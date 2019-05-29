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  • Дата: Сегодня, 12:48
Сегодня, 12:48

Студентам Одесской юракадемии прочитал лекцию судья Европейского суда по правам человека

Категория: Новости / Наука и образование

Студентам Одесской юракадемии прочитал лекцию судья Европейского суда по правам человека

Одесскую юракадемию посетил судья Европейского суда по правам человека от Азербайджана Лятиф Гусейнов. Он ознакомился с работой вуза и встретился со студентами всех факультетов.

 

 

 

Я очень люблю эту страну и очень рад быть здесь. И у меня сегодня была возможность ознакомится с прекрасным университетом, с прекрасными условиями, которые созданы для студентов. В то время, когда мы учились в Киеве у нас, конечно, была мечта увидеть какого-то международного чиновника, международного судью. Но никогда не было такой возможности. Поэтому я прекрасно понимаю, насколько важно для студентов даже сам просто факт встречи
отметил Лятиф Гусейнов, судья Европейского суда по правам человека.

Студентам Одесской юракадемии прочитал лекцию судья Европейского суда по правам человека

 

Все желающие студенты-юристы имели возможность посетить лекцию судьи, которая касалась актуальных проблем юриспруденции Европейского суда по правам человека. Они отмечают, такие встречи – это возможность, которая предоставляется не во всех юридических вузах. Одесская юридическая академия в этом плане занимает передовые места, ведь президент вуза Сергей Кивалов, будучи политиком международного уровня и много лет представляя Украину в Венецианской комиссии и Парламентской ассамблее Совета Европы, большое внимание уделяет развитию международного сотрудничества.

Илья Тяпкин, студент судебно-административного факультета, поделился впечатлениями от лекции:

Такие встречи они категорически важны. Такие встречи являются неоспоримым плюсом нашего университета потому, что не все университеты, которые дают юридическое образование могут устроить встречи с людьми такого уровня. Когда ты общаешься с человеком, который непосредственно в судебной практике, или прокурорской практике или какой-либо другой, а тем более, когда человек такого высокого уровня. Ты можешь задать ему все вопросы, которые тебя интересуют.

Каждый слушатель, у которого возникли вопросы, смог задать их судье.

Студентам Одесской юракадемии прочитал лекцию судья Европейского суда по правам человека

 

 

Студентка факультета международно-правовых отношений Мария Грабарчук, признается, работа в Европейском суде по правам человека – её мечта:

Вообще я считаю, что это невероятная, колоссальная возможность как для студентов, так и для сотрудников нашего вуза, что мы можем слушать лекции  Европейских судей, потому, что все-таки практика и теория - это две разные вещи. Мы изучаем теорию и хотелось бы видеть, как она имплементируется в практику. Одна из моих мечт - работать в такой международной организации, может даже в ЕСПЧ. И поэтому мне лично очень интересно узнать, как это все работает.

Отметим, Лятиф Гусейнов с 2003 по 2016 был членом Венецианской комиссии, с 2008 по 201 – членом Консультативного комитета Совета по правам человека. В Европейском суде по правам человека работает с 2017 года.

Напомним также, что в Одесской юракадемии состоится Международная научно-практическая конференция «Юрисдикция Европейского суда по правам человека в цифровую эру», основными участниками которой выступят 4 судьи Европейского суда по правам человека, а также судьи Конституционного суда Украины, Верховного суда Украины, Высшего антикоррупционного суда Украина, судов города Одессы, ведущие адвокаты, ученые со всей Украины.



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