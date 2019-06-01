31 мая арт-салон «Эксклюзив» на Пантелеймоновской, 110, в ТЦ «Фреш-Маркет», открыл выставку живописи и графики Ирины Стерховой «Об Одессе с любовью».

Событие привлекло внимание большого числа ценителей живописи и друзей салона.

Молодая одесская художница представила серию произведений, выполненных тушью, а также живопись и работы на металле, которые удивили зрителей техникой исполнения. Сама Ирина пояснила, что такой способ создания произведений неожиданно пришел из ее давнего увлечения автомобильными гонками. Ощущения, вызываемые технической работой с металлом при подготовке машин, впоследствии привели к желанию экспериментировать в художественной плоскости.

Ирина Стерхова - выпускница одесского Грековского училища, а также Академии строительства и архитектуры. Базовые знания в области живописи позволяют ей прорабатывать любую тему или направление.

Автор избрала предметом изображения архитектурные фрагменты прекрасных одесских зданий. Элементы декора старых домов, колонны, барельефы, фасады, вензеля, балконы - каждый взятый в отдельности, представляет собой гармоничный компонент общего великолепия, изображенный легко, изящно, цельно. Автор как бы любуется частями, делая такие непринужденные и в то же время знаковые зарисовки. При этом возникает чувство чего-то ускользающего, бесконечно милого в прошлом, хрупкого, родственного...

Живопись у мастера не менее интересна. Морские пейзажи и сельские зарисовки выглядят основательно, с правильным композиционным решением. В то же время, видно, как тщательно выполнены работы - свет, цвет, обьем, перспектива - все проработано автором добросовестно, при этом сохраняется главное - работы несут очень благостный посыл - духовного равновесия, совершенства мира, его красоты и правильности его построения.

От морских пейзажей веет свежестью; на них разворачивается привычная одесскому глазу панорама - море, порт, город.

Ирина Стерхова выросла на море - ей с детства близок яхтклуб и все то, что так дорого всем одесситам - волны, яхты, ветер, поэтика и романтика черноморской ауры. В работах Ирины - эстетика этой реальности - в мягкой тональности мы видим очертания берега и пенящихся волн, разноцветных камешков, с которыми играет море, даль свободного побережья, безлюдная и упоительная. Ирина признается, что жить и работать в Одессе, где так просто любоваться морем, оказаться с ним рядом, воспевать его в своих произведениях, как и сам город - великолепный, избранный, любимый - это большая удача и везение. Поэтому арт-проект и получил такое название -«Об Одессе с любовью».

Гости арт-салона в последний день весны долго обменивались мнениями, изучая творчество молодой художницы. Дружеское общение, улыбки, радостные встречи, замечательная живопись, презентации новых и именитых мастеров - традиционная для «Эксклюзива» атмосфера, дарящая незабываемые впечатления и чувства.

Выставка ждет своих зрителей и гостей!