надежды», который был создан более 20 лет назад в Национальном университете «Одесская юридическая академия» по инициативе Президента вуза Сергея Васильевича Кивалова. Геннадий является чемпионом СССР, чемпионом Европы, обладателем многих кубков мира и Европы. Это человек, который стоял у истоков развития, создании одесской школы дзюдо. Он же был и первым чемпионом мира, который привез первую золотую медаль в составе сборной команды СССР, и это была первая золотая медаль в украинской школе дзюдо. Сегодня он является руководителем детского спортивного клуба, уникального клуба, со своей новой методикой и новой структурой.

- рассказывает Заслуженный тренер Украины Иван Чертов.

Своими секретами – как одержать победу над противником - с ребятами также поделился 27-летний чемпион, заслуженный мастер спорта Украины Александр Гордиенко. В дзюдо он пришел, когда ему было 18, и очень быстро стал расти по спортивной карьерной лестницы. Три года подряд он был Чемпионом Европы, также является многократным чемпионом, серебряным и бронзовым призером этапов Кубка мира по дзюдо и призером Европейских Олимпийских игр в Баку 2015-го года.

Я пробовал свои силы во многих видах спирта, но, когда стал ездить на соревнования по дзюдо, просто влюбился в это боевое искусство. У нас есть парижский турнир, турнир в Тоико. В этих странах традиции дзюдо на высочайшем уровне. На соревнования всегда приходит очень много людей, набивается полный зал, все болеют. Такая атмосфера очень вдохновляет. Кром этого, дзюдо – это очень интересный вид спорта, и он непростой. Здесь надо очень много думать и развиваться, как физически, так и технически.

- поделился Александр Гордиенко.

Чемпион также поделился с ребятами своим первым опытом участия в соревнованиях.

Когда я поехал на первые соревнования, упал через 10 секунд. Я хотел сразу же закончить, но тренер, сказал мне, что это только начало, что надо работать, тренироваться и все получится. Хочу посоветовать молодым ребятам: если у вас что-то не получается, то расстраиваться не надо. Слушайте своего тренера и работайте над собой. С каждым днем будет становиться все лучше и лучше.

- рассказывает Александр Гордиенко.

Сейчас чемпион планирует принять участие в Олимпийских играх 2020 года, которые будут проходить Токио. По его словам, попасть на олимпиаду – мечта каждого спортсмена. Однако, подготовка потребует от него значительных усилий. Из-за травмы почти девять месяцев Александр не мог принимать участие в соревнованиях, поэтому в ближайшее время ему предстоит наверстать весь упущенный соревновательный опыт, и, конечно, следить за своим здоровьем.

Кроме успехов в спорте, Александр всегда показывал отличные результаты и в учебе. Школу он закончил с золотой медалью, также получил два красных диплома – бакалавра и магистра – по окончанию Национального университета «Одесская юридическая академия». Здесь же он закончил и аспирантуру, успешно преподает и именно тут, в Юридической академии началась и его спортивная карьера.

Взрослая команда по дзюдо сегодня у нас готовится в Центре спортивных единоборств Национального университета «Одесская юридическая академия». Там созданы современные условия для тренировок. Большую поддержку оказывает народный депутат Сергей Васильевич Кивалов. Также строятся новые спортивные сооружения. Все это – европейское видение и очень перспективно. Мы надеемся, что в ближайшее время на этой универсально базе мы сможем провести чемпионаты мира и Европы по видам спортивных единоборств.

- добавил Иван Чертов.

От других видов борьбы дзюдо отличается меньшим применением физической силы при выполнении приемов и большим разнообразием разрешенных технических действий.

В дзюдо отсутствуют удары, которые заменяются искусством броска, искусством использования силы и потенциала своего противника. Дословно «дзюдо» переводится как «мягкий путь» - заставляя партнера ошибиться, поймать его на этом, используя его ошибку в свою пользу.

- поделился Геннадий Ярёменко.

Также Дзюдо является универсальным видом спорта. В олимпийской программе из 40 видов дисциплин дзюдо постоянно находится в тройке ведущих видов спорта.