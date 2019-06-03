Конфликты несовершеннолетних (буллинг): какие последствия?

На сегодняшний день распространённой проблемой среди подростков является буллинг. Буллинг – это травля детей сверстниками в детских коллективах. Это агрессивное и сознательное поведение одного ребенка относительно другого. От случайной драки буллинг отличается систематичностью и регулярностью.

Украина занимает 9 место среди 42 исследуемых стран по проценту жертв буллинга среди подростков. В прошлом году в нашей стране 67% детей стали жертвой или свидетелем травли. 40% пострадавших от травли вообще ни с кем не делились проблемой.

Жертва буллинга – это кто?

Жертвами буллинга чаще всего становятся дети, которые чем-то отличаются от других. К примеру, скромно одетые, отличники в учебе, не имеющие дорогих гаджетов или являющиеся представителями другой расы. Раньше таких детей называли «белые вороны». В общем, жертвы – это дети, которые не могут сопротивляться и противостоять агрессии. Они боятся. Некоторые дети не защищаются, поскольку имеют установку от родителей «драться – это плохо». Замкнутые в себе, одинокие, недоверчивые, медлительные дети часто привлекают агрессора своим типом характера.

Какие дети становятся буллерами (те, кто травят)?

Принято считать, что это дети из неблагополучных семей. Это не так. Буллерами становятся представители состоятельных и интеллигентных семей. Там детям хватает внимания и любви взрослых. Иногда родители для них не авторитет. Поэтому из-за травли, запугивания утверждаются за счет других. Девушки, которые травят, обычно имеют социальный авторитет среди подруг. Парни – убеждены в собственной силе, все вопросы решают кулаками и запугиванием.

Кто, где и когда отвечает за избиение несовершеннолетнего?

Обязательство ответственности о здоровье и поведении ребенка всегда будет возлагаться на его родителей или опекунов. Это касается случаев, когда ребенок находится дома, на улице, в магазине и других подобных местах.

Образовательные учреждения снимают часть этой ответственности с родителей. Пока чадо находится в детском саду или школьном учреждении, отвечать за него будут воспитатели, преподаватели и администрация заведения.

Если ребенок посещает экскурсию во внешкольное время?

Каждая экскурсионная группа должна иметь руководителя и заместителей, которые и несут ответственность за детей.

В случае избиения несовершеннолетнего лицо, нанесшее физический вред, понесет гражданско-правовое, административное и даже уголовное наказание. Этого требует закон «Об охране детства».

Главным документом международного уровня, защищающим права ребенка, выступает Конвенция ООН о правах несовершеннолетнего. В украинском государстве это бремя ложится на Конституцию, Семейный и Гражданский кодексы, а также Закон, предупреждающие насилие в семье.

Кто в ответе за драку в школе или детском саду?

Когда ученик появляется на территории образовательной школы, руководство школы, а также классный преподаватель берут на себя ответственность за ребенка. На уроках к ответственности подключается преподаватель текущего предмета.

Соответствующий Закон «Об образовании» обязывает учителей защищать своих учеников от насилия, преимущественно психологического.

Если в школе произошла драка между учащимися,прямая вина будет лежать исключительно на повздоривших детях и их родителях. Учителя можно обвинить лишь в бездействии, если он видел конфликт и не предпринял никаких действий. Проще говоря, преподаватель должен предотвратить возможную драку между своими подопечными. Если конфликт начался на глазах учителя — это плохое выполнение его обязанностей, влекущее за собой дисциплинарные взыскания.

Все школьные конфликты находятся в компетенции заместителя директора по воспитательной работе. Именно этот человек определяет все обстоятельства ЧП и вызывает родителей для дальнейших разбирательств.

Почему родители?

Следует понимать, что образовательные учреждения лишь предоставляют помощь родителям в воспитательном процессе. Работающие в школах социальные педагоги и психологи, работа которых направлена на упреждение возможных конфликтов и споров, объясняют детям, что существуют мирные способы решения проблем. Пробелы в воспитании — вина родителей и опекунов.

