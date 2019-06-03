Конфликтология зРады

Утром 23 мая президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Отвечая на вопрос журналистов перед началом выступления на iForum 2019 в Киеве, будут ли переговоры с Россией, президент Украины сказал: «Нет». Однако уже вечером того же дня на встрече с активистами он подтвердил, что собирается провести референдум о мире с РФ. И пресс-служба президента сообщила, что президент сказал о референдуме: «Мы хотим услышать мнение людей относительно возможных переговоров с Россией».Чем вызвана такая неопределенность в словах Зеленского, и к чему она может привести? На встрече с общественниками Зеленский уточнил, что предлагаемый референдум будет носить информационный, а не законодательный характер: «Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: «граждане, что вы думаете?» Это нормальный разговор с людьми», – отметил Зеленский.

«С убийцами не договариваются!»

Не прошло и недели после инаугурации, а в четверг у здания президентской администрации прошла первая акция протеста. Накануне на официальном сайте президента была зарегистрирована петиция с требованием отставки Владимира Зеленского. Участники акции и те, кто подписал петицию, возмущены методами, которыми новый президент может прийти к миру в Донбассе. Свои требования к Зеленскому обнародовали также бывшие участники АТО, сообщает «Независимая газета». «С убийцами о мире не договариваются!» – с такими плакатами вышли те, кто протестует против референдума по поводу сценария урегулирования. О возможности проведения референдума на днях заявил глава администрации президента Андрей Богдан, личный юрист олигарха Коломойского. Он пояснил, что столь важные вопросы не могут решаться только политиками, свое слово должны сказать граждане. Хотя в Украине нет действующего закона о референдуме, а значит, провести его невозможно, многих возмутила сама постановка вопроса. Тон дискуссии задал П.Порошенко. Он написал в сети, что считает недопустимым проведение референдума, о котором упомянул Богдан: «Был неприятно удивлен странной позицией – мол, вопрос так называемых мирных соглашений с Россией должен решаться на референдуме. В стране есть опасения, что это – капитуляция, а никак не «мирное соглашение». Порошенко предложил Зеленскому немедленно развеять слухи: разъяснить, были ли слова чиновника «неудачным экспромтом или сознательным шагом, напрямую угрожающим целостности и суверенитету нашего государства». Автор петиции об отставке Зеленского с поста президента Максим Безрук обратил внимание на то, что голосование 21 апреля имело протестный характер: голосовали не за столько за одного из кандидатов, сколько против другого. Тот, кто победил, не давал избирателям «ни конкретных обещаний, ни политических ориентиров». И первые же заявления и действия нового президента разочаровали многих избирателей: «Складывается недопустимая ситуация, когда «слуга народа» не имеет моральных обязательств перед своим народом…» Петиция, набравшая за первые сутки около 10 тыс. подписей, вряд ли повлияет на ситуацию. Но вопросы Зеленскому задают с разных сторон. Лидер правозащитного движения «Сила права» Андрей Сенченко написал в блоге на сайте «Обозреватель», что тезис о референдуме может оказаться «прощупыванием реакции» общества на планы капитуляции. Он отметил, что в Крыму и Донбассе в 2014 году проводились мероприятия, которые в РФ признали референдумами. «Снова – «референдум»?! Теперь уже для всей страны. И снова под дулами пушек и автоматов, угрожающих нам с оккупированных территорий Крыма и Донбасса, с каждого метра тысячекилометрового российского приграничья?!» – возмутился Сенченко. Он заявил, что Россия готовится к «окончательному решению украинского вопроса» и что речь идет о сценарии, по которому «Украина утратит независимость и суверенитет над своими территориями». Зеленский публично говорил о необходимости диалога с жителями тех территорий, которые Украина признала «временно оккупированными». В инаугурационной речи намекнул на диалог с Россией и, перейдя на русский язык, сказал, что прекрасным началом разговора был бы «обмен всех на всех, без исключений».

