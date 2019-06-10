В Одессе завершается масштабная реконструкция современного спорткомплекса

В последние годы в нашем регионе наблюдается стремительное развитие спортивной отрасли – в Одессу вернулись многие престижные соревнования, которые ранее проводились у нас, а затем на много лет по тем или иным причинам покинули наш город. Традиция проводить статусные соревнования по многим видам спорта, в том числе олимпийским, у моря – возрождается. И проходят они у моря не в аллегорическом, а в буквальном смысле слова – в спорткомплексе, расположенном почти у кромки воды, на набережной пляжа 8 станции Большого Фонтана.

Этот спорткомплекс принадлежит Международному гуманитарному университету. Вернее, нет, не так. Правильнее будет сказать, что построен он на средства МГУ, а принадлежит – одесситам. Развитие массового спорта – одна из социальных программ народного депутата Украины Сергея Кивалова. Как известно, сегодня университет – популярнейший негосударственный вуз, здесь учится много иностранных студентов, которые оплачивают свое обучение, пополняя валютный бюджет региона. Кроме того, у самого вуз изыскал возможность провести капитальный ремонт спортивной площадки – двух многофункциональных полей для игры в футбол, баскетбол, волейбол, а также теннисный корт.

Всеукраинские спортивные федерации и ведущие спортивные клубы проводят на базе спорткомплекса Международного гуманитарного университетасоревнования всех уровней по самым различным видам спорта. Но ведь один раз создать недостаточно, нужно постоянно поддерживать, в том числе, проводить как капитальные, так и профилактические ремонты.

– подчеркивает Сергей Кивалов.

Президент Международного гуманитарного университета, народный депутат Украины Сергей Кивалов, как всегда, взялся за дело основательно. Ведь не секрет, что проблема нашего побережья – оползни, которые несут с собой не только материальные убытки, но и угрозу жизни людей. Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и МГУ давно взял этот вопрос под контроль, масштаб его заботы – все приморское побережье региона. Как правильно противостоять проблеме парламентарий показывает на примере принадлежащего МГУ и Одесской Юракадемии участка склонов в районе 8 станции Фонтана. Ценой многолетних трудов и материальных вложений берег совершенно преобразился, склон уположен и засажен, создана система дренирования для отвода грунтовых вод. Более того, парламентарием направлен депутатский запрос Премьер-министру и подал свои предложения к проекту Закона «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета о необходимости выделения из Государственного бюджета Украины на 2019 год средств в виде субвенции в областные и городские бюджеты для строительства и реконструкции противооползневых, дренажных и других систем берегозащиты в сумме 420 млн. грн. Вопрос берегоукрепления поддержали также и в Одесской облгосадминистрации. Из резервного фонда госбюджета выделили уже 42 миллиона гривен для Черноморска.

Но жизнь не стоит на месте, берег застраивается, возводимые дома своей массой давят на грунт, и это создает новые угрозы, приходится проводить ремонтные работы. Ну что ж, ремонтировать – так ремонтировать,- решил Сергей Кивалов. И работа по реконструкции части набережной,на которой расположен спортивный комплекс, закипела. Согласно проекту по территории спорткомплекса в скором будущем будет проходить часть Трассы здоровья с велосипедными дорожками. Это – подарок Сергея Кивалова городу. А поскольку с облегчением доступа популярность спорткомплекса будет возрастать, то площадки, которыми смогут пользоваться все желающие одесситы и гости нашего города, нужно соответствующим образом подготовить к приему все увеличивающегося количества желающих заниматься спортом на свежем воздухе во время отдыха на берегу моря. Для этого под тренажерной площадкой залита прочная бетонная подушка, сверху бетонная основа покрыта специальным резиновым покрытием швейцарского производства фирмы Коника, а на самой тренажерной площадке установят современные отечественные тренажеры со сменной нагрузкой, изготовленные по американской технологии, сертифицированной в Украине. Обновленные трибуны смогут уместить более тысячи человек.

Здесь будут оборудованы два поля – под мини-футбол и баскетбол. А построенный ранее теннисный корт реконструирован, перестроены трибуны, проводится новое освещение, а дорожки выложены по периметру хорошей плиткой.

При проведении ремонтных работ на наших объектах мы всегда без исключения используем самые передовые, самые современные европейские технологии. Хочу подчеркнуть, что для проведения таких работ, как и для строительства спортивных комплексов, нам не выделяется ни копейки бюджетных средств. Все деньги были выделены из бюджета нашего вуза - Международного гуманитарного университета. Здесь создана дренажная система, которая будет улавливать подпочвенные воды на глубине 9-10 м. Дома, построенные рядом, надавили на склоны, поэтому мы укрепили склоны деревьями. Укрепили и другими сооружениями, а также сделали специальную систему для отведения воды во время дождя и снега. Эта дренажная система будет служить многие десятилетия.

Кроме того, с каждым годом все большее количество спортивных федераций обращаются с предложениями сотрудничества. А поэтому мы реконструируем, модернизируем и расширяем нашу спортивную базу, помогая таким образом в создании имиджа Одессы как не просто спортивной столицы Украины, но и спортивной столицы всей Восточной Европы.

– сказал, инспектируя ход работ, Сергей Кивалов.