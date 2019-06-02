Международный аэропорт “Одесса” объявил 3 июня 2019 года датой старта конкурса на создание арт-объекта возле нового терминала.

Сегодня в Одесском аэропорту состоялась пресс-конференция, где было объявлено об открытии приема работ для конкурса скульптур и озвучены условия участия в нем.

По словам директора аэропорта Павла Прусака, сегодня в Международном аэропорту “Одесса” дан старт конкурсу не просто скульптурам, а работам, которые могут смело называться Арт-объектами, один из которых и будет украшать воздушные ворота юга Украины. «Мы хотим, чтобы данный арт-проект стимулировал талантливых художников, архитекторов и скульпторов со всего мира к творчеству на благо нашего города, дав возможность принять участие в создании новой визитной карточки аэропорта и города Одессы», – отметил господин Прусак.

“В наше время лучшие аэропорты мира являются не только объектами инфраструктуры, но и культурными центрами. В данном случае, примерами могут служить аэропорты Дохи, Сингапура, Амстердама, Инчхона и прочие, которые известны всему миру своими арт-инсталляциями. В данном контексте аэропорт “Одесса” присоединяется к этому списку и первым среди аэропортов Украины проведет открытый международный конкурс на создание скульптуры. В результате чего воздушные ворота юга Украины получат новый символ, соединяющий в себе авиацию, колорит и неповторимость города Одессы” - директор по маркетингу и коммерции ООО “Международный аэропорт Одесса” Вячеслав Чеглатонев.

Оценивать работы участников будут:

Юлия Нужина – председатель жюри, куратор муниципальной галереи искусств “Лавра”, создатель арт-проектов для журнала Forbes, Мистецького Арсенала, Американского дома в Киеве, МИД Украины, куратор украинских арт-проектов в Азербайджане и Монако.

Наталья Мержиевская – архитектор, доцент кафедры архитектуры зданий и сооружений Архитектурно-художественного института ОГАСА, лауреат Государственной премии Украины.

Павел Прусак – директор Международного аэропорта «Одесса».

Татьяна Маркова – директор Департамента Культуры и Туризма Одесского городского совета.

Конкурс продлится три месяца до 2 сентября 2019 г. Затем в течение недели жюри отберет 6 лучших работ, которые будут представлены на выставке в новом терминале Международного аэропорта «Одесса».

Пять работ будут отмечены премиями. Лучшая из них, по мнению жюри, удостоится главного приза и будет реализована на территории возле нового терминала Международного аэропорта “Одесса”

Требования к скульптуре

Скульптура не должна быть выше 50 м., диаметр - не больше 13 метров

Как принять участие (регистрация на сайте art.odesa.aero)

- подготовить 3D визуализации скульптуры (5-7 изображений) и короткое описание вашей концепции скульптуры (3-4 предложения)

- заполнить онлайн-форму участника, указав свои контактные данные

- прикрепить к ней архив с визуализациями и текстовым описанием

Отправить свою работу и детальнее ознакомиться с условиями конкурса можно по адресу art.odesa.aero или на почтовый ящик art.odesa.aero@gmail.com

Международный аэропорт “Одесса” объявил 3 июня 2019 года датой старта конкурса на создание арт-объекта возле нового терминала.