Какое наказание за побои ребенка несовершеннолетним?

Независимо от того, где произошла драка двух детей, ответственность понесет обидчик и его родители. Нужно понимать объем ответственности, которая ложится на затеявшего драку ребенка.

Уголовный кодекс Украины предусматривает ответственность за причинение легких, средних и тяжелых повреждений, а также истязаний и побоев.

Согласно законодательству, подростки 14-летнего возраста будут отвечать перед законом за нанесение среднего и тяжелого телесного ущерба. И только с 16 лет за нанесение вреда в виде легких повреждений.

Что грозит несовершеннолетнему с 11 до 14 лет?

Гражданский Кодекс Украины утверждает, что дети данного возраста имеют неполную дееспособность и не несут ответственности за причиненный другому несовершеннолетнему вред.

Если ребенок, которому исполнилось 11 лет, но он еще не достиг возраста, когда наступает уголовная ответственность, совершает запрещенные действия, несущие состав преступления, к нему могут быть применены принудительные меры воспитательного характера в судебном порядке.

Такими методами являются:

– ограничение вариантов проведения свободного времени;

– передача под надзор ответственных за него взрослых;

– назначение ребенка в специальное учебно-воспитательное заведение.

Если ребенок нанес тяжелые повреждения своему сверстнику до достижения 14 лет, к административной ответственности можно привлечь исключительно родителей согласно Кодексу Украины о административных правонарушениях.

Решение касательно родителей, принимается исключительно судом.

Что будет за нанесение побоев от 14 до 16 лет?

За избиение несовершеннолетнего несовершеннолетним от 14 до 16 лет уголовная ответственность предусмотрена только зананесение средних и тяжелых телесных повреждений.

Если ребенком были нанесены телесные повреждения легкой степени — уголовная ответственность не предусмотрена.

Однако, согласно Кодексу Украины о административных правонарушениях, если несовершеннолетние не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность — за их деяния будут отвечать родители. А именно — наложение штрафа от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

При злостном невыполнении своих обязанностей родителей и лиц, которые их заменяют, ждет уголовное наказание, которое предусматривает ограничение или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Полная ответственность с 16 лет

Данная возрастная отметка делает ребенка способным нести полную ответственность за свои преступные действия. Совершившего правонарушение ребенка ждет наказание согласно Уголовному кодексу и Кодексу Украины о административных правонарушениях:

Нанесение телесных повреждений легкой степени наказывается штрафом до 50 зарплатных минимумов или работами общественного характера до 200 часов, или исправительными работами до 1 года. Если причиненный ущерб имеет следствие для потерпевшего как расстройство здоровья или небольшая потеря работоспособности, наказание увеличится. Нарушителю грозит 50–100 необлагаемых налогом доходов граждан или же общественные работы 150–240 часов, или же исправительные работы до одного года, или арест до полугода, или ограничение свободы сроком до двух лет.

Нанесение телесных повреждений средней степени

Наказывается исправительными работами до 2-х лет либо ограничением/лишением свободы до 3-х лет. Если нападение совершалось с целью запугать пострадавшего или его семью, либо по причине расовой, религиозной или национальной дискриминации, наказанием будет лишение свободы на 3–5 лет.

Нанесение тяжких телесных повреждений— лишение свободы сроком 5–8 лет. Если действия привели к особым мучениям или совершались несколькими лицами, срок может быть увеличен до 7–10 лет.

Как доказать факт драки детей?

Прежде всего, родители должны зафиксировать наличие побоев при помощи судебно-медицинского эксперта. Они будут играть ключевую роль в дальнейших разбирательствах.

По причине того, что нанесением вреда несовершеннолетнему человеку занимается полиция, пострадавшая сторона не обязана ничего доказывать — это работа полицейских.

