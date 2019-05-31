АНОНС Слова № 21 1350 ВИДЕО

Пять лет Украина с глубоким отвращением наблюдала, как шоколадный король Петр Порошенко расхаживает в камуфляже, изображая из себя этакого Рэмбо. На днях мы могли наблюдать, как уже новый президент Владимир Зеленский в бронежилете и каске инспектирует позиции ВСУ. Если бы все эти действия президентов хоть как-то приближали долгожданный мир на Донбассе, то пусть себе. Но, к сожалению, пока об этом ничего не говорит…

Сегодня, в анонсе 21 номера газеты «Слово» мы как обычно расскажем вам о том, что нового и интересного произошло в нашей стране на этой неделе и что нашло отражение на страницах газеты.

«Антон Кравчик. «Конфликтология зРады»

Утром 23 мая президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Отвечая на вопрос журналистов перед началом выступления на iForum е, будут ли переговоры с Россией, президент сказал: «Нет». Однако уже вечером того же дня на встрече с активистами он заявил, что собирается провести референдум о мире с РФ.: «Мы хотим услышать мнение людей относительно возможных переговоров с Россией». Так сказал Зеленский. Чем же вызвана такая неопределенность в его словах и к чему она может привести?

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На встрече с общественниками Зеленский уточнил, что предлагаемый референдум будет носить информационный, а не законодательный характер: «Мы должны слышать каждого человека: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми», — отметил Зеленский. Но уже в четверг у здания президентской администрации прошла первая акция протеста. А накануне на официальном сайте президента была зарегистрирована петиция с требованием отставки Зеленского. Участники акции и те, кто подписал петицию, возмутились методами, которыми новый президент может прийти к миру в Донбассе. «С убийцами о мире не договариваются!» – такими были плакаты митингующих. Подробнее о первых шагах Зеленского и силе противодействия ему читайте в материале Антона Кравчика.

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Игорь Назаренко. «Насмешить комика, Саакашвили как информационное оружие»

Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая подписал указ, которым вернул Саакашвили украинское гражданство, тот в свою очередь поблагодарил Зеленского за такое решение.

Между тем в самой Грузии Саакашвили обвиняют сразу по нескольким статьям уголовного кодекса, в том числе в растрате государственных средств. Зачем Зеленскому понадобился преступник и международный проходимец Михо?

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Тому есть несколько оснований. Во-первых, кивок Западу. Не знаю, состоит ли Саакашвили все еще в действующей резидентуре, или его учетная карточка уже сдана в архив, но Запад «своих» не бросает и не смотря на очевидную опасность от действий неудержимого Михо, все-таки было принято решение о возврате Саакашвили украинского гражданства.

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Подробнее о других возможных причинах возвращения гражданства Украины бывшему грузинскому президенту читайте в колонке редактора.

Никита Додон «Страсти по «люстрации» и «закрытию списков»

Первые же Указы нового Президента Украины ожидаемо вызвали нападки его противников. По дурной традиции, не раскрывая публике мотивы «критики», они выискивают, к чему бы придраться, какой факт или словцо — выгодно оспорить. И таковыми сочли: в назначении главы АП — «нарушение закона о люстрации», а в проведении досрочных перевыборов Верховной Рады — сохранение «закрытости» партийных списков.

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На грани лжи и «недоразумения» обсуждают в «политикуме» Украины мнимое «моральное преступление»: решено внеочередные выборы Верховной Рады проводить – по-старому, с некими «закрытыми» списками кандидатов. Пока это муссировали разные «знатоки», 1-я заместитель председателя Рады Ирина Геращенко строчила жалобы даже иностранцам, заверив их, будто однопартийцы Порошенко «отстаивали открытые избирательные списки и гендерную квоту». Ежу понятно, что скандалами порошенковцы отвлекли внимание публики от своего сомнительного «успеха»: обмана команды «ЗЕ».

Подробнее о том, в чем обвиняют Зеленского, что из этого соответствует действительности, а что нет – в материале Никиты Додона.

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Антон Кравчик. «Неумолимый облик власти»

По данным Liga.net друзья детства и бизнес-партнеры президента Владимира Зеленского по Кварталу 95 занимают высокие должности в Администрации президента, СБУ и Кабмине. «Кому нравится, когда президент назначает на должность своего кума или армейского друга? Почему так происходит уже 28 лет?» - спрашивал Зеленский перед первым туром выборов президента. А потом пришел на Банковую и возглавил эту традицию. Правильно ли сделал новый президент Украины?

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Может быть кого-то такое мнение удивит, но было бы досадной ошибкой, если бы он этого НЕ сделал! По всем законам власти он привел свою властную группировку, понятие о которой сегодня широко используется в науке о власти. Что же это за наука, что такое властные группировки и как это все отражается на нашей действительности – читайте в материале Антона Кравчика.

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Ну а мы еще раз напоминаем, что все перечисленные материалы и еще много интересного вы найдете в 21 номере газеты Слово.