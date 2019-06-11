Мовный суицид украинского государства

Украине с ее «языковым законом» не видать добра, и если вразумление не случится, то случится «конец жизни и конец истории». С таким прогнозом выступил украинский политолог Юрий Романенко, комментируя внедрение закона о «тотальной украинизации». Об этом политолог написал в социальной сети. Он назвал принятый закон «дебильным» и «антиконституционным». Государство не должно вмешиваться в дела граждан, иначе из этого следует, что все в стране государственное.

«...Что такое баланс языка в сфере обслуживания? Тебе не нравится обслуживание на русском? Ну иди в ресторан, где обслуживают на украинском. Какие проблемы? Накажи гада гривной. Не нравится сайт на русском? Ну не читай, в стране тысячи сайтов. Государство не должно определять параметры моего бизнеса. Оно ничего не сделало для того, чтобы он был процветающим. Во-вторых, это мое право вести бизнес на том языке, который считаю нужным. Если я хочу, чтобы мой ресторан обслуживал клиентов на китайском, то это мое право. Какое дело государству до этого? Если я трачу на это свои деньги, на такую модель. Или получается, что на самом деле у нас все государственное? Потому государство вправе распоряжаться моими деньгами? Но мы ведь знаем, как оно неэффективно ими распоряжается. Почему будет иначе с этим дебильным антиконституционным мовным законом? А не будет!» – написал Романенко.

«Государство должно не лезть в статус-кво. Государственный язык – украинский. Образование ведется на украинском. Дубляж фильмов – украинский. На ТВ полно украинского языка. Куча книг выходит на украинском. «Наш формат» сделал для популяризации украинского больше, чем все это государство. Однако если вы хотите заставить, подчеркиваю, заставить говорить людей в повседневности на украинском, то идите вы... Там где начинается принуждение, квоты, короче говоря, СССР, там добра не будет. И жизни не будет. Там конец истории этого государства», – заявил политолог.

Напомним, что Президент Порошенко, который называл себя «русскоязычным» перед 2 туром выборов, подписал этот антиконституционный закон 15 мая с торжественным, абсолютно идиотским, как и все, что делал Порошенко, пафосом. Новый закон приравнивает попытки введения в Украине официального многоязычия к свержению конституционного строя. Публичное унижение или пренебрежение украинским языком приравнивается к надругательству над государственными символами Украины и наказывается по закону.

Совбез ООН и мовный закон

Совет безопасности ООН отказался рассматривать вопрос о тотальной украинизации, который инициировала Россия. Как сообщили в пресс-службе ООН, пять стран ЕС: Франция, Германия, Великобритания, Бельгия и Польша, а также США высказались против принятия повестки дня. Как заявил журналистам постпред Германии при ООН К.Хойзген, инициирование вопроса об украинском языке именно в день инаугурации шестого президента Украины имело определенную цель. «Цель России – продолжение своей пресловутой политики запугивания Украины», – сказал он. Также он добавил, что закон об украинском языке не требует немедленного внимания Сов-беза, поскольку его главные функции заключаются в том, чтобы обеспечить международный мир и безопасность. Кроме того, этот вопрос относится ко внутренним делам суверенного государства-члена ООН и потому не несет никаких видимых угроз миру и безопасности в регионе. По мнению постпреда Франции при ООН Ф.Делатр, сейчас не время рассматривать резолюцию. «Конечно же, это важный вопрос, но мы не можем проводить конструктивную дискуссию по инициативе одной из сторон», – отметил французский дипломат. А и.о. постпреда США при ООН Дж.Коэн назвал запрос на проведение встречи «попыткой России отвлечь внимание от демократичных процессов в Украине».