Отказ Медведчука

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук выходит из контактной группы, так как он не поддерживает курс нового президента Владимира Зеленского. «Я не могу представлять интересы новой власти в переговорах с Россией», — заявил Медведчук в интервью газете «Взгляд». Он подчеркнул, что, в отличие от нового президента, выступает за особый статус для Донбасса. Ранее он заявил телеканалу «112 Украина», что прежняя команда власти во главе с Порошенко не проявляла политической воли в этом вопросе, поскольку «возвела в ранг государственной политики антироссийскую истерию». Медведчук напомнил, что в декабре 2017 года состоялся первый этап большого обмена – 306 на 74 человека. Второй этап планировался в течение нескольких недель, но не состоялся до сих пор: «Украинская сторона во главе с президентом отказалась проводить обмен на заранее оговоренных условиях. Вместо этого стали выдвигать разные варианты частичных обменов, а не «всех установленных на всех установленных».

Коварные зРадовцы

Владимир Зеленский пожаловался избирателям на коварство Верховной Рады, которая отказалась менять избирательную систему. Верховная рада Украины отказалась вносить в повестку дня предложенные президентом В.Зеленским поправки в закон о выборах в парламент. Зеленский хотел отказаться от одномандатников и перейти на партийные списки. Новый президент Украины предлагал депутатам отменить мажоритарную составляющую нынешней избирательной системы, а также снизить проходной барьер для партий-участниц выборов с 5% до 3%. Однако депутаты обвинили Зеленского в узурпации власти. За включение законопроектов Зеленского в повестку дня проголосовали всего 92 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. А новый президент смирился с поражением в парламенте: он призвал сторонников избрать в мажоритарных (одномандатных) округах политиков, «способных изменить страну не на словах, а на деле». Новый президент записал специальное видеобращение, где просит украинцев не продаваться за гречку во время летнего голосования. Зеленский призвал граждан ответственно подойти к досрочным парламентским выборам и поддержать новых политиков. Он также раскритиковал своих оппонентов за отказ рассматривать законопроект об изменении системы выборов в парламент. Эксперт Андрей Золотарев считает, что «новый лидер идет дорогой Януковича, предпочитая уступки и компромиссы арестам и отставкам». По его мнению, «при таком подходе новоизбранный глава государства растеряет рейтинги перед выборами и не сможет создать единоличное большинство в парламенте, чтобы проводить заданный курс». Надо сказать, что и поклонники Зеленского критикуют кумира за мягкотелость и требуют от него решительных действий. «Хватит ныть! Пора действовать, как Голобородько. Мы поймем и простим», – рекомендует Роман Нестеровский. «Вы обещали открытые списки и новую Раду. А сами договорились о закрытых партийных списках. Это коррупция и договорняки», – обвиняет Ирина Клейменова. «Гони их, пока не растерял поддержку народа!», – требует Олег Панич. «Пан Зеленский, назначение друзей и родственников на государственные должности…это как это называется?», – возмущаются зрители сериала «Слуга народа». Главные претензии к новому лидеру – откровенный обман избирателей с законом об открытых партийных списках, кумовство и непотизм. При этом некоторые даже открыто грозят Зеленскому и требуют увольнения: «За три дня сделал такое, что папередники в шоке. Регионалы и олигархи уже тут. Все друзья сидят в АП, СБУ, СНБО. А свой референдум с Россией натяни себе на голову при помощи юриста Коломойского. Майдана на вас нет», – написал Виталий Шеремет.

Заложник киношного образа

Зеленский стал президентом на фоне антиэлитных настроений: «Я простой человек, который пришел, чтобы сломать эту систему», – говорил Зеленский во время дебатов с Порошенко. И сразу после своего избрания он всячески старается подтвердить серьезность своих намерений: роспуск рады, предложение антиэлитных законодательных инициатив (отмена неприкосновенности, закон о коррупции и т.д.), демонстрация заинтересованности общественным мнением. Многие президенты после успешной избирательной кампании постепенно отходят от образа, демонстрируемого во время выборов. Все самые сложные и непопулярные решения политики стараются провести сразу после выборов, чтобы к началу следующего электорального цикла восстановить свой рейтинг. Однако Зеленский по-прежнему остается в образе Голобородько, потому что выборы на Украине на самом деле и не заканчивались.