Студентам Одесской юракадемии прочитал лекцию судья Европейского суда по правам человека

Одесскую юракадемию посетил судья Европейского суда по правам человека от Азербайджана Лятиф Гусейнов. Он ознакомился с работой вуза и встретился со студентами всех факультетов.

Я очень люблю эту страну и очень рад быть здесь. И у меня сегодня была возможность ознакомится с прекрасным университетом, с прекрасными условиями, которые созданы для студентов. В то время, когда мы учились в Киеве у нас, конечно, была мечта увидеть какого-то международного чиновника, международного судью. Но никогда не было такой возможности. Поэтому я прекрасно понимаю, насколько важно для студентов даже сам просто факт встречи – отметил Лятиф Гусейнов, судья Европейского суда по правам человека.

Все желающие студенты-юристы имели возможность посетить лекцию судьи, которая касалась актуальных проблем юриспруденции Европейского суда по правам человека. Они отмечают, такие встречи – это возможность, которая предоставляется не во всех юридических вузах. Одесская юридическая академия в этом плане занимает передовые места, ведь президент вуза Сергей Кивалов, будучи политиком международного уровня и много лет представляя Украину в Венецианской комиссии и Парламентской ассамблее Совета Европы, большое внимание уделяет развитию международного сотрудничества.

Илья Тяпкин, студент судебно-административного факультета, поделился впечатлениями от лекции:

Такие встречи они категорически важны. Такие встречи являются неоспоримым плюсом нашего университета потому, что не все университеты, которые дают юридическое образование могут устроить встречи с людьми такого уровня. Когда ты общаешься с человеком, который непосредственно в судебной практике, или прокурорской практике или какой-либо другой, а тем более, когда человек такого высокого уровня. Ты можешь задать ему все вопросы, которые тебя интересуют.

Каждый слушатель, у которого возникли вопросы, смог задать их судье.

Студентка факультета международно-правовых отношений Мария Грабарчук, признается, работа в Европейском суде по правам человека – её мечта:

Вообще я считаю, что это невероятная, колоссальная возможность как для студентов, так и для сотрудников нашего вуза, что мы можем слушать лекции Европейских судей, потому, что все-таки практика и теория - это две разные вещи. Мы изучаем теорию и хотелось бы видеть, как она имплементируется в практику. Одна из моих мечт - работать в такой международной организации, может даже в ЕСПЧ. И поэтому мне лично очень интересно узнать, как это все работает.

Отметим, Лятиф Гусейнов с 2003 по 2016 был членом Венецианской комиссии, с 2008 по 201 – членом Консультативного комитета Совета по правам человека. В Европейском суде по правам человека работает с 2017 года.

Напомним также, что в Одесской юракадемии состоится Международная научно-практическая конференция «Юрисдикция Европейского суда по правам человека в цифровую эру», основными участниками которой выступят 4 судьи Европейского суда по правам человека, а также судьи Конституционного суда Украины, Верховного суда Украины, Высшего антикоррупционного суда Украина, судов города Одессы, ведущие адвокаты, ученые со всей Украины.