Критика Л.Ницой президента ЗЕ

Известная русофобка Лариса Ницой написала письмо президенту Зеленскому. Всего несколько дней назад она претендовала на пост министра культуры при новом гаранте, но теперь Ницой нещадно раскритиковала Зеленского за использование в инаугурационной речи русского языка. Ее напугал тот факт, что Зеленский с ходу отказался использовать закон о тотальной украинизации, который «коллективный ницой» протащил через парламент за месяц до вступления Зеленского в должность. «Когда Вы на своей инаугурации говорили, чтобы все украинцы возвращались домой, они нам нужны – я плакала от умиления. Когда вы говорили, что мы – украинцы, а мы все, независимо от происхождения, языка, вероисповедания – украинцы – я плакала от умиления. Но, когда вы разделили граждан на русскоязычных и украиноязычных, вы вылили на меня ведро холодной воды», – описывает свои ощущения языковая инспекторша. Она считает, что украинцы – моноэтническая нация, однако в стране проживают разные национальности. Причем, их более сотни, однако Ницой уверяет, что по европейским нормам этого недостаточно, чтобы признать Украину страной с многонациональным укладом. По меркам ЕС, «меньшинств должно быть около 40%, поскольку меньшинств у нас меньше, мы – моноэтническая нация», – поучает она. Автор книги о «незламних мурав’ях» считает, что Зеленский должен был использовать в своем обращении к народу гагаузский, греческий или иврит, приравняв число украинцев, разговаривающих на этих языках к огромному массиву русскоязычных. По свежим данным социологов, 55% жителей Украины считают ошибкой запрет русскоязычных СМИ, артистов, фильмов и соцсетей. А 70% мечтают о возобновлении хороших отношений с РФ. При этом более 50% респондентов отметили, что родным языком считают русский. Однако Ницой упорно приравнивает большинство населения к полякам, венграм, румынам, гагаузам, проживающим на территории Украины. И негодует, что новый президент не обратился к нации на крымско-татарском или немецком. «Почему вы не заговорили на гагаузском, крымско-татарском, болгарском, румынском, польском, немецком (так, на Кропивниччини есть немецкие села), венгерском, греческом, иврите или других языках меньшинств, а снова преподнесли над всеми меньшинствами ЯЗЫК одного национального меньшинства – русский?», – возмутилась активистка. И сразу же обвинила Зеленского в разделении народа по языковому признаку, переложив с больной головы на здоровую – ведь политика раскола по этническому, ментальному, культурному маркерам стала краеугольным камнем майданной государственной стратегии. «Мы все – украинцы. У нас могут быть разные материнские языка, мы на разных языках общаемся с родными, друзьями, коллегами. Но всех нас объединяет один язык – украинский», – фантазирует писательница-русофобка. Эта «экспертша» не знает как живут в Финляндии, где шведский второй государственный, а шведов всего 4%. В определениях ЮНЕСКО приведено описание «мононационального» или национального государства: «Национальное государство это область, где культурные границы совпадают с политическими границами». Идеалом «государства-нации» является то, что государство объединяет людей одной этнической группы и культурной традиции. Какие 40%?

Юрий Бойко о мовном законе

«Языковой закон», принятый Верховной Радой и подписанный президентом Порошенко – противоречит Конституции страны и содержит признаки нарушения прав человека. Об этом заявил лидер «Оппозиционной платформы» – «За жизнь», народный депутат Ю.Бойко. «Этот антиконституционный, антигуманный и противоречащий всем международным правовым нормам закон недолго будет портить жизнь людям. Мы готовим обращение в Конституционный суд на предмет рассмотрения закона о языке как противоречащего Конституции Украины и международному праву. А на предстоящих выборах нашей ключевой задачей станут и отмена этого закона, и пересмотр всех репрессивных актов, которые за пять лет наплодил режим Порошенко», – заявил Ю.Бойко.

Угрозы Розенко

Вице-премьер Павло Розенко написал в Facebook, что новому руководству страны стоит ждать нового переворота в стране, если вдруг им захочется отменить языковой закон. К публикации он прикрепил фотографию бывшего депутата Вадима Колесниченко, который является вместе с Сергеем Киваловым соавтором закона про региональные языки. «В свое время один «фунт» для «одного президента» уже отменил закон об украинском языке и писал новый», – отмечает Розенко. Вице-премьер убежден, что противниками нового закона являются проходимцы, которым придется уехать в соседнюю Россию. Кроме того, Розенко напомнил Зеленскому и его команде о Януковиче и его соратниках, которые сбежали в РФ. «Даже и не думай… ты! Можем повторить», – угрожает этот внук председателя Госплана СССР. К запугиваниям ЗЕ присоединился также вице-премьер В.Кириленко

Самоубийство украинского языка

Пока новый президент Зеленский опровергает заявления своего советника Бориса Шефира об отмене «мовного закона», тотальная украинизация добралась до фамилий. Институт языкознания им.А.Потебни НАН Украины опубликовал полный текст новой редакции украинского правописания. Все изменения условно делятся на две группы: одна касается изменений в написании слов без вариантов, а другая – вариантных дополнений к действующей норме. Так, закреплено написание в украинском языке русских фамилий. В частности окончание «ой» заменили на «ий». Фамилия Донской будет писаться как Донський, а Трубецкой – Трубецький. К исключениям отнесли лишь написание имени Льва Толстого. А фамилии, которые начинаются на букву «Г» – Гаврилов, Гусев, Громыко – теперь будут переиначены под фрикативную, и звучать, как «Хаврилов», «Хусев», «Хромыко». Соответственно Хемингуэй в новом украинском правописании уже прозвучит, как «Геминхуэй». По мнению политолога Олега Хавича, «искоренение русских фамилий было одной из задач новой грамматики. Теперь миллионы людей заставят поменять фамилии, как это уже сделано в Литве, Латвии и Эстонии. Создана очередная линия разделения граждан бывшей УССР, которая принесёт власти только выгоду: националисты будут праздновать победу и гордиться ею, а русские – отвлекать свое внимание на заведомо негодный объект. И никто не будет требовать повысить уровень жизни», – подчеркивает эксперт. Новый правопыс отпугнет и так не большую группу тех, кто все еще продолжает балакать на мове, и этот новый язык будет уделом только филологов на их скучных собраниях.