Родители пострадавшего ребенка при желании могут предоставить доказательства — фотографии, видеоролики и т.д.

Что делать родителям подростка, которого избивают в школе?

Для начала необходимо узнать у ребенка все нюансы и подробности событий, приведших к избиению. Реакция учителей также крайне важна, ведь они должны выстраивать учебный процесс таким образом, чтобы одноклассники и другие дети не конфликтовали между собой.

Первым шагом будет подача заявления на имя директора учебного учреждения. К этому шагу относится и обращение к родительскому комитету. Администрация школы должна принять меры для противодействия таким правонарушениям, для этого в каждой школе присутствует детский психолог.

Органы опеки и попечительства также нужно поставить в известность. Они занимаются многими вопросами, среди которых числится надзор за соблюдением прав и интересов несовершеннолетних граждан.

Заявление об избиении, поданное в районное управление образования, должно привести к созданию специальной комиссии, которая не только проведет расследование совместно с представителями школы, но и проверит методы работы учителя. По окончанию процесса комиссия должна предоставить документированное заключение.

Если несовершеннолетний подвергся умышленному насилию, необходимо писать заявление в правоохранительные органы. Национальная полиция установит все обстоятельства преступления и привлечет виновника к ответственности в соответствии с законом.

Унижение прав и избиение несовершеннолетних в школах — явление, к сожалению, нередкое. Частота таких происшествий привела к появлению такого понятия как буллинг (регулярное унижение, насмешки и издевательство). Родители должны помнить, что чем раньше они примут меры к противодействию издевательству над своим чадом, тем меньший вред будет нанесен ребенку.

Игнорирование «детских» проблем может привести не только к физическим травмам, но и к проблемам психики, которые могут проявляться всю жизнь. Правонарушения не должны оставаться безнаказанными.

Стоит отметить, что в Юридическую клинику также обращаются посетители с вопросами «кто отвечает за избиение несовершеннолетнего?», «Какое наказание за побои ребенка несовершеннолетним?».

Так, в декабре 2018 года к нам обратилась гражданка В. с проблемой избиения её сына подростком.

Со слов обратившейся, двое школьников, один из которых её сын – 14-летний П., пытались выяснять отношения после уроков. После первого же удара в солнечное сплетение 14-летний мальчик свалился на землю, но 12-летнего парня это не остановило, и он продолжил наносить удары ногами по голове и животу оппонента. Дать отпор школьник не мог из-за сильной боли, которая сковала тело. При этом за неравной схваткой наблюдали другие дети, которые и запечатлели происходящее на камеру мобильного.

Сейчас ребенок лежит в больнице, у него черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Наш юрист выяснив всю ситуацию, посоветовал гражданке В. обратиться в полицию.

По факту драки правоохранители открыли уголовное производство в отношении парней, которые снимали видео, а также административное производство в отношении 12-летнего подростка.

Также консультант объяснил, что хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, карается штрафом от 8500 до 17 000 гривен. Максимальное наказание, которое предусматривает уголовный кодекс – пять лет тюрьмы. При этом создание, распространение, а также принуждение к участию в порнографических материалах наказывается штрафом от 850 до 1700 грн. А в некоторых случаях распространителя могут арестовать на срок до шести месяцев или же на три года ограничить его свободу с конфискацией порнографических предметов и средств их изготовления. За доведение до самоубийства или покушение на самоубийство светит ограничение свободы до трех лет или же лишение свободы на тот же срок.

Если по данной теме у вас возникли дополнительные вопросы, обращайтесь в Юридическую клинику Национального университета «Одесская юридическая академия». Юрклиника работает ежедневно с 15:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 13:00, выходной день – воскресенье. Запись на прием осуществляется каждую среду с 10:00 до 14:00 по номеру телефона: (048)777-27-61, или по адресу: 65009, г. Одесса, ул. Черняховского, 2.

Директор Юридической клиники - Шишацкая Юлия Олеговна