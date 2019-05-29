Студентам Одесской юракадемии прочитал лекцию судья Европейского суда по правам человека

Одесскую юракадемию посетил судья Европейского суда по правам человека от Азербайджана Лятиф Гусейнов. Он ознакомился с работой вуза и встретился со студентами всех факультетов.
Все желающие студенты-юристы имели возможность посетить лекцию судьи, которая касалась актуальных проблем юриспруденции Европейского суда по правам человека. Они отмечают, такие встречи – это возможность, которая предоставляется не во всех юридических вузах. Одесская юридическая академия в этом плане занимает передовые места, ведь президент вуза Сергей Кивалов, будучи политиком международного уровня и много лет представляя Украину в Венецианской комиссии и Парламентской ассамблее Совета Европы, большое внимание уделяет развитию международного сотрудничества.
Илья Тяпкин, студент судебно-административного факультета, поделился впечатлениями от лекции:
Каждый слушатель, у которого возникли вопросы, смог задать их судье.
Студентка факультета международно-правовых отношений Мария Грабарчук, признается, работа в Европейском суде по правам человека – её мечта:
Отметим, Лятиф Гусейнов с 2003 по 2016 был членом Венецианской комиссии, с 2008 по 201 – членом Консультативного комитета Совета по правам человека. В Европейском суде по правам человека работает с 2017 года.
Напомним также, что в Одесской юракадемии состоится Международная научно-практическая конференция «Юрисдикция Европейского суда по правам человека в цифровую эру», основными участниками которой выступят 4 судьи Европейского суда по правам человека, а также судьи Конституционного суда Украины, Верховного суда Украины, Высшего антикоррупционного суда Украина, судов города Одессы, ведущие адвокаты, ученые со всей Украины.