Новые власти ждут указок Запада, а украинцы плачут от заоблачных тарифов

В прямом эфире одного из телеканалов глава Администрации Президента Зеленского Андрей Богдан на прямой вопрос ведущей, будет ли снижена цена на газ, ответил, что мы должны посоветоваться с нашими международными партнерами. Выходит, что новый Президент не спешит следовать совету Виктора Медведчука об отмене установленных Кабинетом министров тарифов на газ. Следовательно, по совету западных партнеров Украина и дальше будет закупать голубое топливо через фирмы-прокладки и по завышенным ценам. В то же время сразу после инаугурации была встреча Президента с иностранными делегациями. Среди присутствовавших был и глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев. Интересно, кто пригласил его на эту встречу? В частности, американскую делегацию возглавлял министр энергетики США. Можно догадаться, что именно Вашингтон потворствует Андрею Коболеву. И потому глава «Нафтогаза» ратует за поставки сжиженного газа из США. Естественно, такое голубое топливо втридорого обойдется украинским потребителям. А российский газ тогда Коболеву будет не нужен. Как видим, Украина по-прежнему находится под внешним управлением. Бывший министр финансов Александр Данилюк теперь в команде Владимира Зеленского. И на вопрос, что эта команда намерена предпринять для того, чтобы украинцы не плакали, чего желал в своей речи Владимир Зеленский. Данилюк сказал, что будет увеличена сумма на предоставление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Хотя на одну субсидию в среднем приходится 700 гривен. Но субсидии получают три миллиона украинских семей. Так хватит ли средств на это? Александр Данилюк, по словам экспертов, типичный представитель скандального американского миллиардера Сороса. Из-за чего Данилюку присвоили прозвище соросяти. И намерения Данилюк высказывает соответствующие.

Не все гладко и с назначением других членов команды Президента. К примеру, глава партии Зеленского Богданов, который во время выборной компании Зеленского возглавлял его штаб, был назначен первым заместителем главы СБУ. Однако старожилы этого ведомства говорят, для познания всех тонкостей работы человеку необходимо несколько лет. В частности об этом заявил начальник Департамента СБУ защиты государственности.

А тем временем премьер-министр Владимир Гройсман воспользовался советом Зеленского и написал заявление об отставке. Владимир Гройсман громко заявил об этом на заседании Кабинета министров, но забыл сказать о том, что уже третий год не отчитывается о проделанной работе. Такое впечатление, что Гройсман сосредоточился на создании собственной политической партии. Вместе с ней или по мажоритарному избирательному округу он надеется войти в парламент и, наверное, подобно Валерии Гонтаревой получить на прощание с Кабмином большой букет цветов. Однако украинцы хотели бы подробного отчета и аудита о делах Кабинета министров. К тому же не факт, что партия Владимира Гройсмана, как и он сам в конечном итоге пройдут в Верховную Раду. Владимиру Гройсману следовало бы задуматься о том, как выполнить свое обещание Международному Валютному Фонду о повышении цены на газ до рыночного уровня. Но Владимир Борисович сейчас больше думает о выборах, нежели о благополучии населения.